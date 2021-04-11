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  2. Матчи
  3. Голландия
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Аякс
0' 5'
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
16
Азхиль
Айман
10
Ван
дер
Венне
Рихард
8
Тахири
Анас
21
Данеелс
Леннерд
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
16
Схерпен
Кьелл
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Ваалвейк
4-3-3
Аякс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.17
2. Ван дер Венне Рихард 4 0.14
3. Нгонж Сириль 3 0.1
4. Тоуба Ахмед 3 0.1
5. Джон Ола 2 0.07
6. Данеелс Леннерд 2 0.07
7. Домашкан Виталий 2 0.07
8. Остинг Тейс 2 0.07
9. Тахири Анас 1 (1) 0.03
10. Со Силла 1 0.03
11. Бакари Саид 1 0.03
12. Мин Давид 1 0.03
13. Анита Вурнон 0 0
14. Мёленстен Мелле 0 0
15. Ольсак Николас 0 0
16. Азхиль Айман 0 0
17. Лутонда Тьерри 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 14 (7) 0.5
2. Классен Дэви 9 (1) 0.32
3. Антони 8 0.29
4. Алле Себастьян 7 0.25
5. Траоре Лассина 7 0.25
6. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.25
7. Промес Куинси 6 (1) 0.21
8. Лабьяд Закария 5 0.18
9. Гравенберх Райан 3 0.11
10. Нерес Давид 3 0.11
11. Эккеленкамп Юрген 3 0.11
12. Броббей Брайан 3 0.11
13. Кудус Мохаммед 2 0.07
14. Мартинес Лисандро 2 0.07
15. Тальяфико Николас 1 0.04
16. Альварес Эдсон 1 0.04
17. Ренсх Девайн 1 0.04
18. Блинд Дэйли 1 0.04
19. Шуурс Перр 1 0.04
20. Клейбер Шон 0 0
21. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 7 0
2. Ван дер Венне Рихард 4 0
3. Тоуба Ахмед 4 0
4. Со Силла 2 0
5. Бакари Саид 2 0
6. Мёленстен Мелле 2 0
7. Нгонж Сириль 2 0
8. Ваутерс Луук 0 1
9. Лампру Костантинос 1 0
10. Тахири Анас 1 0
11. Вассен Этьенн 1 0
12. Домашкан Виталий 1 0
13. Гаари Жюрьен 1 0
14. Остинг Тейс 1 0
15. Азхиль Айман 1 0
16. Лутонда Тьерри 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 3 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Альварес Эдсон 1 1
5. Алле Себастьян 2 0
6. Классен Дэви 2 0
7. Шуурс Перр 2 0
8. Кудус Мохаммед 2 0
9. Тадич Душан 1 0
10. Антони 1 0
11. Клейбер Шон 1 0
12. Онана Андре 1 0
13. Нерес Давид 1 0
14. Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 18.52% (5) 18.52% (5) 3.7% (1) 14.81% (4) 11.11% (3) 33.33% (9)
 Аякс 15.48% (13) 14.29% (12) 21.43% (18) 13.1% (11) 14.29% (12) 21.43% (18)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт
АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 0
Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Аякс 6:1 Ваалвейк Товарищеские матчи Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 Аякс Эредивизие
Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Ваалвейк Эредивизие Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 28 22 4 2 85 - 20 70
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ Заявка 29 18 7 4 64 - 30 61
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 29 15 9 5 58 - 29 54
6. Гронинген Заявка 29 13 7 9 35 - 33 46
7. Утрехт Заявка 28 11 10 7 45 - 36 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен Заявка 29 9 10 10 39 - 40 37
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк 0:0 Заявка 29 6 9 14 27 - 43 27
15. ВВВ-Венло Заявка 29 6 4 19 39 - 75 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс 0:0 Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк 0:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 20 17
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 15 11 3 1 42 - 8 36
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
6. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
7. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
17. Ваалвейк 0:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
  • Первый тайм
  • 6'
    Антони из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Альварес Эдсон мяча так и не получил
  • 5'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 56%, Аякс: 44%.
  • 5'
    Пол Куастен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ван дер Венне Рихард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Гравенберх Райан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 3'
    Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Пол Куастен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Классен Дэви задерживает мяч рукой
  • 2'
    Джон Ола из команды Ваалвейк делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 1'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Аякс
17.00
8.60
1.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:0 Аякс онлайн

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