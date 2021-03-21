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Лилль
1:2
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
0:1
12' Гол
Коне Мусса II
1:1
20' Гол
Шека
1:2
45' Гол
Рипар Рено
53' Желтая карточка
Бамба Джонатан
80' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
90'+6
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
7
Бамба
Джонатан
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
2
Гессум
Кельян
27
Уэда
Наомиси
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
10
Ферхат
Зинедин
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
7
Элиассон
Никлас
28
Коне
Мусса
II
Лилль
4-4-2
Ним
4-1-4-1

Ход матча

12'
0:1
Коне Мусса II
(Элиассон Никлас)
20'
Шека
(Бамба Джонатан)
1:1
45'
1:2
Рипар Рено
(Ферхат Зинедин)
46'
Араужо Луис
Веа Тимоти
 
53'
Бамба Джонатан
 
64'
Саншеш Ренату
Андре Бенжамин
 
65'
Язиджи Юсуф
Бамба Джонатан
 
75'
Джало Тьягу
Ботман Свен
 
76'
Сумаре Бубакари
Челик Зеки
 
77'
 
До Лука
Коне Мусса II
80'
Сумаре Бубакари
 
90'
 
Бюрнер Патрик
Элиассон Никлас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.3
2. Дэвид Джонатан 9 0.3
3. Язиджи Юсуф 7 0.23
4. Бамба Джонатан 6 0.2
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.13
6. Араужо Луис 3 0.1
7. Фонте Жозе 3 0.1
8. Веа Тимоти 3 0.1
9. Шека 1 0.03
10. Саншеш Ренату 1 0.03
11. Челик Зеки 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 8 (4) 0.27
2. Коне Мусса II 5 0.17
3. Ферхат Зинедин 4 0.13
4. Элиассон Никлас 4 0.13
5. Мелинг Биргер 2 0.07
6. Ахлинви Маттео 2 0.07
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 6 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Араужо Луис 4 0
7. Брадарич Домагой 4 0
8. Саншеш Ренату 3 0
9. Мандава Рейнилду 1 1
10. Бамба Джонатан 2 0
11. Сумаре Бубакари 2 0
12. Джало Тьягу 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Веа Тимоти 1 0
Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 6 0
2. До Лука 4 1
3. Кубас Андрес 4 1
4. Мигель Флориан 2 2
5. Ландре Лоик 2 1
6. Рейне Батист 3 0
7. Бриансон Антони 3 0
8. Мелинг Биргер 3 0
9. Алакуш Софьян 3 0
10. Денкей Кевин 3 0
11. Ру Нолан 2 0
12. Рипар Рено 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Гессум Кельян 2 0
15. Бенрау Яссин 2 0
16. Элиассон Никлас 1 0
17. Мартинеc Пабло 1 0
18. Сарр Сиди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.17% (2) 20.83% (10) 12.5% (6) 22.92% (11) 12.5% (6) 27.08% (13)
 Ним 13.33% (4) 3.33% (1) 20% (6) 20% (6) 13.33% (4) 30% (9)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель
Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян
Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним

Последние игры между собой

Лилль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Ним 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:2 Ним Лига 1 Лилль 5:0 Ним Лига 1 Ним 2:3 Лилль Лига 1
Лилль 3:2 Ним Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
16. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
17. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
18. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
7. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
Лилль 96.7% (119)
X 2.4% (3)
Ним 0.8% (1)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.15 12.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.37 4.90 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.15 10.75
  8.75 3.20 1.63

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5
11.00 1.04 4.58 1.20 2.96 1.40 2.17 1.80 1.64 2.26 1.36 3.12 1.23 4.16 1.10 6.90
9.60 1.06 8.00 1.07 3.40 1.32 2.60 1.50 1.84 1.97 1.46 2.75 1.32 3.45 1.15 5.25 1.11 6.60
9.30 1.02 8.40 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 11.00
3.59 1.32 2.75 1.50 2.19 1.75 1.91 2.00 2.92 1.43 2.48 1.58 2.92 1.43 1.93 1.96 1.58 2.47 2.44 1.59 1.84 2.04 1.58 2.47 1.38 3.18 1.48 2.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.43 1.56 1.58 2.38 1.27 3.76 1.10 6.75
2.85 1.39 1.87 1.86 1.40 2.85 1.08 6.80
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.20
3.14 1.41 2.56 1.56 1.99 1.92 1.59 2.48 2.30 1.66 1.89 1.99 1.45 2.84 1.30 3.64 1.43 2.93 1.24 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.20 1.35 1.92 1.88 1.46 2.72 1.21 4.40
3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.72 1.43
2.40 1.53
Букмекер Да Нет
6.35 1.10
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.94 1.17
4.50 1.18
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Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ним

Исход игры
Лилль
96.7% (119)
Ничья
2.4% (3)
Ним
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.02% (46)
Меньше
61.98% (75)
Обе команды забьют
Да
30.58% (37)
Нет
69.42% (84)
Популярный счёт
2:0 Лилль
44.7% (55)
2:1 Лилль
19.5% (24)
1:0 Лилль
13% (16)
3:0 Лилль
8.1% (10)
3:1 Лилль
6.5% (8)
1:1 Ничья
2.4% (3)
4:0 Лилль
1.6% (2)
4:1 Лилль
1.6% (2)
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