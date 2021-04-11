Второй тайм

95' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Мален Дониэлл из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Мадуэке Нони решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

93' Удар от ворот произведет ПСВ

92' Ван Гинкел Марко из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Плохо сыграл Да Грака Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Гётце Марио из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

86' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

82' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Макс Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Макс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

77' Хорошую попытку сделал Пахоник Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

75' Как он промахнулся? Мален Дониэлл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

73' Мален Дониэлл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл . Удар в створ, но вратарь начеку

71' ПСВ имеет хороший шанс забить.

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' ПСВ имеет хороший шанс забить.

66' Удар от ворот произведет ПСВ

65' Якумакис Георгиос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Гувара Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' ПСВ имеет хороший шанс забить.

58' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

56' Якумакис Георгиос из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

56' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

51' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

47' Мален Дониэлл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' ПСВ имеет хороший шанс забить.

47' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля