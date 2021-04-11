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Сент-Этьен
4:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
9' Пенальти
Хван Ый-Чжо
12' Желтая карточка
Неу Иван
1:1
19' Пенальти
Хазри Вахби
2:1
23' Гол
Хазри Вахби
45' Желтая карточка
Буанга Денис
66' Желтая карточка
Мукуди Ароль
3:1
71' Пенальти
Хазри Вахби
4:1
81' Гол
Юссуф Зейду
90'+2
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Пап
Абу
11
Сильва
Габриэль
19
Неу
Иван
21
Амума
Ромен
8
Камара
Махди
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
15
Сери
Жан-Мишель
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
17
Зеркан
Мехди
Сент-Этьен
4-1-4-1
Бордо
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Хван Ый-Чжо
12'
Неу Иван
 
19'
Хазри Вахби
1:1
23'
Хазри Вахби
(Аушиш Адиль)
2:1
45'
Буанга Денис
 
57'
 
Де Превиль Николя
Зеркан Мехди
57'
 
Бен Арфа Хатем
Уден Реми
57'
 
Бриан Джимми
Сери Жан-Мишель
61'
Юссуф Зейду
Аушиш Адиль
 
66'
Мукуди Ароль
 
71'
Хазри Вахби
3:1
73'
Норден Арно
Амума Ромен
 
73'
Аби Шарль
Хазри Вахби
 
81'
Юссуф Зейду
4:1
83'
Муэффек Аймен
Неу Иван
 
84'
Монне-Паке Кевин
Буанга Денис
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 6 (3) 0.19
2. Хазри Вахби 6 (3) 0.19
3. Амума Ромен 4 0.13
4. Норден Арно 3 0.09
5. Аби Шарль 3 0.09
6. Мукуди Ароль 3 0.09
7. Камара Махди 3 0.09
8. Аушиш Адиль 2 0.06
9. Неу Иван 1 0.03
10. Дебюши Матьё 1 0.03
11. Юссуф Зейду 1 0.03
12. Масон Иван 1 0.03
13. Будебуз Риад 0 0
14. Трауко Мигель 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 11 (2) 0.34
2. Уден Реми 4 0.13
3. Калу Сэмьюэл 4 0.13
4. Башич Тома 4 0.13
5. Бен Арфа Хатем 2 0.06
6. Байсс Пол 2 0.06
7. Майя Джош 2 0.06
8. Адли Ясин 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Косельни Лоран 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
16. Зеркан Мехди 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Буанга Денис 7 0
2. Неу Иван 7 0
3. Гурна-Дуат Люка 7 0
4. Мукуди Ароль 6 0
5. Хазри Вахби 4 1
6. Дебюши Матьё 5 0
7. Амума Ромен 5 0
8. Колодзейчак Тимоти 3 1
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Аушиш Адиль 2 0
14. Масон Иван 2 0
15. Мулен Жесси 1 0
16. Модест Антони 1 0
17. Трауко Мигель 1 0
18. Сиссе Пап Абу 1 0
19. Норден Арно 1 0
20. Юссуф Зейду 1 0
21. Аби Шарль 1 0
22. Фофана Уэсли 1 0
23. Сидибе Абдулайе 1 0
24. Габар Баптист 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 5 1
2. Башич Тома 6 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Кастро Пабло 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Сери Жан-Мишель 2 0
16. Уден Реми 2 0
17. Майя Джош 2 0
18. Мешер Андре 1 0
19. Хван Ый-Чжо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 14.71% (5) 23.53% (8) 8.82% (3) 14.71% (5) 23.53% (8) 14.71% (5)
 Бордо 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5) 8.82% (3) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс
Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен
Бордо Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ
Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:2 Бордо Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако 0:0 Заявка 32 19 6 7 64 - 38 63
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон 0:0 Заявка 32 2 10 20 20 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 17 10 6 1 36 - 17 36
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон 0:0 Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако 0:0 Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Дижон 0:0 Заявка 16 2 4 10 15 - 31 10
19. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
20. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сент-Этьен 51.4% (73)
X 40.8% (58)
Бордо 7.7% (11)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Сент-Этьен 4:1 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 4:1 Бордо

Исход игры
Сент-Этьен
51.4% (73)
Ничья
40.8% (58)
Бордо
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (55)
2:1 Сент-Этьен
26.1% (37)
1:0 Сент-Этьен
22.5% (32)
1:2 Бордо
7% (10)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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