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  3. Франция
Брест
1:1
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
0:1
11' Гол
Коне Мусса II
22' Желтая карточка
Фомба Ламин
1:1
26' Гол
Шардонне Брендан
46' Желтая карточка
Мунье Стив
47' Желтая карточка
Перро Ромен
50' Желтая карточка
Маньетти Уго
86' Желтая карточка
Лукас Жан
90'+4
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
6
Лукас
Жан
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
27
Уэда
Наомиси
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
7
Элиассон
Никлас
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
Брест
4-4-2
Ним
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Коне Мусса II
(Ферхат Зинедин)
22'
 
Фомба Ламин
26'
Шардонне Брендан
(Брассье Лилиан)
1:1
46'
Мунье Стив
 
47'
Перро Ромен
 
50'
Маньетти Уго
 
56'
 
До Лука
Кубас Андрес
67'
 
Бенрау Яссин
Элиассон Никлас
67'
 
Ариби Карим
Коне Мусса II
75'
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
 
81'
Филиппото Ромен
Мунье Стив
 
82'
Шарбонье Гаэтан
Онора Франк
 
86'
Лукас Жан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 8 0.25
2. Мунье Стив 7 (1) 0.22
3. Кардона Ирвин 7 0.22
4. Февр Ромен 5 (1) 0.16
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.13
6. Перро Ромен 3 0.09
7. Шардонне Брендан 3 0.09
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
9. Брассье Лилиан 1 0.03
10. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
11. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
12. Фоссурье Жюльен 0 0
13. Лукас Жан 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 8 (4) 0.25
2. Коне Мусса II 6 0.19
3. Ферхат Зинедин 4 0.13
4. Элиассон Никлас 4 0.13
5. Мелинг Биргер 2 0.06
6. Филиппото Ромен 2 0.06
7. Ахлинви Маттео 2 0.06
8. До Лука 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 5 1
2. Ласне Пол 4 1
3. Мунье Стив 5 0
4. Эрей Кристоф 4 0
5. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
6. Дюверн Жан-Кевин 4 0
7. Перро Ромен 4 0
8. Шардонне Брендан 2 1
9. Шарбонье Гаэтан 3 0
10. Онора Франк 3 0
11. Маньетти Уго 3 0
12. Брассье Лилиан 3 0
13. Фоссурье Жюльен 2 0
14. Кардона Ирвин 2 0
15. Ларсонне Готье 1 0
16. Диалло Ибраима 1 0
17. Мбок Хианга 1 0
Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 7 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. До Лука 4 1
4. Мигель Флориан 2 2
5. Бриансон Антони 4 0
6. Алакуш Софьян 4 0
7. Ландре Лоик 2 1
8. Рейне Батист 3 0
9. Рипар Рено 3 0
10. Мелинг Биргер 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Гессум Кельян 2 0
15. Бенрау Яссин 2 0
16. Элиассон Никлас 1 0
17. Мартинеc Пабло 1 0
18. Сарр Сиди 1 0
19. Дулевич Харис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 14.29% (6) 21.43% (9) 21.43% (9) 9.52% (4) 9.52% (4) 23.81% (10)
 Ним 16.13% (5) 3.23% (1) 19.35% (6) 19.35% (6) 12.9% (4) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ
Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним
Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель

Последние игры между собой

Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Ним 4:0 Брест Лига 1 Ним 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ним Лига 2 Ним 4:0 Брест Лига 2
Брест 2:3 Ним Лига 2 Ним 1:2 Брест Лига 2 Ним 2:0 Брест Лига 2 Брест 2:0 Ним Лига 2 Брест 3:1 Ним Лига 2 Ним 0:0 Брест Лига 2 Ним 1:1 Брест Лига 2 Брест 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Ним Лига 2 Брест 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако 0:0 Заявка 32 19 6 7 64 - 38 63
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон 0:0 Заявка 32 2 10 20 20 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 17 10 6 1 36 - 17 36
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон 0:0 Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако 0:0 Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Дижон 0:0 Заявка 16 2 4 10 15 - 31 10
19. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
20. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Брест: 64%, Ним: 36%.
  • 49'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 49'
    Брассье Лилиан из команды Брест наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    48'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 48'
    Мунье Стив из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 48'
    Брассье Лилиан делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Плохо сыграл Шардонне Брендан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 64%, Ним: 36%.
  • 44'
    Ним контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Фол, нарушение
    43'
    Коне Мусса II задерживает мяч рукой
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Назначен штрафной. Пострадал Перро Ромен, его свалил Алакуш Софьян.
  • 41'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Рипар Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Перро Ромен из команды Брест играет слишком грубо. Элиассон Никлас оказался на газоне.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 66%, Ним: 34%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Рипар Рено из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Шардонне Брендан заработал фол
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 39'
    О, нет. Из многообещающей позиции Онора Франк из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 39'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Фомба Ламин из команды Ним сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 38'
    Фомба Ламин из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    37'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 37'
    Февр Ромен из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Опасность! Лукас Жан из команды Брест отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Травма, повреждение
    36'
    Лукас Жан возвращается на поле.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лукас Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    35'
    Лукас Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 66%, Ним: 34%.
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Ним контролирует мяч.
  • 33'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 33'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 33'
    Ферхат Зинедин из команды Ним играет в стеночку с партнером по команде. Рипар Рено это был.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Коне Мусса II
  • Фол, нарушение
    31'
    Пьер-Габриэль Ронаэль наказан за толчок Ферхат Зинедин
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 66%, Ним: 34%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 30'
    Элиассон Никлас из команды Ним сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 26'
    Брассье Лилиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Шардонне Брендан изменил счет на табло!
  • 26'
    Брассье Лилиан из команды Брест сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 26'
    Плохо сыграл Мелинг Биргер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    26'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 26'
    Ландре Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 63%, Ним: 37%.
  • 24'
    Онора Франк нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
  • 24'
    Мунье Стив из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 23'
    Кардона Ирвин из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 23'
    Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Шардонне Брендан делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    22'
    Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 22'
    Шанс! Брассье Лилиан из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 21'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Алакуш Софьян задерживает мяч рукой
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 63%, Ним: 37%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Кубас Андрес задерживает мяч рукой
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 18'
    Должен был быть гол! Ферхат Зинедин имел отличный шанс, но Ларсонне Готье не дал голу состоятся!
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Ферхат Зинедин, обводя своих соперников
  • 18'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Коне Мусса II из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 17'
    Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 16'
    Лукас Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Элиассон Никлас наказан за толчок Перро Ромен
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 63%, Ним: 37%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    13'
    Перро Ромен из команды Брест играет слишком грубо. Элиассон Никлас оказался на газоне.
  • 13'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ним будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    12'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 11'
    Ферхат Зинедин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Коне Мусса II изменил счет на табло!
  • 11'
    Коне Мусса II из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Опасность! Ферхат Зинедин из команды Ним отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Ним: 40%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 10'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Ларсонне Готье не дал случится голу! Рипар Рено должен был забивать, но Ларсонне Готье сделал отличный сейв
  • 10'
    Коне Мусса II из команды Ним сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 10'
    Плохо сыграл Брассье Лилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Коне Мусса II из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Брест пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    8'
    Мелинг Биргер возвращается на поле.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Ним: 50%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 5'
    Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 5'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Брест контролирует мяч.
  • 3'
    Мунье Стив из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Февр Ромен наказан за толчок Алакуш Софьян
  • 2'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    1'
    Перро Ромен наказан за толчок Элиассон Никлас
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Брест 71.1% (101)
X 23.9% (34)
Ним 4.9% (7)
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3.48 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Брест 1:1 Ним

Исход игры
Брест
71.1% (101)
Ничья
23.9% (34)
Ним
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
55% (77)
Нет
45% (63)
Популярный счёт
1:0 Брест
35.2% (50)
2:1 Брест
28.2% (40)
1:1 Ничья
20.4% (29)
2:0 Брест
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Ним
2.8% (4)
3:2 Брест
1.4% (2)
0:1 Ним
1.4% (2)
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