Остенде
2:0
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Мехелен
15' Желтая карточкаД'Арпино Максим
17' Желтая карточкаХайреманс Джеффри
26' Желтая карточкаБато Шелдон
1:0
27' ПенальтиГейе Махтар
28' Желтая карточкаТанье Антон
2:0
86' ГолКапон Брехт
88' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
29
Д'Хасе
Робби
19
Тьям
Мамаду
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вут СименЗащитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
15'
26'
27'
1:0
28'
86'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|13 (2)
|0.45
|2.
|Гейе Махтар
|10 (5)
|0.34
|3.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0.1
|4.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.1
|5.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.1
|6.
|Теате Артур
|3
|0.1
|7.
|Квасина Марко
|2
|0.07
|8.
|Хендри Джек
|2
|0.07
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.03
|10.
|Капон Брехт
|1
|0.03
|11.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.03
|12.
|Танье Антон
|1
|0.03
|13.
|Батай Йелле
|0
|0
|14.
|Скуласон Ари
|0
|0
|15.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|16.
|Бэтцнер Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|8
|0.28
|2.
|Мрабти Керим
|5
|0.17
|3.
|Де Камарго Игор
|5
|0.17
|4.
|Схоофс Роб
|3
|0.1
|5.
|Уолш Сэнди
|3
|0.1
|6.
|Сторм Никола
|3 (1)
|0.1
|7.
|Швед Марьян
|3
|0.1
|8.
|Вранкс Астер
|3
|0.1
|9.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.07
|10.
|Тоги Уильям
|1
|0.03
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|12.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.03
|13.
|Вут Симен
|1
|0.03
|14.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|15.
|Каборе Исса
|0
|0
|16.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|8
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|5
|0
|6.
|Танье Антон
|5
|0
|7.
|Теате Артур
|5
|0
|8.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|9.
|Скуласон Ари
|3
|0
|10.
|Хендри Джек
|3
|0
|11.
|Якель Фредерик
|3
|0
|12.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Юбер Гийом
|2
|0
|15.
|Квасина Марко
|2
|0
|16.
|Капон Брехт
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|8
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|4
|1
|4.
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|5.
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|6.
|Бейкер Лукас
|4
|0
|7.
|Де Камарго Игор
|3
|0
|8.
|Схоофс Роб
|3
|0
|9.
|Пейре Тибо
|3
|0
|10.
|Бушири Рокки
|3
|0
|11.
|Вут Симен
|1
|1
|12.
|Кайя Онур
|2
|0
|13.
|Энгвалль Густав
|2
|0
|14.
|Сторм Никола
|2
|0
|15.
|Мрабти Керим
|2
|0
|16.
|Дефур Стивен
|1
|0
|17.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|18.
|Бато Шелдон
|1
|0
|19.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|20.
|Куке Гетан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|Мехелен
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|28.21% (11)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эйпен 1:1 Остенде Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден
Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк
Мехелен Последние 20 матчей: +11 =5 -4Мехелен 1:1 Гент Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Мехелен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|58 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|44 - 36
|48
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|36 - 29
|42
|6.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|44 - 49
|41
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 53
|40
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 46
|40
|9.
|Стандард
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 34
|40
|10.
|Мехелен
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 46
|40
|11.
|Шарлеруа
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|41 - 38
|39
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|35 - 40
|37
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 42
|31
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 11
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 27
|18
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|3.
|Мехелен
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 29
|19
|8.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|9.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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