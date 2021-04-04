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  3. Франция
Марсель
2:0
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
9' Желтая карточка
Конате Мусса
24' Желтая карточка
Бензия Яссин
32' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
38' Желтая карточка
Музинга Нгонда
1:0
45' Гол
Балерди Леонардо
73' Желтая карточка
Гуйе Пап
78' Желтая карточка
Кулибали Сену
2:0
79' Гол
Альваро Гонсалес II
90'+3
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
11
Энрике
Луис
III
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
16
Альягбе
Сатурнин
2
Боэ
Саша
3
Музинга
Нгонда
5
Кулибали
Сену
24
Лаутоа
Веслей
25
Манга
Экеле
14
Мари
Жордан
9
Целина
Берсант
10
Бензия
Яссин
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
Марсель
5-3-2
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Конате Мусса
24'
 
Бензия Яссин
32'
Альваро Гонсалес II
 
38'
 
Музинга Нгонда
45'
Балерди Леонардо
(Пайе Димитри)
1:0
64'
 
Саммаритано Фредерик
Бензия Яссин
65'
 
Добре Михай
Конате Мусса
68'
Кюизанс Микаэль
Энрике Луис III
 
73'
Гуйе Пап
 
78'
 
Кулибали Сену
79'
Альваро Гонсалес II
(Пайе Димитри)
2:0
80'
Бенедетто Дарио
Милик Аркадиуш
 
80'
 
Загре Артур
Целина Берсант
80'
 
Чала Анибаль
Музинга Нгонда
90'
Хауи Саиф-Эдин
Пайе Димитри
 
90'
 
Шейх Пап
Бальде Мама

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.26
2. Пайе Димитри 4 0.13
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.13
4. Жермен Валер 3 0.1
5. Милик Аркадиуш 3 (1) 0.1
6. Альваро Гонсалес II 2 0.06
7. Сансон Морган 2 0.06
8. Хауи Саиф-Эдин 2 0.06
9. Чалета-Цар Дуе 2 0.06
10. Радоньич Неманья 2 0.06
11. Кюизанс Микаэль 2 0.06
12. Балерди Леонардо 2 0.06
13. Ронжье Валентин 1 0.03
14. Амави Жордан 1 0.03
15. Гуйе Пап 1 0.03
16. Энрике Луис III 0 0
17. Нагатомо Юто 0 0
18. Сакаи Хироки 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.19
2. Конате Мусса 5 (1) 0.16
3. Манга Экеле 2 0.06
4. Кулибали Сену 2 0.06
5. Музинга Нгонда 2 0.06
6. Ассале Рожер 1 0.03
7. Эбимбе Эрик 1 0.03
8. Шедлер Орельен 1 0.03
9. Целина Берсант 0 0
10. Шуиар Мунир 0 0
11. Саммаритано Фредерик 0 0
12. Ндонг Ибраим 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 11 0
2. Гуйе Пап 9 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 0
4. Сакаи Хироки 6 1
5. Пайе Димитри 3 2
6. Ронжье Валентин 6 0
7. Камара Бубакар 6 0
8. Балерди Леонардо 4 1
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Хауи Саиф-Эдин 4 0
12. Товен Флорьян 3 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Саммаритано Фредерик 4 1
3. Кулибали Сену 4 1
4. Шейх Пап 5 0
5. Шуиар Мунир 5 0
6. Эбимбе Эрик 5 0
7. Музинга Нгонда 5 0
8. Конате Мусса 4 0
9. Шафик Фуад 4 0
10. Целина Берсант 4 0
11. Бальде Мама 4 0
12. Панзо Джонатан 4 0
13. Лаутоа Веслей 3 0
14. Камара Абубакар 1 1
15. Альягбе Сатурнин 2 0
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Бензия Яссин 1 0
19. Мари Жордан 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 15.38% (6) 10.26% (4) 25.64% (10) 12.82% (5) 7.69% (3) 28.21% (11)
 Дижон 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель
Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс
Дижон Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ
Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон

Последние игры между собой

Марсель: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Дижон 0:0 Марсель Лига 1 Дижон 0:0 Марсель Лига 1 Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Дижон Лига 1
Дижон 1:3 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Дижон Лига 1 Марсель 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 31 13 9 9 40 - 36 48
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Марсель 99.3% (144)
X 0.7% (1)
Дижон 0% (0)
+1
выиграет Марсель, со счетом 2:0
Отличные показатели Марселя вселяют уверенность в его победе в этом матче. В 30 играх Марселя 12 побед... Ещё
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Прогнозы на матч Марсель 2:0 Дижон

Исход игры
Марсель
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Дижон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (53)
Меньше
62.14% (87)
Обе команды забьют
Да
34.29% (48)
Нет
65.71% (92)
Популярный счёт
2:0 Марсель
46.2% (67)
2:1 Марсель
22.1% (32)
1:0 Марсель
13.1% (19)
3:1 Марсель
7.6% (11)
3:0 Марсель
4.1% (6)
4:1 Марсель
1.4% (2)
4:2 Марсель
1.4% (2)
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