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Нант
1:2
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
0:1
11' Пенальти
Дольберг Каспер
0:2
29' Гол
Дольберг Каспер
1:2
32' Гол
Туре Абдулайе
43' Желтая карточка
Паллуа Николя
61' Желтая карточка
Маолида Мизиан
72' Желтая карточка
Бенитес Вальтер
90'+5
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
5
Чиривелла
Педро
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
19
Тюрам
Кефрен
8
Лис-Мелу
Пьерр
7
Маолида
Мизиан
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Нант
4-4-2
Ницца
4-3-3

Ход матча

11'
0:1
Дольберг Каспер
29'
0:2
Дольберг Каспер
32'
Туре Абдулайе
1:2
43'
Паллуа Николя
 
61'
 
Маолида Мизиан
61'
 
Лотомба Жордан
Данилюк Флавиус
61'
 
Лопеш Рони
Маолида Мизиан
68'
Кулибали Калифа
Туре Абдулайе
 
72'
 
Бенитес Вальтер
84'
Де Са Роли Перейра
Чиривелла Педро
 
84'
Бамба Кадер
Коло-Муани Рандаль
 
84'
 
Ндой Дан
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.23
2. Коло-Муани Рандаль 5 0.16
3. Саймон Мозес 5 (1) 0.16
4. Луза Имран 5 (4) 0.16
5. Бамба Кадер 3 0.1
6. Туре Абдулайе 2 (1) 0.06
7. Эмон Рено 2 0.06
8. Жиротто Андрей 1 0.03
9. Паллуа Николя 1 0.03
10. Траоре Шарль 1 0.03
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 12 (4) 0.39
2. Дольберг Каспер 5 (2) 0.16
3. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.13
4. Маолида Мизиан 3 0.1
5. Клод-Морис Алексис 3 0.1
6. Данте Бонфим 2 0.06
7. Лопеш Рони 2 0.06
8. Тюрам Кефрен 2 0.06
9. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
10. Будауи Хишем 1 0.03
11. Ндой Дан 1 0.03
12. Лотомба Жордан 1 0.03
13. Аталь Юсеф 1 0.03
14. Данилюк Флавиус 1 0.03
15. Селлуки Малик 1 0.03
16. Камара Ассан 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Абейд Мехди 5 0
5. Коко Маркус 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Чиривелла Педро 3 0
12. Коло-Муани Рандаль 3 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Саймон Мозес 1 0
20. Ндилю Бридж 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 7 1
2. Будауи Хишем 7 0
3. Лотомба Жордан 5 0
4. Гуйри Амин 5 0
5. Бамбу Робсон 3 1
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Бенитес Вальтер 3 0
8. Камара Ассан 3 0
9. Лис-Мелу Пьерр 3 0
10. Тодибо Жан-Клер 3 0
11. Данте Бонфим 2 0
12. Данило Барбоза 2 0
13. Дольберг Каспер 2 0
14. Маолида Мизиан 2 0
15. Тюрам Кефрен 2 0
16. Лопеш Рони 1 0
17. Рен-Аделед Жефф 1 0
18. Маю Хишам 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Аталь Юсеф 1 0
22. Клод-Морис Алексис 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 15.63% (5) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 28.13% (9)
 Ницца 10% (4) 22.5% (9) 10% (4) 20% (8) 17.5% (7) 20% (8)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант
Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант
Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним
Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн

Последние игры между собой

Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Ницца 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1
Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1 Нант 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Нант Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:3 Ницца Кубок лиги Нант 0:2 Ницца Кубок Нант 2:0 Ницца Лига 1 Нант 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Нант 31.7% (44)
X 47.5% (66)
Ницца 20.9% (29)
+1
матч окончится ничьей
Особенность игр этих двух команд в том, что только в 2016 году эти команды сыграли 4:1 в пользу Ниццы.... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Нант 1:2 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:2 Ницца

Исход игры
Нант
31.7% (44)
Ничья
47.5% (66)
Ницца
20.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (59)
2:1 Нант
14.4% (20)
1:0 Нант
12.9% (18)
1:2 Ницца
10.1% (14)
0:1 Ницца
7.2% (10)
2:0 Нант
2.2% (3)
0:2 Ницца
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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