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ВВВ-Венло
0:2
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
13' Гол
Гакпо Коди
0:2
59' Гол
Мален Дониэлл
65' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
90'+5
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
17
Деккер
Тристан
44
Да
Грака
Кристофер
14
Кум
Кристиан
38
Гувара
Леон
8
Машаш
Зинедин
6
Пост
Данни
26
Шмиц
Лукаш
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
4
Виргевер
Ник
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
28
Боскальи
Оливье
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
ВВВ-Венло
5-3-2
ПСВ
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Гакпо Коди
(Мален Дониэлл)
46'
Гельми Рой
Кум Кристиан
 
59'
0:2
Мален Дониэлл
(Дюмфрис Дензел)
60'
Джон Джошуа
Машаш Зинедин
 
65'
Якумакис Георгиос
 
73'
 
Сангаре Ибрахим
Росарио Пабло
73'
 
Ван Гинкел Марко
Гакпо Коди
73'
Румер Якюро
Шмиц Лукаш
 
84'
 
Обиспо Армандо
Макс Филипп
85'
Янссен Симон
Пост Данни
 
89'
 
Мадуэке Нони
Мален Дониэлл
89'
 
Вертессен Йорбе
Захави Эран

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 24 (8) 0.83
2. Ариас Яфар 4 0.14
3. Ван Крой Вито 2 0.07
4. Линторст Эверт 2 0.07
5. Torino Hunte 2 0.07
6. Джон Джошуа 1 0.03
7. Хуппертс Гуус 1 0.03
8. Донис Христос 1 0.03
9. Гельми Рой 1 0.03
10. Машаш Зинедин 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Пост Данни 0 0
13. Кум Кристиан 0 0
14. Шефер Штеффен 0 0
15. Румер Якюро 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 17 0.59
2. Захави Эран 9 (1) 0.31
3. Мадуэке Нони 7 0.24
4. Гакпо Коди 6 0.21
5. Макс Филипп 5 (2) 0.17
6. Гётце Марио 5 0.17
7. Ихаттарен Мохаммед 3 0.1
8. Дюмфрис Дензел 2 (1) 0.07
9. Боскальи Оливье 2 0.07
10. Жуниор Мауро 2 0.07
11. Росарио Пабло 1 0.03
12. Томас Райан 1 0.03
13. Сангаре Ибрахим 1 0.03
14. Файн Адриан 1 0.03
15. Ромеро Максимильяно 1 0.03
16. Пиру Йоэл 1 0.03
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 7 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Якумакис Георгиос 5 0
4. Гельми Рой 3 1
5. Кум Кристиан 1 2
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Ариас Яфар 1 0
16. Деккер Тристан 1 0
17. Линторст Эверт 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Сангаре Ибрахим 6 0
2. Росарио Пабло 6 0
3. Дюмфрис Дензел 4 0
4. Захави Эран 3 0
5. Тезе Джордан 3 0
6. Виргевер Ник 2 0
7. Макс Филипп 2 0
8. Гутьеррес Эрик 2 0
9. Брума Арминду 1 0
10. Боскальи Оливье 1 0
11. Мален Дониэлл 1 0
12. Гакпо Коди 1 0
13. Жуниор Мауро 1 0
14. Ледесма Ричард 1 0
15. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 18.42% (7) 36.84% (14)
 ПСВ 15.63% (10) 17.19% (11) 12.5% (8) 20.31% (13) 6.25% (4) 28.13% (18)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =1 -12
ВВВ-Венло 0:1 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам
Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ
ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 0
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 27 22 3 2 85 - 20 69
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ Заявка 29 18 7 4 64 - 30 61
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 29 15 9 5 58 - 29 54
6. Гронинген Заявка 29 13 7 9 35 - 33 46
7. Утрехт Заявка 28 11 10 7 45 - 36 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен Заявка 29 9 10 10 39 - 40 37
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк Заявка 28 6 8 14 27 - 43 26
15. ВВВ-Венло Заявка 29 6 4 19 39 - 75 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 2 1 42 - 8 35
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
6. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
7. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
17. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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