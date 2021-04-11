Лион
3:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Анже
1:0
21' ГолДепай Мемфис
2:0
41' ГолПакета Лукас
3:0
83' ГолДепай Мемфис
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
10 Депай МемфисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Бома КевинЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
21'
1:0
41'
2:0
83'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
6 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|16 (7)
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.38
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.31
|4.
|Пакета Лукас
|6
|0.19
|5.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.16
|6.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|7.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|8.
|Фильо Марсело
|2
|0.06
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.03
|10.
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|11.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|13.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|14.
|Шерки Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|6
|0.19
|2.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.16
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.13
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.09
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.09
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.09
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.09
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.09
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|5
|0
|6.
|Депай Мемфис
|4
|0
|7.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|8.
|Ауа Уссем
|2
|1
|9.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|10.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|11.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|12.
|Кадевере Тино
|3
|0
|13.
|Диоманде Синали
|3
|0
|14.
|Шерки Райан
|1
|1
|15.
|Какере Максанс
|2
|0
|16.
|Слимани Ислам
|0
|1
|17.
|Бар Мельвен
|0
|1
|18.
|Лопеш Антони
|1
|0
|19.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|20.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|8
|0
|2.
|Амаду Ибрагим
|5
|0
|3.
|Томас Ромен
|3
|1
|4.
|Баокен Стефан
|4
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|4
|0
|6.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|7.
|Мангани Томас
|3
|0
|8.
|Буфаль Софьян
|3
|0
|9.
|Лаж Матиас
|3
|0
|10.
|Павлович Матео
|2
|0
|11.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|12.
|Манко Венсан
|2
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|2
|0
|15.
|Дьони Луа
|2
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|6.78% (4)
|18.64% (11)
|28.81% (17)
|8.47% (5)
|20.34% (12)
|16.95% (10)
|Анже
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|2.94% (1)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион
Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Лион: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|52 - 53
|46
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|34 - 47
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 47
|39
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 58
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|3.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 31
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 3:0 Анже
Исход игры
Лион
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Анже
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (61)
Меньше
57.04% (81)
Обе команды забьют
Да
38.03% (54)
Нет
61.97% (88)
Популярный счёт
2:0 Лион
40.7% (59)
2:1 Лион
27.6% (40)
1:0 Лион
13.8% (20)
3:1 Лион
7.6% (11)
3:0 Лион
4.8% (7)
4:1 Лион
1.4% (2)
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