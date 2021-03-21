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Лион
2:4
Конец матча

Стадион:
ПСЖ
0'
0:1
15' Гол
Мбаппе Килиан
0:2
32' Гол
Данилу Перейра
40' Желтая карточка
Кадевере Тино
0:3
47' Гол
Ди Мария Анхель
0:4
52' Гол
Мбаппе Килиан
1:4
62' Гол
Слимани Ислам
2:4
81' Гол
Корне Максвелл
90' Желтая карточка
Диоманде Синали
90'+5
1
Лопеш
Антони
22
Де
Шильо
Маттиа
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
25
Какере
Максанс
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
15
Данилу
Перейра
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
6
Верратти
Марко
7
Мбаппе
Килиан
18
Кин
Мойзе
Лион
4-3-3
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Мбаппе Килиан
32'
0:2
Данилу Перейра
(Маркиньос Маркос)
40'
Кадевере Тино
 
47'
0:3
Ди Мария Анхель
52'
0:4
Мбаппе Килиан
(Верратти Марко)
56'
Дюбуа Лео
Кадевере Тино
 
56'
Бруно Моура
Мендес Тьяго
 
56'
Слимани Ислам
Депай Мемфис
 
62'
Слимани Ислам
(Корне Максвелл)
1:4
70'
 
Неймар
Мбаппе Килиан
74'
Шерки Райан
Экамби Карл Токо
 
78'
Диоманде Синали
Денайер Джейсон
 
81'
Корне Максвелл
(Шерки Райан)
2:4
86'
 
Эррера Андер
Гуэйе Идрисса
86'
 
Дагба Колин
Флоренци Алессандро
90'
Диоманде Синали
 
90'
 
Дракслер Юлиан
Кин Мойзе

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 14 (7) 0.47
2. Экамби Карл Токо 12 0.4
3. Кадевере Тино 10 0.33
4. Ауа Уссем 5 (2) 0.17
5. Пакета Лукас 4 0.13
6. Корне Максвелл 2 0.07
7. Дюбуа Лео 2 0.07
8. Фильо Марсело 2 0.07
9. Бруно Моура 1 0.03
10. Слимани Ислам 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Шерки Райан 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 20 (5) 0.67
2. Кин Мойзе 11 0.37
3. Неймар 6 (3) 0.2
4. Ди Мария Анхель 5 0.17
5. Сарабия Пабло 5 0.17
6. Икарди Мауро 5 0.17
7. Дракслер Юлиан 4 0.13
8. Гуэйе Идрисса 2 0.07
9. Флоренци Алессандро 2 0.07
10. Данилу Перейра 2 0.07
11. Дагба Колин 1 0.03
12. Кюрзава Левен 1 0.03
13. Эррера Андер 1 0.03
14. Маркиньос Маркос 1 0.03
15. Пембеле Тимоте 1 0.03
16. Рафинья Алькантара 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Баккер Митчел 0 0
19. Паредес Леандро 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 4 0
6. Ауа Уссем 2 1
7. Депай Мемфис 3 0
8. Де Шильо Маттиа 3 0
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Бар Мельвен 0 1
17. Лопеш Антони 1 0
18. Андерсен Йоаким 1 0
19. Лукас Жан 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 5 1
2. Неймар 4 1
3. Верратти Марко 5 0
4. Кимпембе Преснел 5 0
5. Кюрзава Левен 3 1
6. Диалло Абду 1 2
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Данилу Перейра 3 0
9. Мбаппе Килиан 3 0
10. Кин Мойзе 3 0
11. Дагба Колин 3 0
12. Сарабия Пабло 2 0
13. Гуэйе Идрисса 2 0
14. Рафинья Алькантара 2 0
15. Бернат Хуан 2 0
16. Эррера Андер 2 0
17. Керер Тило 2 0
18. Ди Мария Анхель 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 7.27% (4) 18.18% (10) 29.09% (16) 9.09% (5) 21.82% (12) 14.55% (8)
 ПСЖ 10.45% (7) 17.91% (12) 17.91% (12) 13.43% (9) 14.93% (10) 25.37% (17)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион
Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ
Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ

Последние игры между собой

Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
ПСЖ 0:1 Лион Лига 1 ПСЖ 0:0 Лион Кубок лиги Лион 1:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:2 Лион Лига 1
Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
16. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
17. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
18. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
7. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
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Новости матча
  • После матча
  • Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев.
    Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!
  • Второй тайм
  • 90'
    Доигрывают команды матч. Пощекотал "Лион" немного нервишки парижанам, но удалось гостям игру успокоить.
  • Свисток
    ВСЁ! Матч окончен! "ПСЖ" удержал победу в матче с "Лионом" и догнал "Лилль" на первой строчке турнирной таблицы и сыграет с ним как раз в следующем туре.
  • Замена
    90'
    Ещё одна замена в составе "ПСЖ". Мойзе Кин покинул пределы поля, вместо него на несколько минут вышел Юлиан Дракслер.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавлены к основному времени второго тайма.
  • 88'
    Неймар долго готовился, в итоге нанёс удар в ближнюю девятку. Стенку перебросил бразилец, но в створ попасть не удалось.
  • 87'
    Право на штрафной получили игроки "ПСЖ", 30 метров до цели, мяч стоит немного левее центра. Внушительную стенку выстраивает Антони Лопеш.
  • Замена
    86'
    Реагирует Почеттино. Андер Эррера появился на футбольном поле вместо Идриссы Гуэйе. А Колин Дагба заменил Алессандро Флоренци, который как раз и упустил Корне в голевом эпизоде.
  • 84'
    Может "ПСЖ" себе привезти проблемы, а "Лион" может поймать кураж. Время ещё есть! Пошли вперёд опять хозяева, прострел с правого фланга, защитник смог сыграть на перехвате, мяч отлетел к Навасу.
  • Опасный момент
    83'
    Кейлор Навас спасает команду! После розыгрыша штрафного мяч отлетел к Слимани, который мощно пробил с подступов к вратарской, Кейлор Навас отбил! Эффектный сейв!
  • Фол, нарушение
    82'
    Очень здорово Шерки игру оживил, заработал штрафной сейчас на правом фланге форвард "Лиона". А может ещё интрига будет?
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Максвелл Корне! 2:4!
    Шерки из центра поля сделал классный заброс по центру на Корне, который на рывке ушёл от зазевавшегося Флоренци, вошёл в штрафную и положил мяч в угол ворот Наваса!
  • 79'
    Шерки правым флангом потащил мяч вперёд, но пройти защитника не удалось. Вновь "ПСЖ" неторопливо идёт вперёд.
  • Замена
    78'
    Заключительная на сегодня замена в составе "Лиона". Джейсон Денайер отправился отдыхать, вместо него появился Синали Диоманде.
  • 77'
    "Лион" старается, но парижане не дают разгуляться сопернику на своей половине поля.
  • 75'
    Подача с правого фланга в штрафную площадь "ПСЖ", Слимани смог выиграть верховую борьбу у Маркиньоса, но удар головой не получился. Повтор показал, что и на фол было похоже со стороны игрока "Лиона".
  • Замена
    74'
    Ещё одна замена в составе "Лиона". Вместо Токо Экамби на поле появился Райан Шерки.
  • 73'
    Неплохая передача на ход Пакета, который мог в штрафную площадь врываться, но ошибся на приёме полузащитник "Лиона". Мяч потерян.
  • 72'
    Мбаппе резвится на скамейке запасных, очень хорошее настроение у Килиана. Много он сегодня обострял, так что два гола вполне заслужены.
  • 71'
    Неймар отыграл на Ди Марию, который с подступов к штрафной площади нанёс удар, но получилось не очень сильно и опасно, Лопеш поймал мяч в перчатки.
  • Замена
    70'
    Набегался сегодня Килиан Мбаппе, пришло время отдохнуть после дубля. Восстановившийся Неймар появился на поле для игровой практики.
  • Опасный момент
    68'
    Мбаппе с линии штрафной площади наносил красивый обводящий удар, но Лопеш в прыжке смог мяч отбить. На добивание подоспел Мойзе Кин, но не получился у него удар.
  • 67'
    Середина второго тайма, игроки "ПСЖ" вновь потащили мяч вперёд, но скорости уже не те. Нет смысла рвать жилы.
  • 65'
    Ди Мария получил повреждение, но быстро привели его в чувство врачи парижской команды. Продолжается встреча.
  • 64'
    "Лион" продолжает тащить мяч вперёд, всё же расслабился уже немного "ПСЖ". Не верится уже особо в интригу, но попытаются хозяева ещё что-нибудь забить.
  • Фол, нарушение
    63'
    Передача на Мойзе Кина, который по центру в штрафную площадь врывался, но "затоптал" Денайера, который оказывал форварду сопротивление.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ислам Слимани! 1:4!
    Слимани по центру приблизился к штрафной площади и мощным ударом отправил мяч в притирку со штангой ворот Кейлора Наваса. Голкипер прыгнул, но не дотянулся. Классный гол получился!
  • 61'
    Длинная передача вперёд на Мбаппе, который ворвался в штрафную площадь, но контроль над мячом потерял, и Антони Лопеш на выходе его накрыл.
  • 60'
    "Лион" перебрался на чужую половину поля, дают парижане немного поиграть сопернику, счёт комфортный для этого.
  • 58'
    Продолжает "ПСЖ" контролировать ход встречи, и гости уверенно идут вперёд. "Лион" обескуражен окончательно, но не бросает бороться.
  • Замена
    56'
    Тройная замена в составе "Лиона". Вместо Мемфиса Депая на поле появился Ислам Слимани, Лео Дюбуа заменил Тино Кадевере, а Бруно Моура будет играть вместо Тьяго Мендеса.
  • 55'
    В быструю атаку вырвались игроки "ПСЖ", Гуэйе поторопился и как только приблизился к штрафной площади, сразу пробил. Намного выше перекладины получилось.
  • 54'
    Не забиваешь ты - забивают тебе. Другое дело, что ответ Мбаппе на удар Экамби стал уже 4-м успехом гостей в матче. Столько моментов у "Лиона" сегодня не было.
  • 2 гола - дубль!
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Килиан Мбаппе! 0:4!
    Контратака "ПСЖ", прошла длинная передача на Мбаппе, который ушёл от Фильо, ворвался в штрафную площадь и отличным ударом мимо голкипера отправил мяч в створ!
  • Опасный момент
    51'
    Потеряли мяч игроки "ПСЖ" на своей половине поля, в итоге "Лион" провёл отличную атаку, закончившуюся ударом Экамби с разворота из центра штрафной! Кейлор Навас в порядке, в прыжке он мяч отбил!
  • 49'
    Да, ждали от этого матча серьёзного противостояния, но по факту "ПСЖ" просто "в одну калитку" обыгрывает соперника. Без шансов для хозяев.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Анхель Ди Мария! 0:3!
    Штрафной заработали игроки "ПСЖ" на правом фланге, Ди Мария выполнил подачу к линии вратарской площадки, но на мяч никто не выскочил, в итоге он влетел в дальний угол неожиданно для всех!
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ни секунды команды не переиграли в первом тайме, арбитр даже начал свистеть в 44:59. "ПСЖ" контролирует ход встречи, ведёт в счёте, а вот "Лиону" надо что-то придумывать. Отдыхаем!
  • Угловой
    45'
    Подача справа на ближнюю штангу, выбивает мяч Антони Лопеш.
  • 45'
    И вновь передача на правый фланг атаки "ПСЖ", Мбаппе пытался проскочить защитника, но Корне сыграл надёжно, выбив мяч на угловой.
  • 44'
    Правым флангом пошли вперёд игроки "ПСЖ", попытка прострела в штрафную площадь, накрывает защитник "Лиона".
  • 42'
    Последняя пятиминутка первого тайма у нас идёт, "ПСЖ" сбавил темп, но продолжает ход встречи контролировать.
  • 41'
    В ужасной форме играет "ПСЖ", номеров на спинах игроков не видно совсем. Форма тёмная, цифры тоже чёрные. То ли дело у "Лиона" - белая форма, красные цифры.
  • Желтая карточка
    40'
    Ну вот и первая карточка в нашем матче. Тино Кадевере влетел в ногу Мбаппе, промахнувшись мимо мяча.
  • 38'
    Тьяго Мендес справа врывался в штрафную площадь "ПСЖ", но там Гуэйе плотно сыграл против соперника. Упал игрок "Лиона", но нарушения правил тут не было.
  • 36'
    Около 10-ти минут осталось играть в первом тайме, "ПСЖ" небольшую паузу сейчас взял.
  • 34'
    И продолжает атаковать "ПСЖ", никаких шансов сегодня нет у "Лиона", как будто и не играют две команды, находящиеся на одной строчке в турнирной таблице.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Данилу Перейра! 0:2!
    Разыграли угловой игроки "ПСЖ", Кимпембе с левого края штрафной площади навесил в центр, Маркиньос сбросил мяч в центр, и Данилу мощным ударом с лёта вонзил его в сетку! Отличный выстрел!
  • 31'
    Флоренци подключился по правому флангу, навешивал в штрафную площадь, но успел защитник выставить ногу, отправив мяч за лицевую.
  • 29'
    Депай навешивал со штрафного, но прозвучал свисток. Арбитр Турпен вновь решил пообщаться с игроками, которые на этот раз толкались в штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    28'
    Пакета оказался на газоне, это Верратти в подкате сзади тянулся за мячом, а в итоге снёс с ног оппонента. Вновь это тянуло на карточку, но арбитр пока предпочитает устными предупреждениями ограничиваться.
  • 27'
    Депай очень неплохо рвался в штрафную площадь под передачу на ход, Навас чуть задержался на выходе, но Кимпембе уверенно поставил корпус Мемфису, выручив своего голкипера.
  • 26'
    Получше смотрится "ПСЖ", уверенно держится мяч у гостей, а вот "Лион" давненько в атаку не бегал. Маркиньос со своей половины поля делал длинную передачу вперёд, без адреса получилось.
  • 24'
    Ди Мария получил пас на ход, справа ворвался в штрафную площадь, убрал под правую, в итоге удар в ближний угол у аргентинца получился неточным.
  • 23'
    Хорошая атака "ПСЖ", Мойзе Кин раскачал перед штрафной площадью соперника, нанёс удар низом, но получилось не очень сильно, справился Лопеш.
  • 21'
    Опасный прострел с правого фланга в центр штрафной площади "Лиона", и казалось, что Мбаппе сможет в касание пробить, но мяч пролетел мимо Килиана.
  • Фол, нарушение
    20'
    Экамби жёстко сыграл на Верратти, влетев ему в ногу. Арбитр подозвал к себе нападающего "Лиона" и провёл личную беседу. Пока без карточки обошлось.
  • 19'
    Длинный заброс в штрафную площадь "Лиона", Антони Лопеш с громким криком рванул на выход и мяч в руки забрал.
  • 18'
    У Верратти какие-то проблемы с бутсами, и даже его партнёрам по команде было интересно, подошли на помощь они к Марко.
  • 17'
    И продолжают игроки "ПСЖ" мяч контролировать, левым флангом потащили гости его вперёд.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Килиан Мбаппе! 0:1!
    Лопеш выручил команду после мощного удара из центра штрафной площади от Верратти, Мбаппе мяч подхватил и с левого угла вратарской ударом низом между ног Лопеша отправил его в створ!
  • 14'
    Депай с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Кадевере чуть подправил мяч на дальнюю штангу, где Экамби совсем чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть этот пас!
  • 12'
    "ПСЖ" чуть больше пока контролирует мяч, но "Лион" довольно высоко соперника встречает, не давая расставиться на своей половине поля.
  • 11'
    Очень хорошие скорости на первых минутах, много борьбы, и пока никто не владеет преимуществом. Абсолютно точно будет жарко!
  • 9'
    Корне навесил слева в штрафную площадь парижан, мяч выбит.
  • 7'
    Удар из-за пределов штрафной площади по воротам "ПСЖ", но получилось прямо по центру, Кейлор Навас тут всё контролировал. Пакета пробивал! Отличная игра на встречных курсах пошла!
  • Опасный момент
    6'
    Опасная атака "ПСЖ"! Мбаппе великолепно пробросил мяч по левому флангу, вырезал его в штрафную площадь, и набегавший по центру Кин мощно пробил в касание - Лопеш отбил! Чудесное спасение!
  • 5'
    Проникающий пас в штрафную площадь "ПСЖ", Маркиньос отлично сыграл на перехвате!
  • 3'
    Экамби и Корне помешали друг другу, в итоге столкнулись на ровном месте два игрока "Лиона". Немного курьёзный момент в начале игры.
  • 2'
    Пока борьба в центре поля у нас, темп игры не такой высокий на первых минутах поединка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "ПСЖ"! В необычной фиолетово-розовой сегодня играют парижане, а "Лион" сыграет в белом.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 4.08 2.09
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.80 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.90 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 21.00 10.00 1.10
  36.71 12.71 1.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.30 1.09 4.26 1.19 2.79 1.40 2.15 1.74 1.71 2.19 1.46 2.80 1.23 3.82 1.13 5.20 1.06 7.30
5.00 1.18 3.85 1.25 2.39 1.58 1.90 1.91 1.58 2.41 1.30 3.45 1.23 4.20 1.10 6.60 1.09 7.80
12.75 1.00 4.55 1.15 3.72 1.23 2.32 1.58 1.86 1.94 1.56 2.62 1.28 3.68 1.21 4.20 1.07 7.20 1.05 7.60
16.50 0.00 11.00 1.02 8.40 1.07 6.50 1.11 5.80 1.13 2.12 1.77 4.20 1.22 1.74 2.15 2.18 1.68 1.62 2.27 3.60 1.28 2.50 1.53 1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 1.03 12.00 1.03 12.00
5.49 1.18 2.40 1.61 2.14 1.76 2.96 1.43 2.76 1.48 2.21 1.71 1.93 1.94 1.64 2.34 1.49 2.73 1.65 2.33 1.46 2.82 1.62 2.38 1.38 3.19 2.14 1.76 1.68 2.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.91 1.43 1.81 2.00 1.40 3.05 1.19 4.80
3.40 1.29 2.33 1.56 1.57 2.30 1.15 5.00
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.65 1.47 1.72 2.08 1.35 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
3.08 1.40 2.44 1.59 1.85 2.03 2.38 1.62 1.95 1.93 1.50 2.70 1.33 3.47 1.44 2.90 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.28 1.22 2.41 1.60 1.73 2.10 1.36 3.00
5.00 1.15 2.00 1.75 1.50 2.47 1.30 3.35
5.25 1.17 3.60 1.29 1.97 1.83 1.47 2.68 1.33 3.32
4.90 1.14 3.55 1.25 2.04 1.77 1.53 2.55 1.33 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
1.51 2.46
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
3.55 1.27
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.72 1.46
2.60 1.45
2.63 1.48
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Прогнозы на матч Лион 2:4 ПСЖ

Исход игры
Лион
16% (24)
Ничья
26.7% (40)
ПСЖ
57.3% (86)
Тотал 2.5
Больше
68.49% (100)
Меньше
31.51% (46)
Обе команды забьют
Да
89.04% (130)
Нет
10.96% (16)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
42% (63)
1:1 Ничья
20% (30)
2:1 Лион
11.3% (17)
0:1 ПСЖ
6% (9)
2:2 Ничья
6% (9)
1:3 ПСЖ
3.3% (5)
0:2 ПСЖ
2% (3)
1:0 Лион
2% (3)
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