  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Анже
1:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
30' Желтая карточка
Самбья Саломон
0:1
47' Гол
Мавидиди Стефи
49' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
1:1
72' Гол
Баокен Стефан
90'+3
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
5
Мангани
Томас
18
Амаду
Ибрагим
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
23
Бобишон
Антонен
19
Баокен
Стефан
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
Анже
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Самбья Саломон
47'
0:1
Мавидиди Стефи
49'
Капелле Пьеррик
 
65'
Дьони Луа
Амаду Ибрагим
 
72'
Баокен Стефан
1:1
77'
 
Ристич Михайло
Коцца Николя
77'
 
Ле Таллек Дамьен
Шотар Жорис
85'
Фатар Ноа
Бобишон Антонен
 
86'
 
Вахи Элю
Мавидиди Стефи

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 6 0.19
2. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.16
3. Дьони Луа 4 (1) 0.13
4. Траоре Исмаэль 3 0.1
5. Капелле Пьеррик 3 0.1
6. Мангани Томас 3 (3) 0.1
7. Томас Ромен 3 0.1
8. Лаж Матиас 3 0.1
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 10 0.32
2. Лаборд Гаэтан 10 0.32
3. Мавидиди Стефи 9 0.29
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.16
5. Молле Флоран 3 0.1
6. Вахи Элю 3 0.1
7. Конгре Даниэль 2 0.06
8. Шкулетич Петар 2 0.06
9. Мендеш Педру II 2 0.06
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Ойонго Амбруаз 1 0.03
12. Суке Арно 1 0.03
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибрагим 5 0
3. Томас Ромен 3 1
4. Баокен Стефан 4 0
5. Фюльжини Анжело 4 0
6. Кулибали Лассана 4 0
7. Мангани Томас 3 0
8. Буфаль Софьян 3 0
9. Лаж Матиас 3 0
10. Павлович Матео 2 0
11. Траоре Исмаэль 2 0
12. Манко Венсан 2 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капелле Пьеррик 2 0
15. Дьони Луа 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 5 0
4. Мендеш Педру II 5 0
5. Конгре Даниэль 4 0
6. Суке Арно 4 0
7. Делор Анди 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Самбья Саломон 2 0
14. Коцца Николя 2 0
15. Шотар Жорис 2 0
16. Омлин Йонас 0 1
17. Юн Ил-Лок 1 0
18. Ойонго Амбруаз 1 0
19. Долли Киган 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 20.59% (7) 23.53% (8) 17.65% (6) 17.65% (6) 2.94% (1) 17.65% (6)
 Монпелье 8.16% (4) 16.33% (8) 12.24% (6) 24.49% (12) 22.45% (11) 16.33% (8)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже
Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян
Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Анже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Монпелье 4:1 Анже Лига 1 Анже 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Анже Лига 1 Монпелье 2:2 Анже Лига 1
Анже 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монпелье Кубок лиги Анже 1:1 Монпелье Лига 1 Анже 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 1 Анже 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Анже Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 2 Анже 3:3 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Анже 20.4% (28)
X 57.7% (79)
Монпелье 21.9% (30)
-2
матч окончится ничьей
Анже на своём поле почти всегда побеждает, пусть и с небольшим счетом, но учитывая результат игры прошлого... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Анже 1:1 Монпелье онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Анже 1:1 Монпелье

Исход игры
Анже
20.4% (28)
Ничья
57.7% (79)
Монпелье
21.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
19.7% (26)
Меньше
80.3% (106)
Обе команды забьют
Да
72.73% (96)
Нет
27.27% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.1% (70)
1:0 Анже
12.4% (17)
1:2 Монпелье
8.8% (12)
0:1 Монпелье
8.8% (12)
2:1 Анже
7.3% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Монпелье
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 