Ренн
1:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Нант
19' Желтая карточкаАгер Наиф
36' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
40' Желтая карточкаСаймон Мозес
41' Желтая карточкаСален Ромен
43' Желтая карточкаГирасси Серу
1:0
52' ГолТерье Мартен
57' Желтая карточкаКамавинга Эдуардо
68' Желтая карточкаТэт Флавьен
90' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
Ход матча
19'
36'
40'
41'
43'
52'
1:0
68'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|7 (1)
|0.22
|2.
|Терье Мартен
|6 (1)
|0.19
|3.
|Буриго Бенжамен
|5
|0.16
|4.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.13
|5.
|Эну Адриен
|4
|0.13
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.09
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.09
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.03
|10.
|Докю Жереми
|1
|0.03
|11.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|12.
|Траоре Амари
|1
|0.03
|13.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.03
|14.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|15.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.22
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.16
|3.
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.16
|4.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.16
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.09
|6.
|Туре Абдулайе
|2 (1)
|0.06
|7.
|Эмон Рено
|2
|0.06
|8.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|14.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|15.
|Коршья Себастьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|7
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|7
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|7
|0
|4.
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|5.
|Терье Мартен
|3
|1
|6.
|Тэт Флавьен
|4
|0
|7.
|Траоре Амари
|4
|0
|8.
|Агер Наиф
|4
|0
|9.
|Мауасса Фет
|4
|0
|10.
|Гренье Клеман
|3
|0
|11.
|Мартин Йонас
|3
|0
|12.
|Гирасси Серу
|3
|0
|13.
|Докю Жереми
|1
|1
|14.
|Сален Ромен
|2
|0
|15.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|16.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|17.
|Боэ Саша
|0
|1
|18.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|19.
|Гомис Альфред
|1
|0
|20.
|Эну Адриен
|1
|0
|21.
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|22.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|7
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Абейд Мехди
|5
|0
|5.
|Коко Маркус
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Саймон Мозес
|2
|0
|16.
|Лафон Альбан
|2
|0
|17.
|Бамба Кадер
|2
|0
|18.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|19.
|Эмон Рено
|1
|0
|20.
|Ндилю Бридж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|7.69% (3)
|20.51% (8)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|28.21% (11)
|Нант
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс
Последние игры между собой
Ренн: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|2:1 Заявка
|32
|14
|10
|8
|49 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|52 - 53
|46
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|32
|10
|9
|13
|34 - 47
|39
|14.
|Бордо
|1:2 Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 43
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|1:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 56
|32
|18.
|Ним
|1:1 Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|1:2 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 25
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|1:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 31
|9
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Прогнозы на матч Ренн 1:0 Нант
Исход игры
Ренн
84.7% (122)
Ничья
11.8% (17)
Нант
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.55% (59)
Меньше
58.45% (83)
Обе команды забьют
Да
50.7% (72)
Нет
49.3% (70)
Популярный счёт
1:0 Ренн
39.6% (57)
2:1 Ренн
33.3% (48)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Ренн
6.9% (10)
3:1 Ренн
3.5% (5)
1:2 Нант
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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