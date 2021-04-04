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  3. Франция
Анже
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Монпелье
0'
30' Желтая карточка
Самбья Саломон
0:1
47' Гол
Мавидиди Стефи
49' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
62'
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
5
Мангани
Томас
18
Амаду
Ибрагим
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
23
Бобишон
Антонен
19
Баокен
Стефан
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
Анже
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Самбья Саломон
47'
0:1
Мавидиди Стефи
49'
Капелле Пьеррик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.16
2. Баокен Стефан 5 0.16
3. Дьони Луа 4 (1) 0.13
4. Траоре Исмаэль 3 0.1
5. Капелле Пьеррик 3 0.1
6. Мангани Томас 3 (3) 0.1
7. Томас Ромен 3 0.1
8. Лаж Матиас 3 0.1
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 10 0.32
2. Лаборд Гаэтан 10 0.32
3. Мавидиди Стефи 9 0.29
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.16
5. Молле Флоран 3 0.1
6. Вахи Элю 3 0.1
7. Конгре Даниэль 2 0.06
8. Шкулетич Петар 2 0.06
9. Мендеш Педру II 2 0.06
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Ойонго Амбруаз 1 0.03
12. Суке Арно 1 0.03
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибрагим 5 0
3. Томас Ромен 3 1
4. Баокен Стефан 4 0
5. Фюльжини Анжело 4 0
6. Кулибали Лассана 4 0
7. Мангани Томас 3 0
8. Буфаль Софьян 3 0
9. Лаж Матиас 3 0
10. Павлович Матео 2 0
11. Траоре Исмаэль 2 0
12. Манко Венсан 2 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капелле Пьеррик 2 0
15. Дьони Луа 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 5 0
4. Мендеш Педру II 5 0
5. Конгре Даниэль 4 0
6. Суке Арно 4 0
7. Делор Анди 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Самбья Саломон 2 0
14. Коцца Николя 2 0
15. Шотар Жорис 2 0
16. Омлин Йонас 0 1
17. Юн Ил-Лок 1 0
18. Ойонго Амбруаз 1 0
19. Долли Киган 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 21.21% (7) 24.24% (8) 18.18% (6) 18.18% (6) 0 18.18% (6)
 Монпелье 8.33% (4) 16.67% (8) 12.5% (6) 22.92% (11) 22.92% (11) 16.67% (8)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже
Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян
Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Анже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Монпелье 4:1 Анже Лига 1 Анже 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Анже Лига 1 Монпелье 2:2 Анже Лига 1
Анже 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монпелье Кубок лиги Анже 1:1 Монпелье Лига 1 Анже 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 1 Анже 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Анже Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 2 Анже 3:3 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Монпелье 1:0 Заявка 31 13 8 10 49 - 49 47
7. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
8. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Анже 0:1 Заявка 31 11 7 13 33 - 44 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
16. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
17. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
18. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье 1:0 Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
9. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
15. Анже 0:1 Заявка 15 5 2 8 15 - 21 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Монпелье 1:0 Заявка 15 6 6 3 19 - 19 24
7. Анже 0:1 Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
8. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
11. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
12. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
15. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
19. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Анже 20.4% (28)
X 57.7% (79)
Монпелье 21.9% (30)
-2
матч окончится ничьей
Анже на своём поле почти всегда побеждает, пусть и с небольшим счетом, но учитывая результат игры прошлого... Ещё
Ночной охотник #
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1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Монпелье
2.87
3.70
3.90
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Прогнозы на матч Анже 0:1 Монпелье

Исход игры
Анже
20.4% (28)
Ничья
57.7% (79)
Монпелье
21.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
19.7% (26)
Меньше
80.3% (106)
Обе команды забьют
Да
72.73% (96)
Нет
27.27% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.1% (70)
1:0 Анже
12.4% (17)
1:2 Монпелье
8.8% (12)
0:1 Монпелье
8.8% (12)
2:1 Анже
7.3% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Монпелье
1.5% (2)
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