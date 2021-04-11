Второй тайм

95' Депай Мемфис из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Как он промахнулся? Чо Мохамед-Али имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Зинедин Ульд Халед из команды Анже делает пас партнеру.

94' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дьони Луа и попал в перекладину!

93' Плохо сыграл Денайер Джейсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Мангани Томас из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

83' Пакета Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом

81' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Тактическая замена. Амаду Ибрагим уходит с поля и его заменяет Зинедин Ульд Халед

79' Матч возобновлен

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

77' Чо Мохамед-Али из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

75' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновлен

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Пакета Лукас из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

69' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Анже

67' Пакета Лукас из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' Удар от ворот произведет Лион

66' ШАНС! Чо Мохамед-Али нанес удар с лета, но не попал по воротам!

65' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Анже

58' Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Анже

55' Удар от ворот произведет Анже

55' Как он промахнулся? Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Плохо сыграл Бамба Абдулайе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бруно Моура не смог попасть в створ ударом издали

52' Плохо сыграл Павлович Матео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля