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Монако
 
Позже

Стадион:
Дижон
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
20
Дисаси
Аксель
12
Кайо
Энрике
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
26
Агилар
Рубен
17
Головин
Александр
37
Диоп
Софьян
10
Йоветич
Стеван
16
Альягбе
Сатурнин
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
2
Боэ
Саша
9
Целина
Берсант
14
Мари
Жордан
13
Чала
Анибаль
10
Бензия
Яссин
27
Камара
Абубакар
17
Бальде
Мама
Монако
4-2-3-1
Дижон
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 15 (8) 0.48
2. Фолланд Кевин 14 0.45
3. Диоп Софьян 7 0.23
4. Марипан Гильермо 5 0.16
5. Головин Александр 4 0.13
6. Йоветич Стеван 4 0.13
7. Дисаси Аксель 3 0.1
8. Чуамени Орельен 2 0.06
9. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
10. Желсон Мартиньш 2 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Оньекуру Генри 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
21. Матазо Элио 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.19
2. Конате Мусса 5 (1) 0.16
3. Манга Экеле 2 0.06
4. Кулибали Сену 2 0.06
5. Музинга Нгонда 2 0.06
6. Ассале Рожер 1 0.03
7. Эбимбе Эрик 1 0.03
8. Шедлер Орельен 1 0.03
9. Целина Берсант 0 0
10. Шуиар Мунир 0 0
11. Саммаритано Фредерик 0 0
12. Ндонг Ибраим 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 7 1
2. Фофана Юссуф 7 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Сидибе Джибриль 3 0
7. Фолланд Кевин 3 0
8. Марипан Гильермо 3 0
9. Желсон Мартиньш 3 0
10. Дьятта Крепен 3 0
11. Жеббель Виллем 3 0
12. Бадьяшиль Бенуа 3 0
13. Фабрегас Сеск 2 0
14. Бен-Йеддер Виссам 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Саммаритано Фредерик 4 1
3. Кулибали Сену 4 1
4. Шейх Пап 5 0
5. Шуиар Мунир 5 0
6. Эбимбе Эрик 5 0
7. Музинга Нгонда 5 0
8. Конате Мусса 4 0
9. Шафик Фуад 4 0
10. Целина Берсант 4 0
11. Бальде Мама 4 0
12. Панзо Джонатан 4 0
13. Лаутоа Веслей 3 0
14. Камара Абубакар 1 1
15. Альягбе Сатурнин 2 0
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Бензия Яссин 1 0
19. Мари Жордан 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 14.06% (9) 12.5% (8) 9.38% (6) 23.44% (15) 17.19% (11) 23.44% (15)
 Дижон 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль
Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс
Дижон Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон
Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монако: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Дижон 0:1 Монако Лига 1 Дижон 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Монако Лига 1
Монако 2:2 Дижон Лига 1 Монако 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:4 Монако Лига 1 Монако 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Монако Лига 1 Дижон 0:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс 4:1 Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца 0:0 Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс 0:0 Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен 4:1 Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо 1:4 Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест 1:1 Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян 1:4 Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним 1:1 Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест 1:1 Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс 4:1 Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян 1:4 Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо 1:4 Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца 0:0 Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен 4:1 Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним 1:1 Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс 4:1 Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца 0:0 Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен 4:1 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним 1:1 Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо 1:4 Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян 1:4 Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
19. Брест 1:1 Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Дижон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Монако 96.4% (134)
    X 2.9% (4)
    Дижон 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Дижон
    1.19
    8.40
    21.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Монако - Дижон

    Исход игры
    Монако
    96.5% (138)
    Ничья
    2.8% (4)
    Дижон
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (63)
    Меньше
    55.32% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    21.99% (31)
    Нет
    78.01% (110)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    47.6% (68)
    3:0 Монако
    21.7% (31)
    3:1 Монако
    9.8% (14)
    2:1 Монако
    7.7% (11)
    1:0 Монако
    4.2% (6)
    4:0 Монако
    2.8% (4)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    4:1 Монако
    1.4% (2)
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