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Ройал Антверпен
2:2
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
35' Желтая карточка
Мусона Ноуледж
45' Желтая карточка
Де Лат Ричи
0:1
45' Пенальти
Превляк Смаил
45' Желтая карточка
Мбокани Дьёмерси
45' Желтая карточка
Коне Мамаду
0:2
53' Гол
Мусона Ноуледж
1:2
62' Гол
Пиус Джуниор
65' Желтая карточка
Превляк Смаил
69' Желтая карточка
Амат Хорди
2:2
77' Гол
Пиус Джуниор
86' Желтая карточка
Нгой Жульен
89' Желтая карточка
Пулен Бенуа
90'+7
46
Бутез
Жан
4
Abdoulaye
Seck
II
40
Пиус
Джуниор
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
38
Арун
Фарис
16
Геркенс
Питер
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
1
Де
Волф
Ортвин
23
Мьянге
Сенна
6
Пулен
Бенуа
5
Амат
Хорди
21
Адриано
Коррея
8
Петерс
Стеф
26
Jens
Cools
10
Мусона
Ноуледж
34
Jocelyn
9
Превляк
Смаил
77
Коне
Мамаду
Ройал Антверпен
3-5-2
Эйпен
4-3-3

Ход матча

35'
 
Мусона Ноуледж
45'
Де Лат Ричи
 
45'
0:1
Превляк Смаил
45'
Мбокани Дьёмерси
 
45'
 
Коне Мамаду
46'
Manuel Benson
Де Паув Нилл
 
53'
0:2
Мусона Ноуледж
(Превляк Смаил)
54'
Bruny Nsimba
Хонгла Мартин
 
62'
Пиус Джуниор
(Abdoulaye Seck II)
1:2
64'
 
Каембе Эдо
Мусона Ноуледж
65'
 
Превляк Смаил
69'
 
Амат Хорди
75'
 
Бек Андреас
Адриано Коррея
77'
Пиус Джуниор
(Мбокани Дьёмерси)
2:2
81'
Миёши Коджи
Рафаэлов Лиор
 
84'
 
Нгой Жульен
Превляк Смаил
86'
 
Нгой Жульен
89'
 
Пулен Бенуа

Бомбардиры внутри турнира

Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юклеред Симен 2 0.33
2. Пиус Джуниор 2 0.33
3. Мбокани Дьёмерси 1 0.17
4. Abdoulaye Seck II 1 0.17
5. Геркенс Питер 1 0.17
6. Рафаэлов Лиор 1 (1) 0.17
7. Арун Фарис 0 0
8. Ламкель Зе Дидье 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 2 (1) 0.33
2. Мусона Ноуледж 1 0.17
3. Jens Cools 1 0.17
4. Нгой Жульен 1 0.17
5. Isaac Nuhu 1 0.17
6. Адриано Коррея 0 0
7. Петерс Стеф 0 0
8. Jocelyn 0 0

Карточки

Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Dylan Batubinsika 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Мбокани Дьёмерси 2 0
4. Де Лат Ричи 2 0
5. Верстрате Биргер 0 1
6. Де Паув Нилл 1 0
7. Геркенс Питер 1 0
8. Миёши Коджи 1 0
9. Бута Аурелиу 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Jens Cools 3 0
2. Пулен Бенуа 2 0
3. Мусона Ноуледж 2 0
4. Амат Хорди 2 0
5. Коне Мамаду 2 0
6. Jonathan Heris 0 1
7. Бек Андреас 1 0
8. Адриано Коррея 1 0
9. Петерс Стеф 1 0
10. Превляк Смаил 1 0
11. Нгой Жульен 1 0
12. Isaac Nuhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ройал Антверпен 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Эйпен 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден
Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Эйпен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Стандард 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Брюгге 6 4 0 2 16 - 4 12
4. Беерсхот-Вильрейк 6 4 0 2 12 - 10 12
5. Андерлехт 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ройал Антверпен 6 2 2 2 8 - 9 8
10. АХ Лёвен 6 2 2 2 8 - 9 8
11. Эйпен 6 1 4 1 6 - 9 7
12. Серкль Брюгге 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Гент 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 6 2 0 4 7 - 14 6
15. Сент-Трюйден 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Мехелен 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Васланд-Беверен 6 1 0 5 9 - 18 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Коне Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Мбокани Дьёмерси получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил из команды Эйпен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Мусона Ноуледж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ройал Антверпен 2:2 Эйпен онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.70 1.23 10.50
1.87 3.66 3.95
1.65 3.99 5.05
23.34 8.92 1.13

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.13 8.30 1.06 2.20 1.62 2.70 1.44 2.17 1.69 1.60 2.25 1.69 2.14 1.49 2.60 2.35 1.55 1.13 5.30 1.25 3.75 1.02 11.00 1.03 10.00
8.90 1.02 8.00 1.05 3.46 1.29 2.75 1.45 1.95 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.75
9.74 1.05 7.60 1.07 3.68 1.27 2.95 1.41 2.02 1.84 1.58 2.44 1.39 3.03 1.17 4.58 1.13 5.14 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 17.18
5.20 1.18 3.77 1.29 2.55 1.55 4.85 1.20 1.79 2.09 3.23 1.37 2.18 1.73 3.98 1.26 3.32 1.35 2.66 1.51 1.97 1.91 2.18 1.73 1.77 2.12 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.47 2.55 1.94 1.86 1.04 9.00 1.12 5.60 1.03 10.00
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.80 1.10 7.10
3.03 1.39 2.05 1.82 1.48 2.70 1.14 5.01 1.10 5.77 1.02 13.65 1.02 14.41
1.31 3.57 1.17 5.42 1.37 3.23 1.25 4.10 1.43 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.69 2.10 1.28 3.45
3.85 1.26 2.72 1.46 1.71 2.14 1.28 3.68 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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