Нант
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Лорьян
1:0
2' ГолКоло-Муани Рандаль
24' Желтая карточкаЛорьенте Арман
1:1
87' ГолЛорьенте Арман
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
14
Траоре
Шарль
27
Саймон
Мозес
14
Эрго
Жером
19
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Траоре ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
24'
87'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.23
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.17
|3.
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.17
|4.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.17
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.1
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.07
|7.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|14.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|15.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.27
|2.
|Висса Йоан
|7 (2)
|0.23
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.13
|4.
|Грбич Адриан
|4 (3)
|0.13
|5.
|Лорьенте Арман
|3
|0.1
|6.
|Буасгар Кентен
|2
|0.07
|7.
|Абергель Лоран
|2
|0.07
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.03
|9.
|Монкондю Томас
|1
|0.03
|10.
|Эрго Жером
|1
|0.03
|11.
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|12.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Абейд Мехди
|5
|0
|5.
|Коко Маркус
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|12.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Лафон Альбан
|2
|0
|16.
|Бамба Кадер
|2
|0
|17.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|18.
|Эмон Рено
|1
|0
|19.
|Саймон Мозес
|1
|0
|20.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|6
|0
|2.
|Лапорт Жульен
|5
|0
|3.
|Чалоба Трево
|5
|0
|4.
|Буасгар Кентен
|5
|0
|5.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|6.
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|7.
|Абергель Лоран
|4
|0
|8.
|Лорьенте Арман
|4
|0
|9.
|Монкондю Томас
|3
|0
|10.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|16.
|Нарди Поль
|1
|0
|17.
|Грбич Адриан
|1
|0
|18.
|Диарра Стефан
|1
|0
|19.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|20.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|21.
|Моффи Теремас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|Лорьян
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|32.35% (11)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Лорьян: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 21
|63
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 19
|63
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|59 - 30
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|60 - 38
|59
|5.
|Ланс
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|46 - 42
|48
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|36 - 32
|42
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|17.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|18.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|7.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 1:1 Лорьян
Исход игры
Нант
74.7% (109)
Ничья
22.6% (33)
Лорьян
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (44)
Меньше
69.44% (100)
Обе команды забьют
Да
50% (72)
Нет
50% (72)
Популярный счёт
1:0 Нант
39% (57)
2:1 Нант
27.4% (40)
1:1 Ничья
19.2% (28)
2:0 Нант
6.2% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Лорьян
2.1% (3)
3:1 Нант
1.4% (2)
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