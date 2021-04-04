Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Марсель имеет хороший шанс забить.

45' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Марсель

42' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Головой пробил Милик Аркадиуш , но голкипер отбил его в поле!

41' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Альягбе Сатурнин взял и забрал мяч на выходе

38' Музинга Нгонда получил желтую карточку от судьи

38' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Манга Экеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Музинга Нгонда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Марсель

33' Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Дижон

29' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Дижон

29' Милик Аркадиуш не смог попасть в створ ударом издали

27' Удар от ворот произведет Дижон

27' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

26' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Бензия Яссин получил желтую карточку от судьи

24' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Дижон

22' Музинга Нгонда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Манга Экеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

19' Удар от ворот произведет Дижон

18' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Дижон

12' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

11' Музинга Нгонда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Конате Мусса получил желтую карточку от судьи

8' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

1' Удар от ворот произведет Дижон

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Марсель начинает с центра поля