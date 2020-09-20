Ройал Антверпен
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Босуил
Эйпен
46
Бутез
Жан
40
Пиус
Джуниор
14
Де
Паув
Нилл
38
Арун
Фарис
23
Мьянге
Сенна
26
Jens
Cools
34
Jocelyn
77
Коне
Мамаду
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
62 Brian Agbor
-
-
22 Bruny Nsimba
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
-
34 JocelynНападающий
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Isaac Nuhu
-
Главный тренер: Benat San Jose
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юклеред Симен
|2
|0.33
|2.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0.17
|3.
|Геркенс Питер
|1
|0.17
|4.
|Abdoulaye Seck II
|1
|0.17
|5.
|Рафаэлов Лиор
|1 (1)
|0.17
|6.
|Арун Фарис
|0
|0
|7.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jens Cools
|1
|0.17
|2.
|Превляк Смаил
|1
|0.17
|3.
|Нгой Жульен
|1
|0.17
|4.
|Isaac Nuhu
|1
|0.17
|5.
|Адриано Коррея
|0
|0
|6.
|Петерс Стеф
|0
|0
|7.
|Jocelyn
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dylan Batubinsika
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|4.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|6.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0
|8.
|Миёши Коджи
|1
|0
|9.
|Бута Аурелиу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|3
|0
|2.
|Jonathan Heris
|0
|1
|3.
|Бек Андреас
|1
|0
|4.
|Адриано Коррея
|1
|0
|5.
|Пулен Бенуа
|1
|0
|6.
|Петерс Стеф
|1
|0
|7.
|Мусона Ноуледж
|1
|0
|8.
|Амат Хорди
|1
|0
|9.
|Коне Мамаду
|1
|0
|10.
|Isaac Nuhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ройал Антверпен
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Эйпен
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден
Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Эйпен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Эйпен 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Стандард
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|16 - 4
|12
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Ройал Антверпен
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|АХ Лёвен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Эйпен
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 7
|7
|12.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Гент
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|15.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Васланд-Беверен
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|8.00
|1.05
|8.30
|1.06
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.17
|1.69
|1.66
|2.13
|1.69
|2.14
|1.49
|2.60
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.13
|5.30
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|8.90
|1.02
|8.00
|1.05
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.95
|1.94
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.33
|3.18
|1.13
|5.20
|1.09
|5.75
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|7.60
|1.07
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.95
|1.41
|—
|—
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.58
|2.44
|—
|—
|1.39
|3.03
|1.17
|4.58
|1.13
|5.14
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.01
|17.18
|—
|—
|—
|—
|2.93
|1.43
|2.56
|1.55
|2.17
|1.74
|1.83
|2.05
|1.63
|2.35
|1.47
|2.80
|1.51
|2.68
|1.47
|2.73
|1.22
|4.54
|—
|—
|1.13
|6.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.12
|5.60
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.80
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.82
|—
|—
|1.48
|2.70
|1.14
|5.01
|1.10
|5.77
|1.02
|13.65
|1.02
|14.41
|2.14
|1.76
|1.76
|2.14
|1.37
|3.23
|1.25
|4.10
|1.43
|3.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—