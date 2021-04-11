Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Верман Хенк из команды Херенвен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Херенвен

92' Роббен Арьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Гронинген имеет хороший шанс забить.

91' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Гронинген имеет хороший шанс забить.

86' Г О О О О Л - Халилович Тибор изменил счет на табло!

86' Херенвен имеет хороший шанс забить.

86' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Херенвен

84' Тактическая замена. Даммерс Вессель уходит с поля и его заменяет Paulos Abraham

84' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гронинген имеет хороший шанс забить.

82' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Гронинген имеет хороший шанс забить.

80' Ван Берген Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Херенвен имеет хороший шанс забить.

79' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Херенвен

77' Да Крус Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Гронинген

74' Халилович Тибор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Идеальный солнечный день для футбола

74' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Г О О О О Л - Верман Хенк из команды Херенвен забивает с точки!

70' После проверки VAR судья изменил решение - Херенвен пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

68' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Херенвен имеет хороший шанс забить.

67' Херенвен имеет хороший шанс забить.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Йорген получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Йорген получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Гронинген

61' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Халилович Тибор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Херенвен имеет хороший шанс забить.

60' Удар от ворот произведет Херенвен

59' Гронинген имеет хороший шанс забить.

58' Удар от ворот произведет Гронинген

57' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Херенвен имеет хороший шанс забить.

56' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

56' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Херенвен имеет хороший шанс забить.

53' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Херенвен имеет хороший шанс забить.

51' Гронинген имеет хороший шанс забить.

51' Удар от ворот произведет Гронинген

50' Херенвен имеет хороший шанс забить.

49' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

47' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гронинген имеет хороший шанс забить.

46' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Йоостен Патрик