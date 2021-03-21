  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
50' Гол
Диа Булайе
59' Желтая карточка
Бальде Мама
78' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
87' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
90'+5
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
4
Панзо
Джонатан
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
10
Бензия
Яссин
24
Лаутоа
Веслей
9
Целина
Берсант
15
Ассале
Рожер
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
15
Манетси
Маршал
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
24
Кафаро
Матьё
Дижон
5-3-2
Реймс
4-3-3

Ход матча

50'
0:1
Диа Булайе
58'
Бальде Мама
Ассале Рожер
 
59'
Бальде Мама
 
71'
 
Кутеса Дерек
Мбюкю Натанаэль
72'
 
Бериша Валон
Кассама Морету
72'
Саммаритано Фредерик
Бензия Яссин
 
72'
Камара Абубакар
Панзо Джонатан
 
73'
Конате Мусса
Кулибали Сену
 
78'
Ндонг Ибраим
 
87'
Лаутоа Веслей
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.2
2. Конате Мусса 5 (1) 0.17
3. Манга Экеле 2 0.07
4. Кулибали Сену 2 0.07
5. Музинга Нгонда 2 0.07
6. Ассале Рожер 1 0.03
7. Эбимбе Эрик 1 0.03
8. Шедлер Орельен 1 0.03
9. Целина Берсант 0 0
10. Шуиар Мунир 0 0
11. Саммаритано Фредерик 0 0
12. Ндонг Ибраим 0 0
13. Боэ Саша 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 13 (5) 0.43
2. Кафаро Матьё 4 0.13
3. Зенели Арбер 3 0.1
4. Туре Эль Билал 3 0.1
5. Абдельамид Юнис 3 0.1
6. Мбюкю Натанаэль 2 0.07
7. Кутеса Дерек 1 0.03
8. Конан Гислен 1 0.03
9. Фас Ваут 1 0.03
10. Кассама Морету 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Бериша Валон 0 0
13. Шавалерин Ксавье 0 0
14. Фокет Томас 0 0
15. Думбия Мусса 0 0
16. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Саммаритано Фредерик 4 1
3. Шейх Пап 5 0
4. Шуиар Мунир 5 0
5. Эбимбе Эрик 5 0
6. Кулибали Сену 3 1
7. Шафик Фуад 4 0
8. Целина Берсант 4 0
9. Бальде Мама 4 0
10. Панзо Джонатан 4 0
11. Музинга Нгонда 4 0
12. Лаутоа Веслей 3 0
13. Конате Мусса 3 0
14. Камара Абубакар 1 1
15. Альягбе Сатурнин 2 0
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Мари Жордан 1 0
19. Шедлер Орельен 1 0
20. Боэ Саша 1 0
21. Нуншиль Ахмад 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 10 1
2. Кассама Морету 8 2
3. Шавалерин Ксавье 7 0
4. Манетси Маршал 5 1
5. Абдельамид Юнис 4 0
6. Конан Гислен 4 0
7. Фокет Томас 3 0
8. Кафаро Матьё 3 0
9. Мбюкю Натанаэль 3 0
10. Туре Эль Билал 3 0
11. Бериша Валон 2 0
12. Кутеса Дерек 2 0
13. Сирхейс Кай 2 0
14. Де Смет Тибо 2 0
15. Диа Булайе 2 0
16. Донис Анастасиос 0 1
17. Райкович Предраг 1 0
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
 Реймс 24.24% (8) 9.09% (3) 21.21% (7) 15.15% (5) 18.18% (6) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон
Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс
Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс
Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним

Последние игры между собой

Дижон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Реймс 0:0 Дижон Лига 1 Реймс 1:2 Дижон Лига 1 Реймс 3:1 Дижон Товарищеские матчи Дижон 1:1 Реймс Лига 1
Реймс 0:0 Дижон Лига 1 Реймс 2:1 Дижон Товарищеские матчи Дижон 2:1 Реймс Кубок лиги Реймс 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 3:2 Реймс Лига 2 Дижон 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 2:2 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
16. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
17. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
18. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
7. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Дижон: 50%, Реймс: 50%.
  • 46'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!
  • 45'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 45'
    Контроль мяча: Дижон: 51%, Реймс: 49%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 45'
    Манетси Маршал из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 45'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    43'
    Манетси Маршал наказан за толчок Лаутоа Веслей
  • 43'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 42'
    Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 42'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Музинга Нгонда из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Дижон: 50%, Реймс: 50%.
  • 40'
    Лаутоа Веслей пробует нанести удар издали, но Райкович Предраг держит все под контролем
  • 40'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 39'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Бензия Яссин пострадал.
  • 38'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 37'
    Ндонг Ибраим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 37'
    Музинга Нгонда из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 36'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Реймс контролирует мяч.
  • 35'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Контроль мяча: Дижон: 50%, Реймс: 50%.
  • 34'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 33'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • 32'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 31'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 31'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Целина Берсант из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    31'
    Бензия Яссин из команды Дижон подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: Дижон: 50%, Реймс: 50%.
  • 30'
    Ндонг Ибраим мяч отрикошетил от ворот
  • 30'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    28'
    Ассале Рожер из команды Дижон в офсайде
  • 27'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    27'
    Диа Булайе из команды Реймс в офсайде
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Дижон: 55%, Реймс: 45%.
  • 25'
    Музинга Нгонда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 25'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 24'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 23'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 23'
    Реймс контролирует мяч.
  • 23'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Дижон: 58%, Реймс: 42%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Диа Булайе из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Манга Экеле пострадал.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 20'
    Как он промахнулся? Бензия Яссин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 19'
    Ассале Рожер из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 18'
    Дижон контролирует мяч.
  • 18'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Угловой
    17'
    Бензия Яссин из команды Дижон подал угловой справа.
  • 17'
    Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Боэ Саша из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    Боэ Саша из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 16'
    Дижон контролирует мяч.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Дижон: 55%, Реймс: 45%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Ассале Рожер из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 14'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 13'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Панзо Джонатан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Реймс контролирует мяч.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Дижон: 59%, Реймс: 41%.
  • 10'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Ассале Рожер из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 8'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Целина Берсант нанес удар издали, а Райкович Предраг отбил его обратно в игру!
  • 7'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Абдельамид Юнис наказан за толчок Ассале Рожер
  • 6'
    Дижон контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Дижон: 50%, Реймс: 50%.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 4'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 3'
    Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Манетси Маршал из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Кулибали Сену делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Дижон контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Дижон 11.6% (17)
X 32.9% (48)
Реймс 55.5% (81)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.38 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.52 3.32 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 5.70 1.18
  27.95 5.15 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.08 3.58 1.29 2.41 1.57 1.83 2.14 1.43 2.82 1.24 4.10 1.13 5.85 1.05 10.00 1.01 15.00
7.20 1.05 6.15 1.09 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
2.90 1.40 1.92 1.87 1.62 2.27 1.57 2.40 1.75 2.15 1.08 7.77 1.06 8.80 1.05 10.50 1.03 14.00 1.02 17.00 1.01 16.00 0.00 15.50 0.00 23.00
2.98 1.42 2.46 1.58 1.93 1.95 1.58 2.47 1.49 2.73 1.27 3.91 1.41 3.02 1.27 3.89 1.54 2.57 1.47 2.85 1.22 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.14 1.71 1.44 2.79 1.20 4.54 1.06 8.70
2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.30
1.28 3.60 1.02 17.00 1.01 21.00 1.02 17.00 1.01 21.00
1.16 5.71 1.37 3.21 1.12 6.63 1.37 3.20 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.68 1.47 1.70 2.15 1.34 3.26 1.14 5.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.08 1.70 1.47 2.55 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.71
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
5.45 1.15
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
4.10 1.21
Где смотреть матч Дижон 0:1 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:1 Реймс

Исход игры
Дижон
11.6% (17)
Ничья
32.9% (48)
Реймс
55.5% (81)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (40)
Меньше
72.22% (104)
Обе команды забьют
Да
54.86% (79)
Нет
45.14% (65)
Популярный счёт
0:1 Реймс
29.5% (43)
1:1 Ничья
26.7% (39)
1:2 Реймс
19.9% (29)
0:2 Реймс
5.5% (8)
2:1 Дижон
5.5% (8)
0:0 Ничья
4.1% (6)
1:0 Дижон
4.1% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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