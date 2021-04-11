ВВВ-Венло
0:2
Второй тайм: 62'
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
ПСВ
0:1
13' ГолГакпо Коди
0:2
59' ГолМален Дониэлл
14
Кум
Кристиан
38
Гувара
Леон
26
Шмиц
Лукаш
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шмиц ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
59'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|24 (8)
|0.83
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.14
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.07
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.07
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.07
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.03
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.03
|8.
|Донис Христос
|1
|0.03
|9.
|Гельми Рой
|1
|0.03
|10.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|11.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|12.
|Пост Данни
|0
|0
|13.
|Кум Кристиан
|0
|0
|14.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|15.
|Румер Якюро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|16
|0.55
|2.
|Захави Эран
|9 (1)
|0.31
|3.
|Мадуэке Нони
|7
|0.24
|4.
|Гакпо Коди
|6
|0.21
|5.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.17
|6.
|Гётце Марио
|5
|0.17
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|3
|0.1
|8.
|Дюмфрис Дензел
|2 (1)
|0.07
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.07
|10.
|Жуниор Мауро
|2
|0.07
|11.
|Росарио Пабло
|1
|0.03
|12.
|Томас Райан
|1
|0.03
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.03
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.03
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.03
|16.
|Пиру Йоэл
|1
|0.03
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|7
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|2
|5.
|Якумакис Георгиос
|4
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Джон Джошуа
|1
|0
|12.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|14.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|15.
|Ариас Яфар
|1
|0
|16.
|Деккер Тристан
|1
|0
|17.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|2.
|Росарио Пабло
|6
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|4.
|Захави Эран
|3
|0
|5.
|Тезе Джордан
|3
|0
|6.
|Виргевер Ник
|2
|0
|7.
|Макс Филипп
|2
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|9.
|Брума Арминду
|1
|0
|10.
|Боскальи Оливье
|1
|0
|11.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|12.
|Гакпо Коди
|1
|0
|13.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|15.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|36.84% (14)
|ПСВ
|14.52% (9)
|17.74% (11)
|12.9% (8)
|19.35% (12)
|6.45% (4)
|29.03% (18)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =1 -12ВВВ-Венло 0:1 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам
Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 0
ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|85 - 20
|69
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|66 - 38
|61
|3.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|29
|18
|7
|4
|63 - 30
|61
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|58 - 29
|54
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|35 - 31
|47
|7.
|Утрехт
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|45 - 36
|43
|8.
|Хераклес
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Твенте
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 40
|37
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|37 - 40
|35
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|40 - 52
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|38 - 46
|32
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 43
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|29
|6
|4
|19
|39 - 74
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 61
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|30 - 58
|21
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|16 - 9
|27
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 15
|24
|8.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|21 - 30
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 38
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|42 - 8
|35
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 21
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Твенте
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|6.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|7.
|Утрехт
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|8.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 26
|13
|13.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|15.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8