Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Ницца играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Нант имеет хороший шанс забить.

44' Удар от ворот произведет Нант

43' Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи

43' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

41' Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Удар от ворот произведет Нант

36' Отличные скиллы показывает Гуйри Амин , обводя своих соперников

35' Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Ницца

33' Луза Имран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Г О О О О Л - Туре Абдулайе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

32' Плохо сыграл Лис-Мелу Пьерр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Г О О О О Л - Дольберг Каспер забивает!

29' Плохо сыграл Жиротто Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Коло-Муани Рандаль из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Удар от ворот произведет Нант

26' Коршья Себастьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Коло-Муани Рандаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' ШАНС! Дольберг Каспер вышел один на один с голкипером...

23' Отличные скиллы показывает Гуйри Амин , обводя своих соперников

19' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

18' Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Чиривелла Педро нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

16' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Ницца

14' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

13' Ницца имеет хороший шанс забить.

11' Г О О О О Л - Дольберг Каспер из команды Ницца забивает с точки!

10' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ницца имеет хороший шанс забить.

9' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Камара Ассан . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Ницца имеет хороший шанс забить.

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' О, нет. Из многообещающей позиции Гуйри Амин из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля