Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

92' Со Силла из команды Ваалвейк плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

92' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

89' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тоуба Ахмед из команды Ваалвейк

89' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Клейбер Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Айман Азхиль из команды Ваалвейк подал угловой слева.

84' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мартинес Лисандро из команды Аякс

84' Мартинес Лисандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Тахири Анас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Отличные скиллы показывает Кудус Мохаммед , обводя своих соперников

81' Удар от ворот произведет Ваалвейк

80' Альварес Эдсон не смог попасть в створ ударом издали

80' Удар от ворот произведет Ваалвейк

80' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тоуба Ахмед из команды Ваалвейк

80' Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

79' Отличные скиллы показывает Нерес Давид , обводя своих соперников

79' Удар от ворот произведет Ваалвейк

78' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отличные скиллы показывает Кудус Мохаммед , обводя своих соперников

77' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

75' Удар от ворот произведет Аякс

73' Мартинес Лисандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Айман Азхиль из команды Ваалвейк подал угловой слева.

72' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Айман Азхиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Клейбер Шон из команды Аякс

71' Отличные скиллы показывает Джон Ола , обводя своих соперников

70' Тальяфико Николас из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

70' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мёленстен Мелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

63' Пол Куастен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Девайн Ренш получил травму и заменен. Клейбер Шон выходит на поле.

60' Тактическая замена. Тейс Остинг уходит с поля и его заменяет Со Силла

60' Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Данеелс Леннерд из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Кудус Мохаммед из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Тимбер Юррьен из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Ваалвейк

53' Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Девайн Ренш из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

51' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Ваалвейк

51' Выглядело как неплохой момент. Тадич Душан из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

50' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Ваалвейк

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Тейс Остинг из команды Ваалвейк в офсайде