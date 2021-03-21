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  3. Франция
Брест
0:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
24' Желтая карточка
Думбия Сулейман
46' Желтая карточка
Ласне Пол
47' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
84' Желтая карточка
Буфаль Софьян
90'+3
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
6
Лукас
Жан
7
Белькебла
Арис
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
23
Бобишон
Антонен
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
Брест
4-4-2
Анже
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Думбия Сулейман
46'
Онора Франк
Кардона Ирвин
 
46'
Филиппото Ромен
Шарбонье Гаэтан
 
46'
Ласне Пол
Лукас Жан
 
46'
Ласне Пол
 
47'
 
Амаду Ибрагим
64'
 
Буфаль Софьян
Бобишон Антонен
65'
 
Дьони Луа
Баокен Стефан
78'
 
Кулибали Лассана
Лаж Матиас
79'
 
Капелле Пьеррик
Мангани Томас
84'
 
Буфаль Софьян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 8 0.27
2. Мунье Стив 7 (1) 0.23
3. Кардона Ирвин 7 0.23
4. Февр Ромен 5 (1) 0.17
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.13
6. Перро Ромен 3 0.1
7. Шардонне Брендан 2 0.07
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
11. Брассье Лилиан 1 0.03
12. Фоссурье Жюльен 0 0
13. Лукас Жан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.17
2. Баокен Стефан 5 0.17
3. Дьони Луа 4 (1) 0.13
4. Траоре Исмаэль 3 0.1
5. Капелле Пьеррик 3 0.1
6. Мангани Томас 3 (3) 0.1
7. Томас Ромен 3 0.1
8. Лаж Матиас 3 0.1
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 4 1
2. Белькебла Арис 5 0
3. Эрей Кристоф 4 0
4. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
5. Дюверн Жан-Кевин 4 0
6. Шардонне Брендан 2 1
7. Шарбонье Гаэтан 3 0
8. Мунье Стив 3 0
9. Онора Франк 3 0
10. Перро Ромен 3 0
11. Фоссурье Жюльен 2 0
12. Кардона Ирвин 2 0
13. Маньетти Уго 2 0
14. Брассье Лилиан 2 0
15. Ларсонне Готье 1 0
16. Диалло Ибраима 1 0
17. Мбок Хианга 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибрагим 5 0
3. Томас Ромен 3 1
4. Баокен Стефан 4 0
5. Фюльжини Анжело 4 0
6. Кулибали Лассана 4 0
7. Мангани Томас 3 0
8. Буфаль Софьян 3 0
9. Лаж Матиас 3 0
10. Павлович Матео 2 0
11. Траоре Исмаэль 2 0
12. Манко Венсан 2 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Дьони Луа 2 0
15. Капелле Пьеррик 1 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 14.63% (6) 19.51% (8) 21.95% (9) 9.76% (4) 9.76% (4) 24.39% (10)
 Анже 21.21% (7) 24.24% (8) 18.18% (6) 18.18% (6) 0 18.18% (6)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест
Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс
Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже

Последние игры между собой

Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Анже 3:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Брест Лига 1 Анже 1:2 Брест Лига 2
Брест 0:0 Анже Лига 2 Брест 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Брест Лига 2 Брест 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 2:1 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Анже 0:0 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
16. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
17. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
18. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
7. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Брест 52.7% (78)
X 33.1% (49)
Анже 14.2% (21)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.20 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.14 3.12

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
8.60 1.07 3.96 1.25 2.76 1.45 2.04 1.90 1.57 2.40 1.35 3.46 1.20 4.58 1.08 7.50
7.40 1.04 6.65 1.08 3.10 1.35 2.38 1.58 1.79 2.14 1.37 3.10 1.25 3.78 1.10 6.00 1.07 6.75 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.22 1.66 1.52 2.53 1.24 4.04 1.08 7.60
2.59 1.50 1.79 2.02 1.35 3.20 1.11 6.65 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.40 1.88 1.92 1.41 2.83 1.19 4.64
3.60 1.29 2.45 1.55 1.62 2.30 1.22 4.25 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.88
Букмекер Да Нет
4.84 1.18
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Брест 0:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Брест 0:0 Анже

Исход игры
Брест
52.7% (78)
Ничья
33.1% (49)
Анже
14.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
33.56% (49)
Меньше
66.44% (97)
Обе команды забьют
Да
61.64% (90)
Нет
38.36% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (43)
1:0 Брест
25% (37)
2:1 Брест
22.3% (33)
1:2 Анже
7.4% (11)
0:1 Анже
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Брест
2.7% (4)
4:1 Брест
1.4% (2)
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