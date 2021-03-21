Брест
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Анже
24' Желтая карточкаДумбия Сулейман
46' Желтая карточкаЛасне Пол
47' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
84' Желтая карточкаБуфаль Софьян
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
24'
46'
47'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|8
|0.27
|2.
|Мунье Стив
|7 (1)
|0.23
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.23
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.17
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.1
|7.
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|11.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|12.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|13.
|Лукас Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.17
|2.
|Баокен Стефан
|5
|0.17
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.13
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.1
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.1
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.1
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.1
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.1
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|4
|1
|2.
|Белькебла Арис
|5
|0
|3.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|4.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|5.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|6.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|3
|0
|8.
|Мунье Стив
|3
|0
|9.
|Онора Франк
|3
|0
|10.
|Перро Ромен
|3
|0
|11.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|12.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|13.
|Маньетти Уго
|2
|0
|14.
|Брассье Лилиан
|2
|0
|15.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|16.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|17.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|8
|0
|2.
|Амаду Ибрагим
|5
|0
|3.
|Томас Ромен
|3
|1
|4.
|Баокен Стефан
|4
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|4
|0
|6.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|7.
|Мангани Томас
|3
|0
|8.
|Буфаль Софьян
|3
|0
|9.
|Лаж Матиас
|3
|0
|10.
|Павлович Матео
|2
|0
|11.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|12.
|Манко Венсан
|2
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|14.
|Дьони Луа
|2
|0
|15.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|9.76% (4)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|Анже
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|0
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +6 =4 -10Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс
Последние игры между собой
Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 21
|63
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 19
|63
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|59 - 30
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|60 - 38
|59
|5.
|Ланс
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|46 - 42
|48
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|36 - 32
|42
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|17.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|18.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|7.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 0:0 Анже
Исход игры
Брест
52.7% (78)
Ничья
33.1% (49)
Анже
14.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
33.56% (49)
Меньше
66.44% (97)
Обе команды забьют
Да
61.64% (90)
Нет
38.36% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (43)
1:0 Брест
25% (37)
2:1 Брест
22.3% (33)
1:2 Анже
7.4% (11)
0:1 Анже
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Брест
2.7% (4)
4:1 Брест
1.4% (2)
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