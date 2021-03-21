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  3. Франция
Монпелье
3:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
28' Гол
Хван Ый-Чжо
34' Желтая карточка
Сери Жан-Мишель
1:1
35' Гол
Самбья Саломон
2:1
58' Гол
Лаборд Гаэтан
3:1
69' Гол
Мавидиди Стефи
72' Желтая карточка
Коцца Николя
90' Желтая карточка
Бенито Лорис
90'+4
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
15
Сери
Жан-Мишель
26
Башич
Тома
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
28
Уден
Реми
Монпелье
4-3-3
Бордо
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Байсс Пол)
34'
 
Сери Жан-Мишель
35'
Самбья Саломон
1:1
58'
Лаборд Гаэтан
(Делор Анди)
2:1
69'
Мавидиди Стефи
(Саванье Тежи)
3:1
70'
Вахи Элю
Молле Флоран
 
70'
Шотар Жорис
Мавидиди Стефи
 
72'
Коцца Николя
 
74'
 
Траоре Амаду
Сери Жан-Мишель
74'
Суке Арно
Самбья Саломон
 
74'
Ристич Михайло
Коцца Николя
 
82'
Мендеш Педру II
Лаборд Гаэтан
 
83'
 
Мара Секу
Уден Реми
83'
 
Сиссоко Иссуф
Башич Тома
89'
 
Бриан Джимми
Де Превиль Николя
90'
 
Бенито Лорис

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 10 0.33
2. Лаборд Гаэтан 10 0.33
3. Мавидиди Стефи 8 0.27
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.17
5. Молле Флоран 3 0.1
6. Вахи Элю 3 0.1
7. Конгре Даниэль 2 0.07
8. Шкулетич Петар 2 0.07
9. Мендеш Педру II 2 0.07
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Ойонго Амбруаз 1 0.03
12. Суке Арно 1 0.03
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 9 0.3
2. Уден Реми 4 0.13
3. Калу Сэмьюэл 4 0.13
4. Башич Тома 4 0.13
5. Бен Арфа Хатем 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Адли Ясин 1 0.03
8. Байсс Пол 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Сабали Юссуф 0 0
14. Косельни Лоран 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
16. Зеркан Мехди 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 5 0
4. Мендеш Педру II 5 0
5. Конгре Даниэль 4 0
6. Суке Арно 4 0
7. Делор Анди 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Коцца Николя 2 0
14. Шотар Жорис 2 0
15. Омлин Йонас 0 1
16. Юн Ил-Лок 1 0
17. Ойонго Амбруаз 1 0
18. Самбья Саломон 1 0
19. Долли Киган 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 5 1
2. Башич Тома 6 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Кастро Пабло 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Сери Жан-Мишель 2 0
16. Уден Реми 2 0
17. Майя Джош 2 0
18. Хван Ый-Чжо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 8.33% (4) 16.67% (8) 12.5% (6) 22.92% (11) 22.92% (11) 16.67% (8)
 Бордо 16.13% (5) 19.35% (6) 16.13% (5) 16.13% (5) 9.68% (3) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье
Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо
Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Бордо Товарищеские матчи Бордо 1:2 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
16. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
17. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
18. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
7. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Монпелье 60.3% (88)
X 26.7% (39)
Бордо 13% (19)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.50 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.36 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 29.00 101.00
  1.23 5.55 20.83

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.04 4.80 1.18 3.15 1.34 2.20 1.67 1.80 2.17 1.45 2.77 1.26 3.84 1.13 5.95
8.60 1.03 7.90 1.06 3.62 1.27 2.72 1.46 1.94 1.96 1.52 2.53 1.35 3.10 1.13 5.20 1.09 5.65 1.02 9.60
6.50 1.11 5.10 1.16 6.10 1.12 4.60 1.19 2.21 1.71 4.44 1.20 1.76 2.14 3.00 1.38 2.85 1.42 1.85 1.95 1.72 2.10 1.17 4.90 1.10 6.80 1.01 21.00 1.01 21.00
2.63 1.52 2.27 1.68 1.93 1.95 1.66 2.30 1.51 2.66 3.69 1.30 2.97 1.42 2.10 1.78 2.53 1.55 2.07 1.81 1.59 2.45 1.38 3.17 1.44 2.89 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.45 1.55 1.63 2.32 1.31 3.44 1.12 6.30
2.91 1.41 1.92 1.88 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10 1.05 10.50 1.04 12.00
1.85 2.02 1.54 2.58 1.22 4.48 1.55 2.55 1.39 3.10 1.24 4.30 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.44 1.31 2.02 1.79 1.53 2.50 1.25 3.94
4.05 1.24 2.77 1.44 1.73 2.11 1.32 3.38 1.20 4.55
2.75 1.41 1.70 2.07 1.31 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.00
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
3.20 1.33
Где смотреть матч Монпелье 3:1 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 3:1 Бордо

Исход игры
Монпелье
60.3% (88)
Ничья
26.7% (39)
Бордо
13% (19)
Тотал 2.5
Больше
49.31% (71)
Меньше
50.69% (73)
Обе команды забьют
Да
75% (108)
Нет
25% (36)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
37.7% (55)
1:1 Ничья
26% (38)
1:0 Монпелье
17.1% (25)
1:2 Бордо
8.2% (12)
2:0 Монпелье
3.4% (5)
0:2 Бордо
2.1% (3)
0:1 Бордо
1.4% (2)
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