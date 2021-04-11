Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Мандемейкерс
Аякс
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
16
Азхиль
Айман
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
15
Ренсх
Девайн
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
-
29 Адевойе ШоунЗащитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.17
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.14
|3.
|Нгонж Сириль
|3
|0.1
|4.
|Тоуба Ахмед
|3
|0.1
|5.
|Джон Ола
|2
|0.07
|6.
|Данеелс Леннерд
|2
|0.07
|7.
|Домашкан Виталий
|2
|0.07
|8.
|Остинг Тейс
|2
|0.07
|9.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.03
|10.
|Со Силла
|1
|0.03
|11.
|Бакари Саид
|1
|0.03
|12.
|Мин Давид
|1
|0.03
|13.
|Анита Вурнон
|0
|0
|14.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|15.
|Ольсак Николас
|0
|0
|16.
|Азхиль Айман
|0
|0
|17.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|14 (7)
|0.5
|2.
|Классен Дэви
|9 (1)
|0.32
|3.
|Антони
|8
|0.29
|4.
|Алле Себастьян
|7
|0.25
|5.
|Траоре Лассина
|7
|0.25
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.25
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.21
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.18
|9.
|Гравенберх Райан
|3
|0.11
|10.
|Нерес Давид
|3
|0.11
|11.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.11
|12.
|Броббей Брайан
|3
|0.11
|13.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.07
|14.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.07
|15.
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|16.
|Альварес Эдсон
|1
|0.04
|17.
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|18.
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|19.
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|20.
|Клейбер Шон
|0
|0
|21.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|7
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|3.
|Тоуба Ахмед
|4
|0
|4.
|Со Силла
|2
|0
|5.
|Бакари Саид
|2
|0
|6.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|7.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|8.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|9.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|10.
|Тахири Анас
|1
|0
|11.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|12.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|13.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|14.
|Остинг Тейс
|1
|0
|15.
|Азхиль Айман
|1
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|3
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|1
|5.
|Алле Себастьян
|2
|0
|6.
|Классен Дэви
|2
|0
|7.
|Шуурс Перр
|2
|0
|8.
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|9.
|Тадич Душан
|1
|0
|10.
|Антони
|1
|0
|11.
|Клейбер Шон
|1
|0
|12.
|Онана Андре
|1
|0
|13.
|Нерес Давид
|1
|0
|14.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
|Аякс
|15.48% (13)
|14.29% (12)
|21.43% (18)
|13.1% (11)
|14.29% (12)
|21.43% (18)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт
АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +18 =1 -1Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|28
|22
|4
|2
|85 - 20
|70
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|66 - 38
|61
|3.
|ПСВ
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|64 - 30
|61
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|58 - 29
|54
|6.
|Гронинген
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|35 - 33
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|45 - 36
|43
|8.
|Хераклес
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Твенте
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 40
|37
|10.
|Херенвен
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|39 - 40
|37
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|40 - 52
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|38 - 46
|32
|14.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 43
|27
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|39 - 75
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 61
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|30 - 58
|21
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 15
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|21 - 30
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 39
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 8
|36
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Твенте
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|6.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|7.
|Утрехт
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|8.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 26
|15
|13.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|17.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8