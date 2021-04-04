Особенность игр этих двух команд в том, что только в 2016 году эти команды сыграли 4:1 в пользу Ниццы.... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.23
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.16
|3.
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.16
|4.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.16
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.1
|6.
|Туре Абдулайе
|2 (1)
|0.06
|7.
|Эмон Рено
|2
|0.06
|8.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|14.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|15.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|12 (4)
|0.39
|2.
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.16
|3.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.13
|4.
|Маолида Мизиан
|3
|0.1
|5.
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.1
|6.
|Данте Бонфим
|2
|0.06
|7.
|Лопеш Рони
|2
|0.06
|8.
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|9.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|10.
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|11.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|12.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|13.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|14.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|15.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
|16.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|7
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Абейд Мехди
|5
|0
|5.
|Коко Маркус
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|12.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Лафон Альбан
|2
|0
|16.
|Бамба Кадер
|2
|0
|17.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|18.
|Эмон Рено
|1
|0
|19.
|Саймон Мозес
|1
|0
|20.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|7
|1
|2.
|Будауи Хишем
|7
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|5
|0
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Бенитес Вальтер
|3
|0
|8.
|Камара Ассан
|3
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|10.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|11.
|Данте Бонфим
|2
|0
|12.
|Данило Барбоза
|2
|0
|13.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|2
|0
|15.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|16.
|Лопеш Рони
|1
|0
|17.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|18.
|Маю Хишам
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|22.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|Ницца
|10% (4)
|22.5% (9)
|10% (4)
|20% (8)
|17.5% (7)
|20% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|51 - 19
|66
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|67 - 22
|63
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 43
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 35
|45
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|49 - 50
|45
|9.
|Метц
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|10.
|Ницца
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|41 - 42
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|38 - 38
|39
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 46
|36
|14.
|Бордо
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 41
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 46
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|43 - 54
|35
|17.
|Лорьян
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 54
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|30 - 58
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 48
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 21
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|26 - 9
|34
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9