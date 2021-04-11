  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
1:0
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
19' Желтая карточка
Агер Наиф
36' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
40' Желтая карточка
Саймон Мозес
41' Желтая карточка
Сален Ромен
43' Желтая карточка
Гирасси Серу
1:0
52' Гол
Терье Мартен
57' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
68' Желтая карточка
Тэт Флавьен
90' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
90'+4
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
20
Тэт
Флавьен
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
24
Коршья
Себастьен
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
19
Туре
Абдулайе
2
Фабио
да
Сильва
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Ренн
4-4-2
Нант
3-5-2

Ход матча

19'
Агер Наиф
 
36'
Да Сильва Дамьен
 
40'
 
Саймон Мозес
41'
Сален Ромен
 
43'
Гирасси Серу
 
52'
Терье Мартен
(Тэт Флавьен)
1:0
57'
Камавинга Эдуардо
 
64'
Мауасса Фет
Трюффер Адриен
 
65'
 
Бамба Кадер
Коршья Себастьен
68'
Тэт Флавьен
 
68'
Дель Кастильо Ромен
Тэт Флавьен
 
68'
Гренье Клеман
Гирасси Серу
 
75'
 
Эмон Рено
Саймон Мозес
75'
 
Кулибали Калифа
Туре Абдулайе
82'
Эну Адриен
Терье Мартен
 
87'
 
Чиривелла Педро
Луза Имран
90'
 
Кастеллетто Жан-Шарль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 7 (1) 0.22
2. Терье Мартен 6 (1) 0.19
3. Буриго Бенжамен 5 0.16
4. Да Сильва Дамьен 4 0.13
5. Эну Адриен 4 0.13
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.09
7. Агер Наиф 3 0.09
8. Трюффер Адриен 1 0.03
9. Рафинья Диас 1 0.03
10. Докю Жереми 1 0.03
11. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
12. Траоре Амари 1 0.03
13. Камавинга Эдуардо 1 0.03
14. Ньянг М'Байе 1 0.03
15. Дель Кастильо Ромен 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.22
2. Коло-Муани Рандаль 5 0.16
3. Саймон Мозес 5 (1) 0.16
4. Луза Имран 5 (4) 0.16
5. Бамба Кадер 3 0.09
6. Туре Абдулайе 2 (1) 0.06
7. Эмон Рено 2 0.06
8. Жиротто Андрей 1 0.03
9. Паллуа Николя 1 0.03
10. Траоре Шарль 1 0.03
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 7 0
2. Да Сильва Дамьен 7 0
3. Буриго Бенжамен 7 0
4. Камавинга Эдуардо 5 0
5. Терье Мартен 3 1
6. Тэт Флавьен 4 0
7. Траоре Амари 4 0
8. Агер Наиф 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Докю Жереми 1 1
14. Сален Ромен 2 0
15. Далберт Эстеван 2 0
16. Трюффер Адриен 2 0
17. Боэ Саша 0 1
18. Ругани Даниэле 1 0
19. Гомис Альфред 1 0
20. Эну Адриен 1 0
21. Ньямси Жерзино 1 0
22. Соппи Брэндон 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Абейд Мехди 5 0
5. Коко Маркус 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
12. Чиривелла Педро 3 0
13. Коло-Муани Рандаль 3 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Саймон Мозес 2 0
16. Лафон Альбан 2 0
17. Бамба Кадер 2 0
18. Кулибали Калифа 1 0
19. Эмон Рено 1 0
20. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 7.69% (3) 20.51% (8) 12.82% (5) 12.82% (5) 17.95% (7) 28.21% (11)
 Нант 15.63% (5) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн
Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс
Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург

Последние игры между собой

Ренн: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Нант 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ренн Лига 1 Нант 0:1 Ренн Лига 1
Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс 2:1 Заявка 32 14 10 8 49 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца 0:0 Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс 0:0 Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен 2:1 Заявка 32 10 9 13 34 - 47 39
14. Бордо 1:2 Заявка 32 10 6 16 35 - 43 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест 1:1 Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян 1:2 Заявка 32 8 8 16 38 - 56 32
18. Ним 1:1 Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест 1:1 Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс 2:1 Заявка 16 6 6 4 24 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян 1:2 Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо 1:2 Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца 0:0 Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен 2:1 Заявка 16 4 6 6 16 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним 1:1 Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца 0:0 Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен 2:1 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним 1:1 Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо 1:2 Заявка 16 5 2 9 20 - 25 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян 1:2 Заявка 16 1 6 9 15 - 29 9
19. Брест 1:1 Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Нант: 31%.
  • 50'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!
  • 50'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 50'
    Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Фабио да Сильва из команды Нант подал угловой слева.
  • 48'
    Туре Абдулайе из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Луза Имран
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Н'Зонзи Стивен
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Нант: 29%.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Нант контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    43'
    Гирасси Серу получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Гирасси Серу из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Туре Абдулайе заработал фол
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 42'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Нант пытается что-то создать.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 42'
    Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    41'
    Рефери не любит споров - именно за это Сален Ромен сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    40'
    Саймон Мозес получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 75%, Нант: 25%.
  • 39'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Травма, повреждение
    38'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Саймон Мозес из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Буриго Бенжамен заработал фол
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    36'
    Да Сильва Дамьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    36'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Коло-Муани Рандаль заработал фол
  • 36'
    Блас Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Отличные скиллы показывает Камавинга Эдуардо, обводя своих соперников
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 75%, Нант: 25%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Нант пытается что-то создать.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 31'
    Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 31'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 30'
    Паллуа Николя ошибается в защите.
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 76%, Нант: 24%.
  • 30'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья свистит. Траоре Шарль атаковал сзади соперника. Это Гирасси Серу заработал своей команде штрафной
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 27'
    Блас Людовик нанес удар издали, а Гомис Альфред отбил его обратно в игру!
  • Фол, нарушение
    26'
    Гирасси Серу наказан за толчок Траоре Шарль
  • 26'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 26'
    Гирасси Серу из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 25'
    Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Терье Мартен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 22'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    20'
    Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 77%, Нант: 23%.
  • Желтая карточка
    19'
    Агер Наиф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    Безумный фол. Агер Наиф грубо играет против соперника. Пострадал Блас Людовик
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    16'
    Назначен штрафной. Пострадал Буриго Бенжамен, его свалил Траоре Шарль.
  • 16'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 16'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 74%, Нант: 26%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой справа.
  • 12'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • Фол, нарушение
    11'
    Саймон Мозес задерживает мяч рукой
  • 11'
    Ренн контролирует мяч.
  • 11'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 72%, Нант: 28%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Безумный фол. Луза Имран грубо играет против соперника. Пострадал Гирасси Серу
  • 8'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Нант: 29%.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    4'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 2'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 2'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 1'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Ренн 84.7% (122)
X 11.8% (17)
Нант 3.5% (5)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ренн 1:0 Нант онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ренн 1:0 Нант

Исход игры
Ренн
84.7% (122)
Ничья
11.8% (17)
Нант
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.55% (59)
Меньше
58.45% (83)
Обе команды забьют
Да
50.7% (72)
Нет
49.3% (70)
Популярный счёт
1:0 Ренн
39.6% (57)
2:1 Ренн
33.3% (48)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Ренн
6.9% (10)
3:1 Ренн
3.5% (5)
1:2 Нант
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 