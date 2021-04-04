Ним
0:2
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Сент-Этьен
11' Желтая карточкаАлакуш Софьян
0:1
23' ГолХазри Вахби
37' Желтая карточкаРипар Рено
43' Желтая карточкаКубас Андрес
45' Желтая карточкаХазри Вахби
0:2
66' ГолБуанга Денис
69' Undefined phrase: football_event_Амума Ромен
76' Желтая карточкаБуанга Денис
0:2
87' Не забитый пенальтиРипар Рено
89' Желтая карточкаДулевич Харис
90' Желтая карточкаБриансон Антони
30
Рейне
Батист
27
Уэда
Наомиси
18
Кубас
Андрес
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
35 Соу СаидуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
23'
0:1
37'
43'
45'
59'
66'
0:2
69'
73'
76'
87'
0:2
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|8 (4)
|0.26
|2.
|Коне Мусса II
|5
|0.16
|3.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.13
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.13
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.06
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.06
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|6 (3)
|0.19
|2.
|Амума Ромен
|4
|0.13
|3.
|Норден Арно
|3
|0.1
|4.
|Аби Шарль
|3
|0.1
|5.
|Мукуди Ароль
|3
|0.1
|6.
|Камара Махди
|3
|0.1
|7.
|Хазри Вахби
|3 (1)
|0.1
|8.
|Аушиш Адиль
|2
|0.06
|9.
|Неу Иван
|1
|0.03
|10.
|Дебюши Матьё
|1
|0.03
|11.
|Масон Иван
|1
|0.03
|12.
|Будебуз Риад
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубас Андрес
|5
|1
|2.
|Фомба Ламин
|6
|0
|3.
|До Лука
|4
|1
|4.
|Мигель Флориан
|2
|2
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|7.
|Ландре Лоик
|2
|1
|8.
|Рейне Батист
|3
|0
|9.
|Рипар Рено
|3
|0
|10.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Гессум Кельян
|2
|0
|15.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|16.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|17.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|18.
|Сарр Сиди
|1
|0
|19.
|Дулевич Харис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|2.
|Буанга Денис
|6
|0
|3.
|Неу Иван
|6
|0
|4.
|Хазри Вахби
|4
|1
|5.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|6.
|Амума Ромен
|5
|0
|7.
|Мукуди Ароль
|5
|0
|8.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Риад
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Аушиш Адиль
|2
|0
|14.
|Масон Иван
|2
|0
|15.
|Мулен Жесси
|1
|0
|16.
|Модест Антони
|1
|0
|17.
|Трауко Мигель
|1
|0
|18.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|19.
|Норден Арно
|1
|0
|20.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|21.
|Аби Шарль
|1
|0
|22.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|23.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|24.
|Габар Баптист
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|13.33% (4)
|3.33% (1)
|20% (6)
|20% (6)
|13.33% (4)
|30% (9)
|Сент-Этьен
|16.67% (5)
|20% (6)
|10% (3)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|51 - 19
|66
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|67 - 22
|63
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 43
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 35
|45
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|49 - 50
|45
|9.
|Метц
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|10.
|Ницца
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|41 - 42
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|38 - 38
|39
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 46
|36
|14.
|Бордо
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 41
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 46
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|43 - 54
|35
|17.
|Лорьян
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 54
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|30 - 58
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 48
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 21
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|26 - 9
|34
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ним 0:2 Сент-Этьен
Исход игры
Ним
23.2% (33)
Ничья
39.4% (56)
Сент-Этьен
37.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (44)
Меньше
67.65% (92)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:2 Сент-Этьен
16.2% (23)
0:1 Сент-Этьен
15.5% (22)
2:1 Ним
12% (17)
1:0 Ним
11.3% (16)
0:0 Ничья
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Сент-Этьен
1.4% (2)
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