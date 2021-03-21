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  2. Матчи
  3. Франция
Нант
1:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
2' Гол
Коло-Муани Рандаль
24' Желтая карточка
Лорьенте Арман
1:1
87' Гол
Лорьенте Арман
90'+4
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
5
Чиривелла
Педро
19
Туре
Абдулайе
14
Траоре
Шарль
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
1
Дрейер
Маттье
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
8
Чалоба
Трево
17
Мендес
Убулан
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
14
Эрго
Жером
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
19
Висса
Йоан
Нант
3-5-2
Лорьян
3-4-3

Ход матча

2'
Коло-Муани Рандаль
(Туре Абдулайе)
1:0
24'
 
Лорьенте Арман
71'
 
Делаплас Жонатан
Мендес Убулан
76'
Кулибали Калифа
Коло-Муани Рандаль
 
76'
Бамба Кадер
Саймон Мозес
 
76'
Луза Имран
Блас Людовик
 
83'
 
Ле Фе Энцо
Лемуан Фабьен
83'
 
Грбич Адриан
Эрго Жером
87'
1:1
Лорьенте Арман
89'
Аппиа Деннис
Коко Маркус
 
89'
 
Монкондю Томас
Моффи Теремас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.23
2. Коло-Муани Рандаль 5 0.17
3. Саймон Мозес 5 (1) 0.17
4. Луза Имран 5 (4) 0.17
5. Бамба Кадер 3 0.1
6. Эмон Рено 2 0.07
7. Туре Абдулайе 1 (1) 0.03
8. Жиротто Андрей 1 0.03
9. Паллуа Николя 1 0.03
10. Траоре Шарль 1 0.03
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.27
2. Висса Йоан 7 (2) 0.23
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.13
4. Грбич Адриан 4 (3) 0.13
5. Лорьенте Арман 3 0.1
6. Буасгар Кентен 2 0.07
7. Абергель Лоран 2 0.07
8. Гравильон Эндрю 1 0.03
9. Монкондю Томас 1 0.03
10. Эрго Жером 1 0.03
11. Чалоба Трево 1 0.03
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Абейд Мехди 5 0
5. Коко Маркус 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Чиривелла Педро 3 0
12. Коло-Муани Рандаль 3 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Саймон Мозес 1 0
20. Ндилю Бридж 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 6 0
2. Лапорт Жульен 5 0
3. Чалоба Трево 5 0
4. Буасгар Кентен 5 0
5. Ле Фе Энцо 5 0
6. Гравильон Эндрю 3 1
7. Абергель Лоран 4 0
8. Лорьенте Арман 4 0
9. Монкондю Томас 3 0
10. Амель Пьер-Ив 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Грбич Адриан 1 0
18. Диарра Стефан 1 0
19. Уоджа Франклин 1 0
20. Этьен Йоанн 1 0
21. Моффи Теремас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 16.13% (5) 22.58% (7) 9.68% (3) 9.68% (3) 12.9% (4) 29.03% (9)
 Лорьян 11.76% (4) 11.76% (4) 8.82% (3) 14.71% (5) 20.59% (7) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель
Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен
Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье

Последние игры между собой

Нант: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Лорьян: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Лорьян 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Нант Лига 1 Лорьян 0:1 Нант Товарищеские матчи
Нант 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:1 Лорьян Товарищеские матчи Нант 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Лорьян Лига 1 Нант 2:0 Лорьян Кубок лиги Лорьян 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Лорьян Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
16. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
17. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
18. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
7. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Нант 74.7% (109)
X 22.6% (33)
Лорьян 2.7% (4)
Все прогнозы
2.34 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.20 3.52
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.15 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.80 29.00
  1.18 6.00 45.70

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.70 1.10 3.30 1.33 2.28 1.63 1.75 2.25 1.39 2.98 1.22 4.32 1.11 6.35 1.05 9.50 1.01 16.00
6.65 1.07 5.55 1.12 2.64 1.46 2.00 1.81 1.60 2.49 1.27 3.76 1.19 4.60 1.05 8.20 1.03 9.00
7.30 1.07 5.70 1.14 1.65 2.22 1.14 5.55 1.70 2.23 1.08 7.77 1.06 8.80 1.05 10.50 1.02 17.00 1.02 17.00 1.04 12.00 1.03 14.00 0.00 24.00
7.52 1.11 1.43 2.94 1.24 4.26 1.40 3.09 1.27 3.96 1.50 2.69 1.45 2.84 1.55 2.55 1.41 3.01 1.19 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.01 1.80 1.40 2.95 1.18 4.84 1.06 9.30
2.45 1.55 1.62 2.30 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
1.57 2.41 1.85 1.95 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.01 21.00
2.48 1.58 2.04 1.85 1.57 2.49 1.38 3.20 1.21 4.68 1.10 7.50 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.38 1.12 6.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
2.04 1.73 1.45 2.60 1.15 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.69
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
5.65 1.14
5.55 1.33
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.10 1.21
Где смотреть матч Нант 1:1 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:1 Лорьян

Исход игры
Нант
74.7% (109)
Ничья
22.6% (33)
Лорьян
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (44)
Меньше
69.44% (100)
Обе команды забьют
Да
50% (72)
Нет
50% (72)
Популярный счёт
1:0 Нант
39% (57)
2:1 Нант
27.4% (40)
1:1 Ничья
19.2% (28)
2:0 Нант
6.2% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Лорьян
2.1% (3)
3:1 Нант
1.4% (2)
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