Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

96' Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали

95' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

90' Бриансон Антони получил желтую карточку от судьи

89' Дулевич Харис получил желтую карточку от судьи

87' После проверки VAR судья не изменил решения - Ним пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' ПЕНАЛЬТИ! - Этьен Грин сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Ариби Карим . Игроки уже окружили судью.

84' Ним имеет хороший шанс забить.

83' Тактическая замена. Аушиш Адиль уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

83' Как он промахнулся? Амума Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

82' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

80' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

79' Бенрау Яссин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Ним имеет хороший шанс забить.

78' Игрок команды Сент-Этьен совершает фол

77' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

76' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Удар от ворот произведет Ним

74' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ох, нехорошо это выглядит. До Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Сент-Этьен , отменен из-за офсайда.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Сиссе Пап Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ним имеет хороший шанс забить.

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Г О О О О Л - Буанга Денис из команды Сент-Этьен переиграл вратаря дальним ударом!

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сент-Этьен пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Тактическая замена. Неу Иван уходит с поля и его заменяет Аймен Муффек

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ним имеет хороший шанс забить.

62' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' [team] контролирует мяч.

52' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

50' Неу Иван наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

50' Вратарь парирует удар, который нанес Буанга Денис , и мяч снова в игре

50' Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' После штрафного удара,который нанес Ферхат Зинедин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру