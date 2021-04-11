Гронинген
0:2
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Херенвен
42' Желтая карточкаТе Вирик Мик
0:1
71' ПенальтиВерман Хенк
0:2
86' ГолХалилович Тибор
32
Те
Вирик
Мик
31
Суслов
Томаш
41
Кайб
Рами
43
Шоне
Лассе
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
23 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роббен АрьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Кайб РамиЗащитник
-
43 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
22 Харуш АриэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
15 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
42'
71'
0:1
86'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 10
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|9
|0.31
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|8
|0.28
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.1
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0.1
|5.
|Суслов Томаш
|2
|0.07
|6.
|Да Крус Алессио
|2
|0.07
|7.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.03
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.03
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.03
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.03
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Remco Balk
|1
|0.03
|13.
|Paulos Abraham
|1
|0.03
|14.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|14 (1)
|0.48
|2.
|Верман Йоэй
|7 (2)
|0.24
|3.
|Ван Берген Митчелл
|4
|0.14
|4.
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.1
|5.
|Де Йонг Сим
|2
|0.07
|6.
|Бохневич Павел
|2
|0.07
|7.
|Конголо Родни
|1
|0.03
|8.
|Майер Батиста
|1
|0.03
|9.
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0.03
|10.
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|11.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.03
|12.
|Флоранюс Шерел
|1
|0.03
|13.
|Халилович Тибор
|1
|0.03
|14.
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|15.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|16.
|Кайб Рами
|0
|0
|17.
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|7
|0
|2.
|Матусива Азор
|3
|1
|3.
|Да Крус Алессио
|4
|0
|4.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|5.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|6.
|Те Вирик Мик
|3
|0
|7.
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|1
|8.
|Падт Серджио
|2
|0
|9.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|10.
|Итакура Ко
|2
|0
|11.
|Шрек Сэм
|2
|0
|12.
|Remco Balk
|2
|0
|13.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|14.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|15.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|16.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|17.
|Суслов Томаш
|1
|0
|18.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Хеке Ян-Поль
|5
|0
|2.
|Конголо Родни
|4
|0
|3.
|Бохневич Павел
|2
|1
|4.
|Верман Хенк
|3
|0
|5.
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|6.
|Верман Йоэй
|3
|0
|7.
|Девале Сибен
|1
|1
|8.
|Смит Рейн
|1
|1
|9.
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|10.
|Ван Берген Митчелл
|2
|0
|11.
|Де Йонг Сим
|1
|0
|12.
|Малдер Эрвин
|1
|0
|13.
|Кайб Рами
|1
|0
|14.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|15.
|Майер Батиста
|1
|0
|16.
|Хаяль Рами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|2.94% (1)
|23.53% (8)
|5.88% (2)
|29.41% (10)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Херенвен
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген
Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген
Херенвен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг
Херенвен 0:3 Аякс ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Херенвен 4:3 Фейеноорд АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Херенвен 1:0 Витесс Твенте 0:0 Херенвен Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Херенвен: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Херенвен Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|28
|22
|4
|2
|85 - 20
|70
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|66 - 38
|61
|3.
|ПСВ
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|64 - 30
|61
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|58 - 29
|54
|6.
|Гронинген
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|35 - 33
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|45 - 36
|43
|8.
|Хераклес
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Твенте
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 40
|37
|10.
|Херенвен
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|39 - 40
|37
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|40 - 52
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|38 - 46
|32
|14.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|39 - 75
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 61
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|30 - 58
|21
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 15
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|21 - 30
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 39
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 8
|36
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Твенте
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|6.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|7.
|Утрехт
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|8.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 26
|15
|13.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|17.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8