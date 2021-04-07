Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (8)
|0.48
|2.
|Фолланд Кевин
|14
|0.45
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.23
|4.
|Марипан Гильермо
|5
|0.16
|5.
|Головин Александр
|4
|0.13
|6.
|Йоветич Стеван
|4
|0.13
|7.
|Дисаси Аксель
|3
|0.1
|8.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|9.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.06
|10.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|15.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|16.
|Кайо Энрике
|0
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|18.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|19.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|20.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|21.
|Матазо Элио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.19
|2.
|Конате Мусса
|5 (1)
|0.16
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.06
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.06
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.06
|6.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|7.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.03
|8.
|Шедлер Орельен
|1
|0.03
|9.
|Целина Берсант
|0
|0
|10.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|11.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|12.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|7
|1
|2.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Диоп Софьян
|4
|0
|6.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|7.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|8.
|Марипан Гильермо
|3
|0
|9.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|10.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|11.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|12.
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|13.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|14.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|15.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|16.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|20.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|21.
|Головин Александр
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ндонг Ибраим
|7
|0
|2.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|3.
|Кулибали Сену
|4
|1
|4.
|Шейх Пап
|5
|0
|5.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|6.
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|7.
|Музинга Нгонда
|5
|0
|8.
|Конате Мусса
|4
|0
|9.
|Шафик Фуад
|4
|0
|10.
|Целина Берсант
|4
|0
|11.
|Бальде Мама
|4
|0
|12.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|13.
|Лаутоа Веслей
|3
|0
|14.
|Камара Абубакар
|1
|1
|15.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|16.
|Ассале Рожер
|0
|1
|17.
|Манга Экеле
|1
|0
|18.
|Бензия Яссин
|1
|0
|19.
|Мари Жордан
|1
|0
|20.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|21.
|Боэ Саша
|1
|0
|22.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|14.06% (9)
|12.5% (8)
|9.38% (6)
|23.44% (15)
|17.19% (11)
|23.44% (15)
|Дижон
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +15 =3 -2Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль
Дижон Последние 20 матчей: +1 =5 -14Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон
Последние игры между собой
Монако: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|51 - 19
|66
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|67 - 22
|63
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 43
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|40 - 36
|48
|7.
|Ренн
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 35
|45
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|49 - 50
|45
|9.
|Метц
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|10.
|Ницца
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|41 - 42
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|38 - 38
|39
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 46
|36
|14.
|Бордо
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 41
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 46
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|43 - 54
|35
|17.
|Лорьян
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 54
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|30 - 58
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 48
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 21
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|26 - 9
|34
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 31
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Дижон
Исход игры
Монако
93.8% (45)
Ничья
6.3% (3)
Дижон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
28.26% (13)
Нет
71.74% (33)
Популярный счёт
2:0 Монако
37.5% (18)
3:0 Монако
16.7% (8)
2:1 Монако
12.5% (6)
1:0 Монако
10.4% (5)
3:1 Монако
6.3% (3)
1:1 Ничья
4.2% (2)
4:0 Монако
4.2% (2)
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