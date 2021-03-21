Дижон
0:1
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Реймс
0:1
50' ГолДиа Булайе
59' Желтая карточкаБальде Мама
78' Желтая карточкаНдонг Ибраим
87' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
10
Бензия
Яссин
15
Ассале
Рожер
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
11
Диа
Булайе
24
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
17 Бальде МамаНападающий
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
24 Кафаро МатьёНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
Ход матча
50'
0:1
59'
78'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.2
|2.
|Конате Мусса
|5 (1)
|0.17
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.07
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.07
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.07
|6.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|7.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.03
|8.
|Шедлер Орельен
|1
|0.03
|9.
|Целина Берсант
|0
|0
|10.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|11.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|12.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|13 (5)
|0.43
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.13
|3.
|Зенели Арбер
|3
|0.1
|4.
|Туре Эль Билал
|3
|0.1
|5.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.1
|6.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|8.
|Конан Гислен
|1
|0.03
|9.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|10.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Бериша Валон
|0
|0
|13.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|14.
|Фокет Томас
|0
|0
|15.
|Думбия Мусса
|0
|0
|16.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ндонг Ибраим
|7
|0
|2.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|3.
|Шейх Пап
|5
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|5.
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|6.
|Кулибали Сену
|3
|1
|7.
|Шафик Фуад
|4
|0
|8.
|Целина Берсант
|4
|0
|9.
|Бальде Мама
|4
|0
|10.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|11.
|Музинга Нгонда
|4
|0
|12.
|Лаутоа Веслей
|3
|0
|13.
|Конате Мусса
|3
|0
|14.
|Камара Абубакар
|1
|1
|15.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|16.
|Ассале Рожер
|0
|1
|17.
|Манга Экеле
|1
|0
|18.
|Мари Жордан
|1
|0
|19.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|20.
|Боэ Саша
|1
|0
|21.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|10
|1
|2.
|Кассама Морету
|8
|2
|3.
|Шавалерин Ксавье
|7
|0
|4.
|Манетси Маршал
|5
|1
|5.
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|6.
|Конан Гислен
|4
|0
|7.
|Фокет Томас
|3
|0
|8.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|9.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|10.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|11.
|Бериша Валон
|2
|0
|12.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|14.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|15.
|Диа Булайе
|2
|0
|16.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|17.
|Райкович Предраг
|1
|0
|18.
|Думбия Мусса
|1
|0
|19.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|20.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|21.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|Реймс
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =5 -13Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон
Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Дижон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 21
|63
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 19
|63
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|59 - 30
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|60 - 38
|59
|5.
|Ланс
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|46 - 42
|48
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|36 - 32
|42
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|17.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|18.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|7.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Реймс
Исход игры
Дижон
11.6% (17)
Ничья
32.9% (48)
Реймс
55.5% (81)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (40)
Меньше
72.22% (104)
Обе команды забьют
Да
54.86% (79)
Нет
45.14% (65)
Популярный счёт
0:1 Реймс
29.5% (43)
1:1 Ничья
26.7% (39)
1:2 Реймс
19.9% (29)
0:2 Реймс
5.5% (8)
2:1 Дижон
5.5% (8)
0:0 Ничья
4.1% (6)
1:0 Дижон
4.1% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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