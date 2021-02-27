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Остенде
2:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
15' Желтая карточка
Д'Арпино Максим
17' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
26' Желтая карточка
Бато Шелдон
1:0
27' Пенальти
Гейе Махтар
28' Желтая карточка
Танье Антон
2:0
86' Гол
Капон Брехт
88' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
90'+4
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
4
Хендри
Джек
5
Теате
Артур
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
6
Д'Арпино
Максим
17
Юльсагер
Эндрю
29
Д'Хасе
Робби
7
Гейе
Махтар
19
Тьям
Мамаду
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
30
Ванлерберге
Йорди
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
9
Дрёйф
Ферди
Остенде
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 13 (2) 0.45
2. Гейе Махтар 10 (5) 0.34
3. Юльсагер Эндрю 3 0.1
4. Вандандриш Кевин 3 0.1
5. Макгихан Кэмерон 3 0.1
6. Теате Артур 3 0.1
7. Квасина Марко 2 0.07
8. Хендри Джек 2 0.07
9. Д'Арпино Максим 1 0.03
10. Капон Брехт 1 0.03
11. Д'Хасе Робби 1 0.03
12. Танье Антон 1 0.03
13. Батай Йелле 0 0
14. Скуласон Ари 0 0
15. Матам Тео Ндика 0 0
16. Бэтцнер Ник 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 8 0.28
2. Мрабти Керим 5 0.17
3. Де Камарго Игор 5 0.17
4. Схоофс Роб 3 0.1
5. Уолш Сэнди 3 0.1
6. Сторм Никола 3 (1) 0.1
7. Швед Марьян 3 0.1
8. Вранкс Астер 3 0.1
9. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.07
10. Тоги Уильям 1 0.03
11. Ванлерберге Йорди 1 0.03
12. Дрёйф Ферди 1 0.03
13. Вут Симен 1 0.03
14. Энгвалль Густав 0 0
15. Каборе Исса 0 0
16. Ван Клеемпут Жюль 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 8 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Юльсагер Эндрю 5 0
5. Д'Арпино Максим 5 0
6. Танье Антон 5 0
7. Теате Артур 5 0
8. Сакала Фэшн 4 0
9. Скуласон Ари 3 0
10. Хендри Джек 3 0
11. Якель Фредерик 3 0
12. Матам Тео Ндика 3 0
13. Вандандриш Кевин 2 0
14. Юбер Гийом 2 0
15. Квасина Марко 2 0
16. Капон Брехт 1 0
17. Бэтцнер Ник 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 8 0
2. Вранкс Астер 4 1
3. Каборе Исса 4 1
4. Ванлерберге Йорди 5 0
5. Хайреманс Джеффри 4 0
6. Бейкер Лукас 4 0
7. Де Камарго Игор 3 0
8. Схоофс Роб 3 0
9. Пейре Тибо 3 0
10. Бушири Рокки 3 0
11. Вут Симен 1 1
12. Кайя Онур 2 0
13. Энгвалль Густав 2 0
14. Сторм Никола 2 0
15. Мрабти Керим 2 0
16. Дефур Стивен 1 0
17. Уолш Сэнди 1 0
18. Бато Шелдон 1 0
19. Дрёйф Ферди 1 0
20. Куке Гетан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 11.63% (5) 13.95% (6) 18.6% (8) 18.6% (8) 16.28% (7) 20.93% (9)
 Мехелен 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 17.95% (7) 17.95% (7) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эйпен 1:1 Остенде Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден
Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк
Мехелен Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Мехелен 1:1 Гент Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа

Последние игры между собой

Остенде: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Мехелен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Мехелен 0:1 Остенде Первый дивизион А Мехелен 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:1 Мехелен Первый дивизион А Остенде 0:1 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:3 Остенде Лига Про Мехелен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Мехелен Лига Про Остенде 2:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Остенде Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен Заявка 28 14 6 8 44 - 36 48
3. Генк Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
4. Остенде Заявка 29 13 7 9 45 - 36 46
5. Андерлехт Заявка 28 10 12 6 36 - 29 42
6. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 29 12 5 12 44 - 49 41
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 28 12 4 12 50 - 53 40
8. АХ Лёвен Заявка 28 11 7 10 44 - 46 40
9. Стандард Заявка 28 10 10 8 40 - 34 40
10. Мехелен Заявка 29 11 7 11 42 - 46 40
11. Шарлеруа Заявка 28 11 6 11 41 - 38 39
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк 0:0 Заявка 29 10 7 12 35 - 40 37
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 28 8 7 13 35 - 42 31
16. Серкль Брюгге Заявка 29 9 2 18 34 - 46 29
17. Мускрон-Перювельз Заявка 28 6 8 14 24 - 43 26
18. Васланд-Беверен Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Антверпен Заявка 14 7 4 3 22 - 17 25
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Шарлеруа Заявка 13 5 3 5 14 - 11 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк 0:0 Заявка 15 5 3 7 21 - 27 18
13. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
14. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
3. Мехелен Заявка 14 7 3 4 19 - 20 24
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
6. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
8. Кортрейк 0:0 Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
9. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
10. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
11. АХ Лёвен Заявка 14 4 5 5 25 - 28 17
12. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
13. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
14. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
15. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
16. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
17. Сент-Трюйден Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Anton Tanghe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар из команды Остенде забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Бато Шелдон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Хайреманс Джеффри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Д'Арпино Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.68 2.78
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.20 17.00
  1.25 4.92 24.20

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Мехелен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мехелен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Мехелен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90
16.00 0.00 9.00 1.02 2.11 1.68 1.37 2.95 1.07 7.50 2.02 1.79 1.02 11.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.07 9.00 1.06 8.20 0.00 13.00
1.88 1.98 1.55 2.53 1.22 4.43 1.81 2.05 1.56 2.48 1.38 3.13 1.33 3.37 1.55 2.50 1.46 2.79 1.17 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
3.15 1.33 2.20 1.72 1.50 2.48 1.17 4.60 1.10 6.25
2.78 1.45 2.28 1.64 1.77 2.07 1.49 2.65 1.50 2.62 1.28 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.10 1.36 1.94 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Остенде 2:0 Мехелен онлайн

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