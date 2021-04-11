Ваалвейк
0:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
Аякс
0:1
14' ГолАлле Себастьян
40' Желтая карточкаАльварес Эдсон
73' Желтая карточкаМартинес Лисандро
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
16
Азхиль
Айман
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
15
Ренсх
Девайн
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
-
29 Адевойе ШоунЗащитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
0:1
40'
60'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.17
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.14
|3.
|Нгонж Сириль
|3
|0.1
|4.
|Тоуба Ахмед
|3
|0.1
|5.
|Джон Ола
|2
|0.07
|6.
|Данеелс Леннерд
|2
|0.07
|7.
|Домашкан Виталий
|2
|0.07
|8.
|Остинг Тейс
|2
|0.07
|9.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.03
|10.
|Со Силла
|1
|0.03
|11.
|Бакари Саид
|1
|0.03
|12.
|Мин Давид
|1
|0.03
|13.
|Анита Вурнон
|0
|0
|14.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|15.
|Ольсак Николас
|0
|0
|16.
|Азхиль Айман
|0
|0
|17.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|14 (7)
|0.5
|2.
|Классен Дэви
|9 (1)
|0.32
|3.
|Антони
|8
|0.29
|4.
|Алле Себастьян
|8
|0.29
|5.
|Траоре Лассина
|7
|0.25
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.25
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.21
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.18
|9.
|Гравенберх Райан
|3
|0.11
|10.
|Нерес Давид
|3
|0.11
|11.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.11
|12.
|Броббей Брайан
|3
|0.11
|13.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.07
|14.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.07
|15.
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|16.
|Альварес Эдсон
|1
|0.04
|17.
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|18.
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|19.
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|20.
|Клейбер Шон
|0
|0
|21.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|7
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|3.
|Тоуба Ахмед
|4
|0
|4.
|Со Силла
|2
|0
|5.
|Бакари Саид
|2
|0
|6.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|7.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|8.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|9.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|10.
|Тахири Анас
|1
|0
|11.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|12.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|13.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|14.
|Остинг Тейс
|1
|0
|15.
|Азхиль Айман
|1
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|3
|1
|2.
|Альварес Эдсон
|2
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|4.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|5.
|Алле Себастьян
|2
|0
|6.
|Классен Дэви
|2
|0
|7.
|Шуурс Перр
|2
|0
|8.
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|9.
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|10.
|Тадич Душан
|1
|0
|11.
|Антони
|1
|0
|12.
|Клейбер Шон
|1
|0
|13.
|Онана Андре
|1
|0
|14.
|Нерес Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
|Аякс
|16.47% (14)
|14.12% (12)
|21.18% (18)
|12.94% (11)
|14.12% (12)
|21.18% (18)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт
АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +18 =1 -1Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|86 - 20
|72
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|66 - 38
|61
|3.
|ПСВ
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|64 - 30
|61
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|58 - 29
|54
|6.
|Гронинген
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|35 - 33
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|45 - 36
|43
|8.
|Хераклес
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Твенте
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 40
|37
|10.
|Херенвен
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|39 - 40
|37
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|40 - 52
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|38 - 46
|32
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 44
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|39 - 75
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 61
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|30 - 58
|21
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 15
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|21 - 30
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 39
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|43 - 8
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Твенте
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|6.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|7.
|Утрехт
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|8.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 26
|15
|13.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8