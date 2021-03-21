Монпелье
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Бордо
0:1
28' ГолХван Ый-Чжо
34' Желтая карточкаСери Жан-Мишель
1:1
35' ГолСамбья Саломон
2:1
58' ГолЛаборд Гаэтан
3:1
69' ГолМавидиди Стефи
72' Желтая карточкаКоцца Николя
90' Желтая карточкаБенито Лорис
31
Коцца
Николя
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
28
Уден
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
21 Бессиль ЛоикЗащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Мара СекуНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
28'
0:1
34'
35'
1:1
58'
2:1
69'
3:1
70'
72'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
9 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|10
|0.33
|2.
|Лаборд Гаэтан
|10
|0.33
|3.
|Мавидиди Стефи
|8
|0.27
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.17
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.1
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.1
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.07
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.07
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.07
|10.
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|12.
|Суке Арно
|1
|0.03
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|9
|0.3
|2.
|Уден Реми
|4
|0.13
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.13
|4.
|Башич Тома
|4
|0.13
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|8.
|Байсс Пол
|1
|0.03
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|11.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|12.
|Отавио II
|1
|0.03
|13.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|14.
|Косельни Лоран
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|16.
|Зеркан Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Илтон Виторино
|3
|2
|3.
|Ферри Жордан
|5
|0
|4.
|Мендеш Педру II
|5
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|6.
|Суке Арно
|4
|0
|7.
|Делор Анди
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Коцца Николя
|2
|0
|14.
|Шотар Жорис
|2
|0
|15.
|Омлин Йонас
|0
|1
|16.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|17.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|18.
|Самбья Саломон
|1
|0
|19.
|Долли Киган
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|5
|1
|2.
|Башич Тома
|6
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Кастро Пабло
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Косельни Лоран
|3
|0
|8.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|9.
|Кватенг Энок
|3
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|12.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|13.
|Бриан Джимми
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|16.
|Уден Реми
|2
|0
|17.
|Майя Джош
|2
|0
|18.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|22.92% (11)
|16.67% (8)
|Бордо
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье
Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Монпелье 2:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 21
|63
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 19
|63
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|59 - 30
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|60 - 38
|59
|5.
|Ланс
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|46 - 42
|48
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|36 - 32
|42
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|17.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|18.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|7.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 3:1 Бордо
Исход игры
Монпелье
60.3% (88)
Ничья
26.7% (39)
Бордо
13% (19)
Тотал 2.5
Больше
49.31% (71)
Меньше
50.69% (73)
Обе команды забьют
Да
75% (108)
Нет
25% (36)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
37.7% (55)
1:1 Ничья
26% (38)
1:0 Монпелье
17.1% (25)
1:2 Бордо
8.2% (12)
2:0 Монпелье
3.4% (5)
0:2 Бордо
2.1% (3)
0:1 Бордо
1.4% (2)
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