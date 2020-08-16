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Эйпен
0:4
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
14' Гол
Баджи Юссуф
0:2
59' Гол
Дьятта Крепен
0:3
69' Гол
Дьятта Крепен
0:4
76' Гол
Вормер Руд
90'+4
1
Де
Волф
Ортвин
28
Jonathan
Heris
6
Пулен
Бенуа
5
Амат
Хорди
18
Nils
Schouterden
10
Мусона
Ноуледж
26
Jens
Cools
8
Петерс
Стеф
34
Jocelyn
17
Эмбало
Карлос
29
Isaac
Nuhu
88
Миньоле
Симон
18
Рикка
Федерико
44
Мехеле
Брандон
77
Мата
Клинтон
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
11
Дьятта
Крепен
27
Баджи
Юссуф
16
Шрейверс
Сьебе
Эйпен
4-3-3
Брюгге
3-5-2

Ход матча

14'
0:1
Баджи Юссуф
(Соболь Эдуард)
59'
0:2
Дьятта Крепен
(Баджи Юссуф)
65'
Нгой Жульен
Эмбало Карлос
 
69'
0:3
Дьятта Крепен
(Шрейверс Сьебе)
76'
0:4
Вормер Руд
(Ванакен Ханс)
77'
 
Крменчик Михал
Баджи Юссуф
77'
Marciano Aziz
Мусона Ноуледж
 
78'
 
Кетеларе Шарль
Шрейверс Сьебе
87'
 
Окереке Давид
Дьятта Крепен
90'
Сова Эмманюэль-Аджей
Jocelyn
 

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isaac Nuhu 1 0.5
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 2 1
2. Баджи Юссуф 1 0.5
3. Вормер Руд 1 0.5
4. Ванакен Ханс 0 0
5. Соболь Эдуард 0 0
6. Шрейверс Сьебе 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 1 0
2. Isaac Nuhu 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Соболь Эдуард 1 0
2. Бонавентуре Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 0 0 0 0 100% (1) 0
 Брюгге 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: + = -
АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен
Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Петанж Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке
Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Стандард 0:0 Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Брюгге

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Брюгге: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Брюгге 0:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 3:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:4 Брюгге Лига Про Эйпен 3:2 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:0 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Шарлеруа 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Брюгге 2 1 0 1 4 - 1 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 4 3
11. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ройал Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Эйпен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гент 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Зульте-Варегем 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Баджи Юссуф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Букмекер Да Нет
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Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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