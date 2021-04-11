Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Гирасси Серу получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Ренн

42' Удар от ворот произведет Нант

42' Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Матч возобновлен

41' Рефери не любит споров - именно за это Сален Ромен сейчас получил желтую

40' Саймон Мозес получает желтую карточку за толчок соперника.

39' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

38' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Матч возобновлен

37' Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Да Сильва Дамьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Блас Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Отличные скиллы показывает Камавинга Эдуардо , обводя своих соперников

35' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Ренн

34' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Нант

31' Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Нант

26' Гирасси Серу из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Удар от ворот произведет Ренн

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Ренн

21' Матч возобновлен

20' Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Агер Наиф получил желтую карточку от судьи

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Нант начинает с центра поля