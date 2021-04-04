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Ним
0:2
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
11' Желтая карточка
Алакуш Софьян
0:1
23' Гол
Хазри Вахби
37' Желтая карточка
Рипар Рено
43' Желтая карточка
Кубас Андрес
45' Желтая карточка
Хазри Вахби
0:2
66' Гол
Буанга Денис
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Амума Ромен
76' Желтая карточка
Буанга Денис
0:2
87' Не забитый пенальти
Рипар Рено
89' Желтая карточка
Дулевич Харис
90' Желтая карточка
Бриансон Антони
90'+7
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
27
Уэда
Наомиси
2
Гессум
Кельян
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
7
Элиассон
Никлас
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Пап
Абу
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
9
Аби
Шарль
10
Хазри
Вахби
Ним
4-1-4-1
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

11'
Алакуш Софьян
 
23'
0:1
Хазри Вахби
(Аби Шарль)
37'
Рипар Рено
 
43'
Кубас Андрес
 
45'
 
Хазри Вахби
59'
Бюрнер Патрик
Алакуш Софьян
 
59'
Бенрау Яссин
Элиассон Никлас
 
59'
 
Амума Ромен
Хазри Вахби
59'
 
Юссуф Зейду
Аби Шарль
63'
 
Муэффек Аймен
Неу Иван
66'
0:2
Буанга Денис
(Камара Махди)
69'
 
Амума Ромен
73'
Дулевич Харис
До Лука
 
73'
Бриансон Антони
Гессум Кельян
 
76'
 
Буанга Денис
83'
 
Буанга Денис
Аушиш Адиль
83'
 
Гурна-Дуат Люка
Монне-Паке Кевин
83'
Ариби Карим
Коне Мусса II
 
87'
Рипар Рено
0:2
89'
Дулевич Харис
 
90'
Бриансон Антони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 8 (4) 0.26
2. Коне Мусса II 5 0.16
3. Ферхат Зинедин 4 0.13
4. Элиассон Никлас 4 0.13
5. Мелинг Биргер 2 0.06
6. Ахлинви Маттео 2 0.06
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 6 (3) 0.19
2. Амума Ромен 4 0.13
3. Норден Арно 3 0.1
4. Аби Шарль 3 0.1
5. Мукуди Ароль 3 0.1
6. Камара Махди 3 0.1
7. Хазри Вахби 3 (1) 0.1
8. Аушиш Адиль 2 0.06
9. Неу Иван 1 0.03
10. Дебюши Матьё 1 0.03
11. Масон Иван 1 0.03
12. Будебуз Риад 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Кубас Андрес 5 1
2. Фомба Ламин 6 0
3. До Лука 4 1
4. Мигель Флориан 2 2
5. Бриансон Антони 4 0
6. Алакуш Софьян 4 0
7. Ландре Лоик 2 1
8. Рейне Батист 3 0
9. Рипар Рено 3 0
10. Мелинг Биргер 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Гессум Кельян 2 0
15. Бенрау Яссин 2 0
16. Элиассон Никлас 1 0
17. Мартинеc Пабло 1 0
18. Сарр Сиди 1 0
19. Дулевич Харис 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Гурна-Дуат Люка 7 0
2. Буанга Денис 6 0
3. Неу Иван 6 0
4. Хазри Вахби 4 1
5. Дебюши Матьё 5 0
6. Амума Ромен 5 0
7. Мукуди Ароль 5 0
8. Колодзейчак Тимоти 3 1
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Аушиш Адиль 2 0
14. Масон Иван 2 0
15. Мулен Жесси 1 0
16. Модест Антони 1 0
17. Трауко Мигель 1 0
18. Сиссе Пап Абу 1 0
19. Норден Арно 1 0
20. Юссуф Зейду 1 0
21. Аби Шарль 1 0
22. Фофана Уэсли 1 0
23. Сидибе Абдулайе 1 0
24. Габар Баптист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 13.33% (4) 3.33% (1) 20% (6) 20% (6) 13.33% (4) 30% (9)
 Сент-Этьен 16.67% (5) 20% (6) 10% (3) 16.67% (5) 23.33% (7) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант
Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Сент-Этьен 2:2 Ним Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Ним Лига 1 Ним 1:2 Сент-Этьен Кубок лиги Ним 0:1 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Ним Лига 1 Ним 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Ним 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ним Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ним 23.2% (33)
X 39.4% (56)
Сент-Этьен 37.3% (53)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Команды из 30 сыгранных матчей имеют по 8 побед. Ним 17 раз проиграл, а Сент-Этьен 13 поражений. Команды... Ещё
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Где смотреть матч Ним 0:2 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:2 Сент-Этьен

Исход игры
Ним
23.2% (33)
Ничья
39.4% (56)
Сент-Этьен
37.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (44)
Меньше
67.65% (92)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:2 Сент-Этьен
16.2% (23)
0:1 Сент-Этьен
15.5% (22)
2:1 Ним
12% (17)
1:0 Ним
11.3% (16)
0:0 Ничья
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Сент-Этьен
1.4% (2)
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