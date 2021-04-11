Первый тайм

47' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

42' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

42' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

42' Да Грака Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

39' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

37' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Машаш Зинедин из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Мвого Ивон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

35' Отличный пас сделал Дюмфрис Дензел из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

34' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

29' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

24' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Пост Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

23' Якумакис Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Шмиц Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет ПСВ

19' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л - Гакпо Коди изменил счет на табло!

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

12' Отличный пас сделал Тезе Джордан из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Боскальи Оливье из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Гакпо Коди из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Захави Эран из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

8' ПСВ имеет хороший шанс забить.

7' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

6' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' ПСВ имеет хороший шанс забить.

1' Удар от ворот произведет ПСВ

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ВВВ-Венло начинает с центра поля