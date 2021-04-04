Второй тайм

93' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Капелле Пьеррик из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Монпелье

90' Удар от ворот произведет Анже

89' Хорошую попытку сделал Баокен Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Удар от ворот произведет Анже

89' Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Монпелье имеет хороший шанс забить.

88' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Монпелье

87' Делор Анди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Бобишон Антонен уходит с поля и его заменяет Noah Fatar

84' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

83' Отличные скиллы показывает Фюльжини Анжело , обводя своих соперников

82' Мавидиди Стефи делает скидку назад вдоль ворот

81' Удар от ворот произведет Анже

81' Удар от ворот произведет Анже

81' Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' ШАНС! Лаборд Гаэтан вышел один на один с голкипером...

81' Делор Анди разрезает оборону соперника отличным пасом

80' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Монпелье

76' Бобишон Антонен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Г О О О О Л - Баокен Стефан забивает!

72' ШАНС! Баокен Стефан вышел один на один с голкипером...

72' Анже имеет хороший шанс забить.

72' Удар от ворот произведет Анже

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Делор Анди упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

72' ШАНС! Делор Анди вышел один на один с голкипером...

71' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Монпелье

70' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

70' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Отличные скиллы показывает Делор Анди , обводя своих соперников

68' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

67' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Молле Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Томас Ромен из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Анже делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

64' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

64' Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Ох, нехорошо это выглядит. Конгре Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Конгре Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Фюльжини Анжело из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

59' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Монпелье

59' Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали

58' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Бобишон Антонен из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Капелле Пьеррик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Плохо сыграл Траоре Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля