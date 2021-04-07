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Монако
 
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Стадион:
Дижон

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 15 (8) 0.48
2. Фолланд Кевин 14 0.45
3. Диоп Софьян 7 0.23
4. Марипан Гильермо 5 0.16
5. Головин Александр 4 0.13
6. Йоветич Стеван 4 0.13
7. Дисаси Аксель 3 0.1
8. Чуамени Орельен 2 0.06
9. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
10. Желсон Мартиньш 2 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Оньекуру Генри 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
21. Матазо Элио 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.19
2. Конате Мусса 5 (1) 0.16
3. Манга Экеле 2 0.06
4. Кулибали Сену 2 0.06
5. Музинга Нгонда 2 0.06
6. Ассале Рожер 1 0.03
7. Эбимбе Эрик 1 0.03
8. Шедлер Орельен 1 0.03
9. Целина Берсант 0 0
10. Шуиар Мунир 0 0
11. Саммаритано Фредерик 0 0
12. Ндонг Ибраим 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 7 1
2. Фофана Юссуф 7 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Сидибе Джибриль 3 0
7. Фолланд Кевин 3 0
8. Марипан Гильермо 3 0
9. Желсон Мартиньш 3 0
10. Дьятта Крепен 3 0
11. Жеббель Виллем 3 0
12. Бадьяшиль Бенуа 3 0
13. Фабрегас Сеск 2 0
14. Бен-Йеддер Виссам 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Саммаритано Фредерик 4 1
3. Кулибали Сену 4 1
4. Шейх Пап 5 0
5. Шуиар Мунир 5 0
6. Эбимбе Эрик 5 0
7. Музинга Нгонда 5 0
8. Конате Мусса 4 0
9. Шафик Фуад 4 0
10. Целина Берсант 4 0
11. Бальде Мама 4 0
12. Панзо Джонатан 4 0
13. Лаутоа Веслей 3 0
14. Камара Абубакар 1 1
15. Альягбе Сатурнин 2 0
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Бензия Яссин 1 0
19. Мари Жордан 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 14.06% (9) 12.5% (8) 9.38% (6) 23.44% (15) 17.19% (11) 23.44% (15)
 Дижон 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль
Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс
Дижон Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон
Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монако: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Дижон 0:1 Монако Лига 1 Дижон 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Монако Лига 1
Монако 2:2 Дижон Лига 1 Монако 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:4 Монако Лига 1 Монако 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Монако Лига 1 Дижон 0:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 31 13 9 9 40 - 36 48
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Дижон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Монако 93.8% (45)
    X 6.3% (3)
    Дижон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Дижон
    1.20
    7.90
    17.00
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    Прогнозы на матч Монако - Дижон

    Исход игры
    Монако
    93.8% (45)
    Ничья
    6.3% (3)
    Дижон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    28.26% (13)
    Нет
    71.74% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    37.5% (18)
    3:0 Монако
    16.7% (8)
    2:1 Монако
    12.5% (6)
    1:0 Монако
    10.4% (5)
    3:1 Монако
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    4:0 Монако
    4.2% (2)
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