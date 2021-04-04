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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
3:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
10' Гол
Баккер Ник
2:0
17' Гол
Аджич Лука
30' Желтая карточка
Анита Вурнон
2:0
32' Не забитый пенальти
Пенья Серхио
3:0
32' Гол
Пенья Серхио
42' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
43' Желтая карточка
Бен Мусса Хилал
3:1
90' Гол
Нгонж Сириль
90'+3
28
Веррипс
Михаэл
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
24
Бернаду
Лукас
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
8
Де
Леув
Михаэль
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
8
Тахири
Анас
4
Анита
Вурнон
21
Данеелс
Леннерд
10
Ван
дер
Венне
Рихард
11
Джон
Ола
25
Остинг
Тейс
Эммен
4-2-3-1
Ваалвейк
4-2-3-1

Ход матча

10'
Баккер Ник
(Бейл Гленн)
1:0
17'
Аджич Лука
(Пенья Серхио)
2:0
23'
Бен Мусса Хилал
Бернаду Лукас
 
30'
 
Анита Вурнон
32'
Пенья Серхио
2:0
32'
Пенья Серхио
3:0
42'
 
Ван дер Венне Рихард
43'
Бен Мусса Хилал
 
46'
 
Азхиль Айман
Джон Ола
46'
 
Нгонж Сириль
Ван дер Венне Рихард
62'
 
Со Силла
Остинг Тейс
62'
 
Лутонда Тьерри
Пол Куастен
73'
 
Августейнс Себбе
Анита Вурнон
78'
Гладон Пол
Аджич Лука
 
85'
Лаурсен Николай
Фрей Керим
 
85'
Веендорп Кезиа
Влак Яри
 
90'
3:1
Нгонж Сириль
(Со Силла)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 9 (2) 0.32
2. Араухо Мигель 4 0.14
3. Пенья Серхио 2 0.07
4. Лаурсен Николай 2 0.07
5. Аджич Лука 2 0.07
6. Бейл Гленн 1 0.04
7. Колар Марко 1 0.04
8. Влак Яри 1 0.04
9. Баккер Ник 1 0.04
10. Де Вос Робберт 1 0.04
11. Бернаду Лукас 1 0.04
12. Янсен Анко 1 (1) 0.04
13. Кавлан Канер 0 0
14. Luciano Carty 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.18
2. Ван дер Венне Рихард 4 0.14
3. Нгонж Сириль 3 0.11
4. Тоуба Ахмед 3 0.11
5. Джон Ола 2 0.07
6. Данеелс Леннерд 2 0.07
7. Домашкан Виталий 2 0.07
8. Остинг Тейс 2 0.07
9. Тахири Анас 1 (1) 0.04
10. Со Силла 1 0.04
11. Бакари Саид 1 0.04
12. Мин Давид 1 0.04
13. Анита Вурнон 0 0
14. Мёленстен Мелле 0 0
15. Ольсак Николас 0 0
16. Азхиль Айман 0 0
17. Лутонда Тьерри 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Бейл Гленн 3 1
3. Де Леув Михаэль 4 0
4. Баккер Ник 4 0
5. Янсен Анко 2 1
6. Лаурсен Николай 2 1
7. Пенья Серхио 3 0
8. Кавлан Канер 3 0
9. Веендорп Кезиа 3 0
10. Араухо Мигель 3 0
11. Бернаду Лукас 1 1
12. Бен Мусса Хилал 2 0
13. Чакон Майкл 2 0
14. Ван Рейн Рикардо 1 0
15. Видвальд Феликс 1 0
16. Фрей Керим 1 0
17. Колар Марко 1 0
18. Веррипс Михаэл 1 0
19. Влак Яри 1 0
20. Luciano Carty 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 7 0
2. Ван дер Венне Рихард 4 0
3. Тоуба Ахмед 4 0
4. Со Силла 2 0
5. Бакари Саид 2 0
6. Мёленстен Мелле 2 0
7. Нгонж Сириль 2 0
8. Ваутерс Луук 0 1
9. Лампру Костантинос 1 0
10. Тахири Анас 1 0
11. Вассен Этьенн 1 0
12. Домашкан Виталий 1 0
13. Гаари Жюрьен 1 0
14. Остинг Тейс 1 0
15. Азхиль Айман 1 0
16. Лутонда Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 19.23% (5) 7.69% (2) 23.08% (6) 26.92% (7) 11.54% (3) 11.54% (3)
 Ваалвейк 18.52% (5) 18.52% (5) 3.7% (1) 14.81% (4) 11.11% (3) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Фейеноорд 1:1 Эммен Гронинген 1:1 Эммен Эммен 1:1 Спарта Роттердам Утрехт 0:1 Эммен
Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк
Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Эммен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Ваалвейк 1:0 Эммен Эредивизие Ваалвейк 1:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:2 Эммен Первый дивизион
Эммен 0:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:5 Эммен Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 6:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 5:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:2 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 27 22 3 2 85 - 20 69
2. АЗ Алкмаар Заявка 28 17 7 4 64 - 38 58
3. ПСВ Заявка 28 17 7 4 62 - 30 58
4. Витесс Заявка 28 17 4 7 46 - 28 55
5. Фейеноорд Заявка 28 14 9 5 56 - 28 51
6. Гронинген Заявка 28 13 7 8 35 - 31 46
7. Утрехт Заявка 27 11 10 6 44 - 34 43
8. Твенте Заявка 28 9 10 9 42 - 39 37
9. Хераклес Заявка 28 10 6 12 31 - 43 36
10. Фортуна Ситтард Заявка 28 10 4 14 39 - 49 34
11. Херенвен Заявка 28 8 10 10 37 - 40 34
12. Спарта Роттердам Заявка 28 9 7 12 40 - 44 34
13. ПЕК Зволле Заявка 28 6 11 11 37 - 46 29
14. Ваалвейк Заявка 28 6 8 14 27 - 43 26
15. ВВВ-Венло Заявка 28 6 4 18 39 - 73 22
16. Виллем II Заявка 28 5 7 16 31 - 57 22
17. Эммен Заявка 28 3 9 16 27 - 57 18
18. АДО Ден Хааг Заявка 28 2 9 17 22 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 14 10 3 1 23 - 8 33
4. АЗ Алкмаар Заявка 14 9 2 3 31 - 18 29
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
8. Хераклес Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 14 3 3 8 17 - 37 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 2 1 42 - 8 35
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
6. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
7. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
14. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 14 2 3 9 9 - 35 9
17. Виллем II Заявка 14 1 5 8 12 - 27 8
18. Эммен Заявка 14 1 5 8 7 - 22 8
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