Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев. Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!

4 минуты добавлены к основному времени второго тайма.

Ещё одна замена в составе "ПСЖ". Мойзе Кин покинул пределы поля, вместо него на несколько минут вышел Юлиан Дракслер.

ВСЁ! Матч окончен! "ПСЖ" удержал победу в матче с "Лионом" и догнал "Лилль" на первой строчке турнирной таблицы и сыграет с ним как раз в следующем туре.

Доигрывают команды матч. Пощекотал "Лион" немного нервишки парижанам, но удалось гостям игру успокоить.

88' Неймар долго готовился, в итоге нанёс удар в ближнюю девятку. Стенку перебросил бразилец, но в створ попасть не удалось.

87' Право на штрафной получили игроки "ПСЖ", 30 метров до цели, мяч стоит немного левее центра. Внушительную стенку выстраивает Антони Лопеш.

86' Реагирует Почеттино. Андер Эррера появился на футбольном поле вместо Идриссы Гуэйе. А Колин Дагба заменил Алессандро Флоренци, который как раз и упустил Корне в голевом эпизоде.

84' Может "ПСЖ" себе привезти проблемы, а "Лион" может поймать кураж. Время ещё есть! Пошли вперёд опять хозяева, прострел с правого фланга, защитник смог сыграть на перехвате, мяч отлетел к Навасу.

83' Кейлор Навас спасает команду! После розыгрыша штрафного мяч отлетел к Слимани, который мощно пробил с подступов к вратарской, Кейлор Навас отбил! Эффектный сейв!

82' Очень здорово Шерки игру оживил, заработал штрафной сейчас на правом фланге форвард "Лиона". А может ещё интрига будет?

81' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Максвелл Корне! 2:4!

Шерки из центра поля сделал классный заброс по центру на Корне, который на рывке ушёл от зазевавшегося Флоренци, вошёл в штрафную и положил мяч в угол ворот Наваса!

79' Шерки правым флангом потащил мяч вперёд, но пройти защитника не удалось. Вновь "ПСЖ" неторопливо идёт вперёд.

78' Заключительная на сегодня замена в составе "Лиона". Джейсон Денайер отправился отдыхать, вместо него появился Синали Диоманде.

77' "Лион" старается, но парижане не дают разгуляться сопернику на своей половине поля.

75' Подача с правого фланга в штрафную площадь "ПСЖ", Слимани смог выиграть верховую борьбу у Маркиньоса, но удар головой не получился. Повтор показал, что и на фол было похоже со стороны игрока "Лиона".

74' Ещё одна замена в составе "Лиона". Вместо Токо Экамби на поле появился Райан Шерки.

73' Неплохая передача на ход Пакета, который мог в штрафную площадь врываться, но ошибся на приёме полузащитник "Лиона". Мяч потерян.

72' Мбаппе резвится на скамейке запасных, очень хорошее настроение у Килиана. Много он сегодня обострял, так что два гола вполне заслужены.

71' Неймар отыграл на Ди Марию, который с подступов к штрафной площади нанёс удар, но получилось не очень сильно и опасно, Лопеш поймал мяч в перчатки.

70' Набегался сегодня Килиан Мбаппе, пришло время отдохнуть после дубля. Восстановившийся Неймар появился на поле для игровой практики.

68' Мбаппе с линии штрафной площади наносил красивый обводящий удар, но Лопеш в прыжке смог мяч отбить. На добивание подоспел Мойзе Кин, но не получился у него удар.

67' Середина второго тайма, игроки "ПСЖ" вновь потащили мяч вперёд, но скорости уже не те. Нет смысла рвать жилы.

65' Ди Мария получил повреждение, но быстро привели его в чувство врачи парижской команды. Продолжается встреча.

64' "Лион" продолжает тащить мяч вперёд, всё же расслабился уже немного "ПСЖ". Не верится уже особо в интригу, но попытаются хозяева ещё что-нибудь забить.

63' Передача на Мойзе Кина, который по центру в штрафную площадь врывался, но "затоптал" Денайера, который оказывал форварду сопротивление.

62' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ислам Слимани! 1:4!

Слимани по центру приблизился к штрафной площади и мощным ударом отправил мяч в притирку со штангой ворот Кейлора Наваса. Голкипер прыгнул, но не дотянулся. Классный гол получился!

61' Длинная передача вперёд на Мбаппе, который ворвался в штрафную площадь, но контроль над мячом потерял, и Антони Лопеш на выходе его накрыл.

60' "Лион" перебрался на чужую половину поля, дают парижане немного поиграть сопернику, счёт комфортный для этого.

58' Продолжает "ПСЖ" контролировать ход встречи, и гости уверенно идут вперёд. "Лион" обескуражен окончательно, но не бросает бороться.

56' Тройная замена в составе "Лиона". Вместо Мемфиса Депая на поле появился Ислам Слимани, Лео Дюбуа заменил Тино Кадевере, а Бруно Моура будет играть вместо Тьяго Мендеса.

55' В быструю атаку вырвались игроки "ПСЖ", Гуэйе поторопился и как только приблизился к штрафной площади, сразу пробил. Намного выше перекладины получилось.

54' Не забиваешь ты - забивают тебе. Другое дело, что ответ Мбаппе на удар Экамби стал уже 4-м успехом гостей в матче. Столько моментов у "Лиона" сегодня не было.

52' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Килиан Мбаппе! 0:4!

Контратака "ПСЖ", прошла длинная передача на Мбаппе, который ушёл от Фильо, ворвался в штрафную площадь и отличным ударом мимо голкипера отправил мяч в створ!

51' Потеряли мяч игроки "ПСЖ" на своей половине поля, в итоге "Лион" провёл отличную атаку, закончившуюся ударом Экамби с разворота из центра штрафной! Кейлор Навас в порядке, в прыжке он мяч отбил!

49' Да, ждали от этого матча серьёзного противостояния, но по факту "ПСЖ" просто "в одну калитку" обыгрывает соперника. Без шансов для хозяев.

47' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Анхель Ди Мария! 0:3!

Штрафной заработали игроки "ПСЖ" на правом фланге, Ди Мария выполнил подачу к линии вратарской площадки, но на мяч никто не выскочил, в итоге он влетел в дальний угол неожиданно для всех!