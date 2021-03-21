Лилль
1:2
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Ним
0:1
12' ГолКоне Мусса II
1:1
20' ГолШека
1:2
45' ГолРипар Рено
53' Желтая карточкаБамба Джонатан
80' Желтая карточкаСумаре Бубакари
16
Меньян
Майк
8
Шека
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
30
Рейне
Батист
27
Уэда
Наомиси
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
20'
1:1
45'
1:2
53'
77'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.3
|2.
|Дэвид Джонатан
|9
|0.3
|3.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.23
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.2
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.1
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.1
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.1
|9.
|Шека
|1
|0.03
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|11.
|Челик Зеки
|1
|0.03
|12.
|Брадарич Домагой
|1
|0.03
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|8 (4)
|0.27
|2.
|Коне Мусса II
|5
|0.17
|3.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.13
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.13
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.07
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.07
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|6
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Челик Зеки
|5
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|5.
|Фонте Жозе
|4
|0
|6.
|Араужо Луис
|4
|0
|7.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|8.
|Саншеш Ренату
|3
|0
|9.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|10.
|Бамба Джонатан
|2
|0
|11.
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|12.
|Джало Тьягу
|2
|0
|13.
|Ботман Свен
|2
|0
|14.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|15.
|Пье Жереми
|1
|0
|16.
|Меньян Майк
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|6
|0
|2.
|До Лука
|4
|1
|3.
|Кубас Андрес
|4
|1
|4.
|Мигель Флориан
|2
|2
|5.
|Ландре Лоик
|2
|1
|6.
|Рейне Батист
|3
|0
|7.
|Бриансон Антони
|3
|0
|8.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|9.
|Алакуш Софьян
|3
|0
|10.
|Денкей Кевин
|3
|0
|11.
|Ру Нолан
|2
|0
|12.
|Рипар Рено
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Гессум Кельян
|2
|0
|15.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|16.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|17.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|18.
|Сарр Сиди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|4.17% (2)
|20.83% (10)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|12.5% (6)
|27.08% (13)
|Ним
|13.33% (4)
|3.33% (1)
|20% (6)
|20% (6)
|13.33% (4)
|30% (9)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян
Последние игры между собой
Лилль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 21
|63
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 19
|63
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|59 - 30
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|60 - 38
|59
|5.
|Ланс
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|46 - 42
|48
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|36 - 32
|42
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|17.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|18.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|7.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ним
Исход игры
Лилль
96.7% (119)
Ничья
2.4% (3)
Ним
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.02% (46)
Меньше
61.98% (75)
Обе команды забьют
Да
30.58% (37)
Нет
69.42% (84)
Популярный счёт
2:0 Лилль
44.7% (55)
2:1 Лилль
19.5% (24)
1:0 Лилль
13% (16)
3:0 Лилль
8.1% (10)
3:1 Лилль
6.5% (8)
1:1 Ничья
2.4% (3)
4:0 Лилль
1.6% (2)
4:1 Лилль
1.6% (2)
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