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  3. Голландия
ВВВ-Венло
0:2
Второй тайм: 62'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
13' Гол
Гакпо Коди
0:2
59' Гол
Мален Дониэлл
62'
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
17
Деккер
Тристан
44
Да
Грака
Кристофер
14
Кум
Кристиан
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
8
Машаш
Зинедин
26
Шмиц
Лукаш
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
4
Виргевер
Ник
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
28
Боскальи
Оливье
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
ВВВ-Венло
5-3-2
ПСВ
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Гакпо Коди
(Мален Дониэлл)
46'
Гельми Рой
Кум Кристиан
 
59'
0:2
Мален Дониэлл
(Дюмфрис Дензел)
61'
Джон Джошуа
Машаш Зинедин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 24 (8) 0.83
2. Ариас Яфар 4 0.14
3. Ван Крой Вито 2 0.07
4. Линторст Эверт 2 0.07
5. Torino Hunte 2 0.07
6. Джон Джошуа 1 0.03
7. Хуппертс Гуус 1 0.03
8. Донис Христос 1 0.03
9. Гельми Рой 1 0.03
10. Машаш Зинедин 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Пост Данни 0 0
13. Кум Кристиан 0 0
14. Шефер Штеффен 0 0
15. Румер Якюро 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 16 0.55
2. Захави Эран 9 (1) 0.31
3. Мадуэке Нони 7 0.24
4. Гакпо Коди 6 0.21
5. Макс Филипп 5 (2) 0.17
6. Гётце Марио 5 0.17
7. Ихаттарен Мохаммед 3 0.1
8. Дюмфрис Дензел 2 (1) 0.07
9. Боскальи Оливье 2 0.07
10. Жуниор Мауро 2 0.07
11. Росарио Пабло 1 0.03
12. Томас Райан 1 0.03
13. Сангаре Ибрахим 1 0.03
14. Файн Адриан 1 0.03
15. Ромеро Максимильяно 1 0.03
16. Пиру Йоэл 1 0.03
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 7 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 2
5. Якумакис Георгиос 4 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Ариас Яфар 1 0
16. Деккер Тристан 1 0
17. Линторст Эверт 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Сангаре Ибрахим 6 0
2. Росарио Пабло 6 0
3. Дюмфрис Дензел 4 0
4. Захави Эран 3 0
5. Тезе Джордан 3 0
6. Виргевер Ник 2 0
7. Макс Филипп 2 0
8. Гутьеррес Эрик 2 0
9. Брума Арминду 1 0
10. Боскальи Оливье 1 0
11. Мален Дониэлл 1 0
12. Гакпо Коди 1 0
13. Жуниор Мауро 1 0
14. Ледесма Ричард 1 0
15. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 18.42% (7) 36.84% (14)
 ПСВ 14.52% (9) 17.74% (11) 12.9% (8) 19.35% (12) 6.45% (4) 29.03% (18)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =1 -12
ВВВ-Венло 0:1 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам
Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ
ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 0
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 27 22 3 2 85 - 20 69
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ 1:0 Заявка 29 18 7 4 63 - 30 61
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 29 15 9 5 58 - 29 54
6. Гронинген 0:0 Заявка 29 13 8 8 35 - 31 47
7. Утрехт Заявка 28 11 10 7 45 - 36 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен 0:0 Заявка 29 8 11 10 37 - 40 35
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк Заявка 28 6 8 14 27 - 43 26
15. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 29 6 4 19 39 - 74 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген 0:0 Заявка 15 7 6 2 16 - 9 27
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 15 3 3 9 17 - 38 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 2 1 42 - 8 35
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ 1:0 Заявка 15 7 5 3 31 - 21 26
4. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
6. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
7. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
8. Гронинген 0:0 Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен 0:0 Заявка 15 2 7 6 16 - 26 13
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
17. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Лучшие коэффициенты
ВВВ-Венло
Ничья
ПСВ
37.35
9.00
1.22
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Где смотреть матч ВВВ-Венло 0:2 ПСВ онлайн

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