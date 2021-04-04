Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Со Силла разрезает оборону соперника отличным пасом

92' Бейл Гленн разрезает оборону соперника отличным пасом

92' Г О О О О Л - Нгонж Сириль изменил счет на табло!

91' Пенья Серхио имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

91' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Бакари Саид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Пенья Серхио разрезает оборону соперника отличным пасом

87' Эммен имеет хороший шанс забить.

87' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

86' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Эммен

80' Эммен имеет хороший шанс забить.

74' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Эммен

72' Айман Азхиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

67' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Эммен

66' Бакари Саид не смог попасть в створ ударом издали

65' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Отличные скиллы показывает Фрей Керим , обводя своих соперников

59' Удар от ворот произведет Эммен

59' Бакари Саид из команды Ваалвейк плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

59' Отличные скиллы показывает Бакари Саид , обводя своих соперников

58' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

57' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Ваалвейк

53' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

53' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

50' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Эммен

50' Тахири Анас из команды Ваалвейк сыграл в стеночку, но его партнер не смог сыграть удачно.

49' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Отличные скиллы показывает Нгонж Сириль , обводя своих соперников

49' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Джон Ола уходит с поля и его заменяет Айман Азхиль