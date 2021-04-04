Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Амаду Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Фюльжини Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Бобишон Антонен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

37' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Монпелье

36' Отличный пас сделал Фюльжини Анжело из команды Анже . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

35' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

35' Лаборд Гаэтан делает скидку назад вдоль ворот

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

32' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Рефери не любит споров - именно за это Самбья Саломон сейчас получил желтую

30' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Анже имеет хороший шанс забить.

29' Удар от ворот произведет Анже

28' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Отличный пас сделал Мангани Томас из команды Анже . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

24' Молле Флоран из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Удар от ворот произведет Монпелье

23' Как он промахнулся? Амаду Ибрагим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

22' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' О, нет. Из многообещающей позиции Капелле Пьеррик из команды Анже наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Анже

15' Удар от ворот произведет Монпелье

14' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Монпелье

6' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Баокен Стефан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

4' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

3' Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Анже имеет хороший шанс забить.

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монпелье начинает с центра поля