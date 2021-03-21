Лион
2:4
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
ПСЖ
0:1
15' ГолМбаппе Килиан
0:2
32' ГолДанилу Перейра
40' Желтая карточкаКадевере Тино
0:3
47' ГолДи Мария Анхель
0:4
52' ГолМбаппе Килиан
1:4
62' ГолСлимани Ислам
2:4
81' ГолКорне Максвелл
90' Желтая карточкаДиоманде Синали
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
22
Диалло
Абду
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
0:1
32'
40'
47'
0:3
52'
0:4
62'
1:4
70'
81'
2:4
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 9
-
1 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|14 (7)
|0.47
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.4
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.33
|4.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.17
|5.
|Пакета Лукас
|4
|0.13
|6.
|Корне Максвелл
|2
|0.07
|7.
|Дюбуа Лео
|2
|0.07
|8.
|Фильо Марсело
|2
|0.07
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.03
|10.
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|11.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|13.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|14.
|Шерки Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|20 (5)
|0.67
|2.
|Кин Мойзе
|11
|0.37
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.2
|4.
|Ди Мария Анхель
|5
|0.17
|5.
|Сарабия Пабло
|5
|0.17
|6.
|Икарди Мауро
|5
|0.17
|7.
|Дракслер Юлиан
|4
|0.13
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.07
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.07
|10.
|Данилу Перейра
|2
|0.07
|11.
|Дагба Колин
|1
|0.03
|12.
|Кюрзава Левен
|1
|0.03
|13.
|Эррера Андер
|1
|0.03
|14.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.03
|15.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|16.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|18.
|Баккер Митчел
|0
|0
|19.
|Паредес Леандро
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|4
|0
|6.
|Ауа Уссем
|2
|1
|7.
|Депай Мемфис
|3
|0
|8.
|Де Шильо Маттиа
|3
|0
|9.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|10.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|11.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|12.
|Кадевере Тино
|3
|0
|13.
|Диоманде Синали
|3
|0
|14.
|Шерки Райан
|1
|1
|15.
|Какере Максанс
|2
|0
|16.
|Бар Мельвен
|0
|1
|17.
|Лопеш Антони
|1
|0
|18.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|5
|1
|2.
|Неймар
|4
|1
|3.
|Верратти Марко
|5
|0
|4.
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|3
|1
|6.
|Диалло Абду
|1
|2
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Данилу Перейра
|3
|0
|9.
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|10.
|Кин Мойзе
|3
|0
|11.
|Дагба Колин
|3
|0
|12.
|Сарабия Пабло
|2
|0
|13.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|15.
|Бернат Хуан
|2
|0
|16.
|Эррера Андер
|2
|0
|17.
|Керер Тило
|2
|0
|18.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|7.27% (4)
|18.18% (10)
|29.09% (16)
|9.09% (5)
|21.82% (12)
|14.55% (8)
|ПСЖ
|10.45% (7)
|17.91% (12)
|17.91% (12)
|13.43% (9)
|14.93% (10)
|25.37% (17)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +14 =4 -2Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ
Последние игры между собой
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 21
|63
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 19
|63
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|59 - 30
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|60 - 38
|59
|5.
|Ланс
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|46 - 42
|48
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|36 - 32
|42
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|17.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|18.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|7.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 2:4 ПСЖ
Исход игры
Лион
16% (24)
Ничья
26.7% (40)
ПСЖ
57.3% (86)
Тотал 2.5
Больше
68.49% (100)
Меньше
31.51% (46)
Обе команды забьют
Да
89.04% (130)
Нет
10.96% (16)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
42% (63)
1:1 Ничья
20% (30)
2:1 Лион
11.3% (17)
0:1 ПСЖ
6% (9)
2:2 Ничья
6% (9)
1:3 ПСЖ
3.3% (5)
0:2 ПСЖ
2% (3)
1:0 Лион
2% (3)
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