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  3. Голландия
Гронинген
0:2
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
42' Желтая карточка
Те Вирик Мик
0:1
71' Пенальти
Верман Хенк
0:2
86' Гол
Халилович Тибор
90'+8
1
Падт
Серджио
32
Те
Вирик
Мик
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
15
Гудмундссон
Габриэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
31
Суслов
Томаш
26
Ван
Кам
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
21
Да
Крус
Алессио
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
14
Дрешевич
Ибрахим
41
Кайб
Рами
43
Шоне
Лассе
44
Халилович
Тибор
11
Ван
Берген
Митчелл
6
Де
Йонг
Сим
20
Верман
Йоэй
9
Верман
Хенк
Гронинген
4-3-3
Херенвен
4-2-3-1

Ход матча

42'
Те Вирик Мик
 
46'
Йоостен Патрик
Суслов Томаш
 
46'
 
Вауденберг Лукас
Кайб Рами
62'
 
Хаяль Рами
Де Йонг Сим
71'
0:1
Верман Хенк
78'
Роббен Арьен
Да Крус Алессио
 
78'
Лундквист Рамон-Паскаль
Эль-Мессауди Ахмед
 
84'
Paulos Abraham
Даммерс Вессель
 
86'
0:2
Халилович Тибор
(Верман Йоэй)
87'
 
Конголо Родни
Шоне Лассе

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.31
2. Эль-Мессауди Ахмед 8 0.28
3. Йоостен Патрик 3 0.1
4. Эль-Ханкури Мохамед 3 0.1
5. Суслов Томаш 2 0.07
6. Да Крус Алессио 2 0.07
7. Ван Хинтум Барт 1 0.03
8. Даммерс Вессель 1 0.03
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.03
10. Итакура Ко 1 0.03
11. Ван Кам Даниэль 1 0.03
12. Remco Balk 1 0.03
13. Paulos Abraham 1 0.03
14. Гудмундссон Габриэль 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 14 (1) 0.48
2. Верман Йоэй 7 (2) 0.24
3. Ван Берген Митчелл 4 0.14
4. Беньямин Нюгрен 3 0.1
5. Де Йонг Сим 2 0.07
6. Бохневич Павел 2 0.07
7. Конголо Родни 1 0.03
8. Майер Батиста 1 0.03
9. Ван Хеке Ян-Поль 1 0.03
10. Шоне Лассе 1 0.03
11. Вауденберг Лукас 1 0.03
12. Флоранюс Шерел 1 0.03
13. Халилович Тибор 1 0.03
14. Дрешевич Ибрахим 0 0
15. Ван дер Хейде Арьен 0 0
16. Кайб Рами 0 0
17. Хаяль Рами 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 7 0
2. Матусива Азор 3 1
3. Да Крус Алессио 4 0
4. Данкерлёй Дамил 2 1
5. Ван Хинтум Барт 3 0
6. Те Вирик Мик 3 0
7. Эль-Ханкури Мохамед 1 1
8. Падт Серджио 2 0
9. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
10. Итакура Ко 2 0
11. Шрек Сэм 2 0
12. Remco Balk 2 0
13. Йоостен Патрик 1 0
14. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
15. Гудмундссон Габриэль 1 0
16. Ларсен Йорген 1 0
17. Суслов Томаш 1 0
18. Joel van Kaam 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Ван Хеке Ян-Поль 5 0
2. Конголо Родни 4 0
3. Бохневич Павел 2 1
4. Верман Хенк 3 0
5. Флоранюс Шерел 3 0
6. Верман Йоэй 3 0
7. Девале Сибен 1 1
8. Смит Рейн 1 1
9. Вауденберг Лукас 2 0
10. Ван Берген Митчелл 2 0
11. Де Йонг Сим 1 0
12. Малдер Эрвин 1 0
13. Кайб Рами 1 0
14. Ван дер Хейде Арьен 1 0
15. Майер Батиста 1 0
16. Хаяль Рами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 2.94% (1) 23.53% (8) 5.88% (2) 29.41% (10) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Херенвен 12.82% (5) 28.21% (11) 10.26% (4) 12.82% (5) 20.51% (8) 15.38% (6)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген
Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген
Херенвен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг
Херенвен 0:3 Аякс ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Херенвен 4:3 Фейеноорд АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Херенвен 1:0 Витесс Твенте 0:0 Херенвен Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Херенвен: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Херенвен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 28 22 4 2 85 - 20 70
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ Заявка 29 18 7 4 64 - 30 61
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 29 15 9 5 58 - 29 54
6. Гронинген Заявка 29 13 7 9 35 - 33 46
7. Утрехт Заявка 28 11 10 7 45 - 36 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен Заявка 29 9 10 10 39 - 40 37
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк 0:0 Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
15. ВВВ-Венло Заявка 29 6 4 19 39 - 75 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс 0:0 Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк 0:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 20 17
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 15 11 3 1 42 - 8 36
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
6. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
7. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
17. Ваалвейк 0:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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