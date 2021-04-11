Брест
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ним
0:1
11' ГолКоне Мусса II
22' Желтая карточкаФомба Ламин
1:1
26' ГолШардонне Брендан
46' Желтая карточкаМунье Стив
47' Желтая карточкаПерро Ромен
50' Желтая карточкаМаньетти Уго
86' Желтая карточкаЛукас Жан
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Рейне
Батист
27
Уэда
Наомиси
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
-
40 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:1
22'
26'
46'
47'
50'
56'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|8
|0.25
|2.
|Мунье Стив
|7 (1)
|0.22
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.22
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.16
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.09
|7.
|Шардонне Брендан
|3
|0.09
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|9.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|10.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|11.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|12.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|13.
|Лукас Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|8 (4)
|0.25
|2.
|Коне Мусса II
|6
|0.19
|3.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.13
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.13
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.06
|6.
|Филиппото Ромен
|2
|0.06
|7.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.06
|8.
|До Лука
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|5
|1
|2.
|Ласне Пол
|4
|1
|3.
|Мунье Стив
|5
|0
|4.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|5.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|6.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|7.
|Перро Ромен
|4
|0
|8.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|9.
|Шарбонье Гаэтан
|3
|0
|10.
|Онора Франк
|3
|0
|11.
|Маньетти Уго
|3
|0
|12.
|Брассье Лилиан
|3
|0
|13.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|14.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|15.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|16.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|17.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|7
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|До Лука
|4
|1
|4.
|Мигель Флориан
|2
|2
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|7.
|Ландре Лоик
|2
|1
|8.
|Рейне Батист
|3
|0
|9.
|Рипар Рено
|3
|0
|10.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Гессум Кельян
|2
|0
|15.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|16.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|17.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|18.
|Сарр Сиди
|1
|0
|19.
|Дулевич Харис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|Ним
|16.13% (5)
|3.23% (1)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним
Последние игры между собой
Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|32
|19
|6
|7
|64 - 38
|63
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|52 - 53
|46
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 47
|39
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 58
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|32
|2
|10
|20
|20 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|36 - 17
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 31
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 31
|9
|20.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
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Прогнозы на матч Брест 1:1 Ним
Исход игры
Брест
71.1% (101)
Ничья
23.9% (34)
Ним
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
55% (77)
Нет
45% (63)
Популярный счёт
1:0 Брест
35.2% (50)
2:1 Брест
28.2% (40)
1:1 Ничья
20.4% (29)
2:0 Брест
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Ним
2.8% (4)
3:2 Брест
1.4% (2)
0:1 Ним
1.4% (2)
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