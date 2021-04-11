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Ваалвейк
0:1
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
14' Гол
Алле Себастьян
40' Желтая карточка
Альварес Эдсон
73' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
90'+5
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
16
Азхиль
Айман
10
Ван
дер
Венне
Рихард
8
Тахири
Анас
21
Данеелс
Леннерд
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
16
Схерпен
Кьелл
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Ваалвейк
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Алле Себастьян
(Тадич Душан)
40'
 
Альварес Эдсон
53'
 
Кудус Мохаммед
Классен Дэви
60'
Со Силла
Остинг Тейс
 
60'
Нгонж Сириль
Данеелс Леннерд
 
62'
 
Клейбер Шон
Ренсх Девайн
62'
 
Нерес Давид
Антони
73'
 
Мартинес Лисандро
74'
Августейнс Себбе
Ван дер Венне Рихард
 
82'
Домашкан Виталий
Джон Ола
 
83'
Штоккерс Финн
Тахири Анас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 6
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.17
2. Ван дер Венне Рихард 4 0.14
3. Нгонж Сириль 3 0.1
4. Тоуба Ахмед 3 0.1
5. Джон Ола 2 0.07
6. Данеелс Леннерд 2 0.07
7. Домашкан Виталий 2 0.07
8. Остинг Тейс 2 0.07
9. Тахири Анас 1 (1) 0.03
10. Со Силла 1 0.03
11. Бакари Саид 1 0.03
12. Мин Давид 1 0.03
13. Анита Вурнон 0 0
14. Мёленстен Мелле 0 0
15. Ольсак Николас 0 0
16. Азхиль Айман 0 0
17. Лутонда Тьерри 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 14 (7) 0.5
2. Классен Дэви 9 (1) 0.32
3. Антони 8 0.29
4. Алле Себастьян 8 0.29
5. Траоре Лассина 7 0.25
6. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.25
7. Промес Куинси 6 (1) 0.21
8. Лабьяд Закария 5 0.18
9. Гравенберх Райан 3 0.11
10. Нерес Давид 3 0.11
11. Эккеленкамп Юрген 3 0.11
12. Броббей Брайан 3 0.11
13. Кудус Мохаммед 2 0.07
14. Мартинес Лисандро 2 0.07
15. Тальяфико Николас 1 0.04
16. Альварес Эдсон 1 0.04
17. Ренсх Девайн 1 0.04
18. Блинд Дэйли 1 0.04
19. Шуурс Перр 1 0.04
20. Клейбер Шон 0 0
21. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 7 0
2. Ван дер Венне Рихард 4 0
3. Тоуба Ахмед 4 0
4. Со Силла 2 0
5. Бакари Саид 2 0
6. Мёленстен Мелле 2 0
7. Нгонж Сириль 2 0
8. Ваутерс Луук 0 1
9. Лампру Костантинос 1 0
10. Тахири Анас 1 0
11. Вассен Этьенн 1 0
12. Домашкан Виталий 1 0
13. Гаари Жюрьен 1 0
14. Остинг Тейс 1 0
15. Азхиль Айман 1 0
16. Лутонда Тьерри 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 3 1
2. Альварес Эдсон 2 1
3. Блинд Дэйли 3 0
4. Гравенберх Райан 3 0
5. Алле Себастьян 2 0
6. Классен Дэви 2 0
7. Шуурс Перр 2 0
8. Мартинес Лисандро 2 0
9. Кудус Мохаммед 2 0
10. Тадич Душан 1 0
11. Антони 1 0
12. Клейбер Шон 1 0
13. Онана Андре 1 0
14. Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 18.52% (5) 18.52% (5) 3.7% (1) 14.81% (4) 11.11% (3) 33.33% (9)
 Аякс 16.47% (14) 14.12% (12) 21.18% (18) 12.94% (11) 14.12% (12) 21.18% (18)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт
АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 0
Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Аякс 6:1 Ваалвейк Товарищеские матчи Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 Аякс Эредивизие
Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Ваалвейк Эредивизие Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 28 23 3 2 86 - 20 72
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ Заявка 29 18 7 4 64 - 30 61
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 29 15 9 5 58 - 29 54
6. Гронинген Заявка 29 13 7 9 35 - 33 46
7. Утрехт Заявка 28 11 10 7 45 - 36 43
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен Заявка 29 9 10 10 39 - 40 37
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк Заявка 29 6 8 15 27 - 44 26
15. ВВВ-Венло Заявка 29 6 4 19 39 - 75 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 12 2 1 43 - 8 38
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
6. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
7. Утрехт Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
17. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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