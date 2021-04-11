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  3. Франция
Лион
3:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
21' Гол
Депай Мемфис
2:0
41' Гол
Пакета Лукас
3:0
83' Гол
Депай Мемфис
90'+5
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
7
Экамби
Карл
Токо
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
20
Слимани
Ислам
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
4
Павлович
Матео
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
15
Капелле
Пьеррик
18
Амаду
Ибрагим
10
Фюльжини
Анжело
22
Тиуб
Сада
19
Баокен
Стефан
Лион
4-2-3-1
Анже
5-3-2

Ход матча

21'
Депай Мемфис
1:0
41'
Пакета Лукас
2:0
59'
Де Шильо Маттиа
Дюбуа Лео
 
59'
 
Мангани Томас
Капелле Пьеррик
60'
 
Дьони Луа
Баокен Стефан
60'
 
Чо Мохамед-Али
Тиуб Сада
73'
Мендес Тьяго
Бруно Моура
 
73'
Бар Мельвен
Корне Максвелл
 
81'
 
Ульд Халед Зинедин
Амаду Ибрагим
83'
Депай Мемфис
(Пакета Лукас)
3:0
85'
 
Бобишон Антонен
Фюльжини Анжело
89'
Шерки Райан
Пакета Лукас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 6 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 16 (7) 0.5
2. Экамби Карл Токо 12 0.38
3. Кадевере Тино 10 0.31
4. Пакета Лукас 6 0.19
5. Ауа Уссем 5 (2) 0.16
6. Корне Максвелл 2 0.06
7. Дюбуа Лео 2 0.06
8. Фильо Марсело 2 0.06
9. Бруно Моура 1 0.03
10. Слимани Ислам 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Шерки Райан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 6 0.19
2. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.16
3. Дьони Луа 4 (1) 0.13
4. Траоре Исмаэль 3 0.09
5. Капелле Пьеррик 3 0.09
6. Мангани Томас 3 (3) 0.09
7. Томас Ромен 3 0.09
8. Лаж Матиас 3 0.09
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 5 0
6. Депай Мемфис 4 0
7. Де Шильо Маттиа 4 0
8. Ауа Уссем 2 1
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Слимани Ислам 0 1
17. Бар Мельвен 0 1
18. Лопеш Антони 1 0
19. Андерсен Йоаким 1 0
20. Лукас Жан 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибрагим 5 0
3. Томас Ромен 3 1
4. Баокен Стефан 4 0
5. Фюльжини Анжело 4 0
6. Кулибали Лассана 4 0
7. Мангани Томас 3 0
8. Буфаль Софьян 3 0
9. Лаж Матиас 3 0
10. Павлович Матео 2 0
11. Траоре Исмаэль 2 0
12. Манко Венсан 2 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капелле Пьеррик 2 0
15. Дьони Луа 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 6.78% (4) 18.64% (11) 28.81% (17) 8.47% (5) 20.34% (12) 16.95% (10)
 Анже 20.59% (7) 23.53% (8) 17.65% (6) 17.65% (6) 2.94% (1) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион
Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест
Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен
Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург

Последние игры между собой

Лион: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Анже 0:1 Лион Лига 1 Лион 6:0 Анже Лига 1 Лион 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1
Лион 1:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Лион Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:3 Лион Лига 1 Лион 0:2 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 32 11 8 13 34 - 47 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 32 2 9 21 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
3. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
4. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Лион 98.6% (143)
X 0.7% (1)
Анже 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Лион 3:0 Анже

Исход игры
Лион
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Анже
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (61)
Меньше
57.04% (81)
Обе команды забьют
Да
38.03% (54)
Нет
61.97% (88)
Популярный счёт
2:0 Лион
40.7% (59)
2:1 Лион
27.6% (40)
1:0 Лион
13.8% (20)
3:1 Лион
7.6% (11)
3:0 Лион
4.8% (7)
4:1 Лион
1.4% (2)
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