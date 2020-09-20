Ройал Антверпен
2:2
Конец матча
Стадион: Босуил
Эйпен
35' Желтая карточкаМусона Ноуледж
45' Желтая карточкаДе Лат Ричи
0:1
45' ПенальтиПревляк Смаил
45' Желтая карточкаМбокани Дьёмерси
45' Желтая карточкаКоне Мамаду
0:2
53' ГолМусона Ноуледж
1:2
62' ГолПиус Джуниор
65' Желтая карточкаПревляк Смаил
69' Желтая карточкаАмат Хорди
2:2
77' ГолПиус Джуниор
86' Желтая карточкаНгой Жульен
89' Желтая карточкаПулен Бенуа
46
Бутез
Жан
40
Пиус
Джуниор
14
Де
Паув
Нилл
38
Арун
Фарис
23
Мьянге
Сенна
26
Jens
Cools
34
Jocelyn
77
Коне
Мамаду
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
62 Brian Agbor
-
-
22 Bruny Nsimba
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
-
34 JocelynНападающий
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Isaac Nuhu
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
35'
45'
45'
0:1
45'
45'
53'
0:2
62'
65'
69'
77'
2:2
86'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юклеред Симен
|2
|0.33
|2.
|Пиус Джуниор
|2
|0.33
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0.17
|4.
|Abdoulaye Seck II
|1
|0.17
|5.
|Геркенс Питер
|1
|0.17
|6.
|Рафаэлов Лиор
|1 (1)
|0.17
|7.
|Арун Фарис
|0
|0
|8.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|2 (1)
|0.33
|2.
|Мусона Ноуледж
|1
|0.17
|3.
|Jens Cools
|1
|0.17
|4.
|Нгой Жульен
|1
|0.17
|5.
|Isaac Nuhu
|1
|0.17
|6.
|Адриано Коррея
|0
|0
|7.
|Петерс Стеф
|0
|0
|8.
|Jocelyn
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dylan Batubinsika
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|4.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|5.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|6.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0
|8.
|Миёши Коджи
|1
|0
|9.
|Бута Аурелиу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|3
|0
|2.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|3.
|Мусона Ноуледж
|2
|0
|4.
|Амат Хорди
|2
|0
|5.
|Коне Мамаду
|2
|0
|6.
|Jonathan Heris
|0
|1
|7.
|Бек Андреас
|1
|0
|8.
|Адриано Коррея
|1
|0
|9.
|Петерс Стеф
|1
|0
|10.
|Превляк Смаил
|1
|0
|11.
|Нгой Жульен
|1
|0
|12.
|Isaac Nuhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ройал Антверпен
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Эйпен
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден
Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Эйпен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Эйпен 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Стандард
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|16 - 4
|12
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Ройал Антверпен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|АХ Лёвен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Эйпен
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|12.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Гент
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|15.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Васланд-Беверен
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.40
|1.13
|8.30
|1.06
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.17
|1.69
|1.60
|2.25
|1.69
|2.14
|1.49
|2.60
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.13
|5.30
|1.25
|3.75
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|8.90
|1.02
|8.00
|1.05
|—
|—
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.95
|1.94
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.33
|3.18
|—
|—
|1.13
|5.20
|1.09
|5.75
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|7.60
|1.07
|—
|—
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.95
|1.41
|—
|—
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.58
|2.44
|—
|—
|1.39
|3.03
|—
|—
|1.17
|4.58
|1.13
|5.14
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.01
|17.18
|5.20
|1.18
|3.77
|1.29
|2.55
|1.55
|4.85
|1.20
|1.79
|2.09
|3.23
|1.37
|2.18
|1.73
|3.98
|1.26
|3.32
|1.35
|2.66
|1.51
|1.97
|1.91
|2.18
|1.73
|1.77
|2.12
|—
|—
|1.18
|5.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.12
|5.60
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.80
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.82
|—
|—
|1.48
|2.70
|1.14
|5.01
|1.10
|5.77
|1.02
|13.65
|1.02
|14.41
|1.31
|3.57
|1.17
|5.42
|1.37
|3.23
|1.25
|4.10
|1.43
|3.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—