Эйпен
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Kehrwegstadion
Брюгге
26
Jens
Cools
34
Jocelyn
29
Isaac
Nuhu
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
27
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
-
34 JocelynНападающий
- Нападающий
-
29 Isaac NuhuНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isaac Nuhu
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|1
|0
|2.
|Isaac Nuhu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|2.
|Бонавентуре Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: + = -АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Петанж Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке
Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Стандард 0:0 Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Брюгге: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Васланд-Беверен
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ройал Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0