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Шарлеруа
2:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
48' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
1:0
53' Гол
Ali Gholizadeh
2:0
58' Гол
Берахино Сейдо
65'
1
Пеннето
Николя
4
Jules
van
Cleemput
24
Дессолей
Дорьян
23
Вильямс
Стивен
12
Кайембе
Йорис
44
Мориока
Риота
26
Илаймахаритра
Марко
7
Mamadou
Fall
38
Берахино
Сейдо
8
Ali
Gholizadeh
10
Резаи
Кавех
21
Warleson
2
Victor
Vitinho2
3
Бейтс
Дэвид
5
Уэда
Наомиси
8
Robbe
Decostere
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
7
Азар
Килиан
9
Угбо
Ике
11
Мусаба
Антони
Шарлеруа
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Резаи Кавех 5 (1) 0.5
2. Николсон Шамар 3 0.3
3. Mamadou Fall 3 0.3
4. Мориока Риота 1 0.1
5. Ali Gholizadeh 1 0.1
6. Берахино Сейдо 1 0.1
7. Дессолей Дорьян 1 0.1
8. Рибейро Лукас 0 0
9. Бузи Максим 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 4 (1) 0.4
2. Хотич Дино 3 (1) 0.3
3. Guy Mbenza 2 0.2
4. Мусаба Антони 2 0.2
5. Азар Килиан 1 0.1
6. Кануте Франк 1 0.1
7. Марселен Жан 1 0.1
8. Victor Vitinho2 1 0.1
9. Thibo Somers 1 0.1
10. Таравель Жереми 0 0
11. Оггас Кевин 0 0
12. Dimitar Velkovski 0 0
13. Charles Vanhoutte 0 0

Карточки

Шарлеруа
# Игрок      
1. Вильямс Стивен 3 0
2. Илаймахаритра Марко 3 0
3. Бузи Максим 3 0
4. Мориока Риота 2 0
5. Mamadou Fall 0 1
6. Пеннето Николя 1 0
7. Дессолей Дорьян 1 0
8. Gaetan Hendrickx 1 0
9. Jules van Cleemput 1 0
10. Кайембе Йорис 1 0
11. Ali Gholizadeh 1 0
12. Николсон Шамар 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 2 0
3. Азар Килиан 2 0
4. Бейтс Дэвид 2 0
5. Хотич Дино 1 0
6. Угбо Ике 1 0
7. Кануте Франк 1 0
8. Марселен Жан 1 0
9. Charles Vanhoutte 1 0
10. Robbe Decostere 1 0
11. Thibo Somers 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шарлеруа 6.67% (1) 20% (3) 0 20% (3) 6.67% (1) 46.67% (7)
 Серкль Брюгге 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 0 43.75% (7)

Предыдущие игры

Шарлеруа Последние 20 матчей: + = -
Генк 2:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:1 Эндрахт Алст Шарлеруа 1:2 Стандард Хейст 1:0 Шарлеруа
Шарлеруа 1:2 Лех Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 1:0 Кнокке Шарлеруа 2:1 Партизан Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:0 Антверпен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Шарлеруа 1:0 Остенде Брюгге 0:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:2 Аяччо Шарлеруа 0:4 Шарлеруа Метц 3:0 Шарлеруа Жодуань 0:1 Шарлеруа
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Шарлеруа: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 9
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 11
Шарлеруа 0:4 Шарлеруа Товарищеские матчи Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Первый дивизион А Шарлеруа 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа Товарищеские матчи Шарлеруа 0:3 Шарлеруа Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:0 Шарлеруа Кубок Бельгии Серкль Брюгге 2:0 Шарлеруа Кубок Шарлеруа 0:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Шарлеруа 0:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Шарлеруа 2:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 1:0 Шарлеруа Лига Жюпиле Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:4 Шарлеруа Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:0 Шарлеруа Лига Жюпиле Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Шарлеруа 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2:0 10 7 1 2 17 - 7 22
2. Беерсхот-Вильрейк 11 7 0 4 28 - 25 21
3. Антверпен 10 6 2 2 21 - 14 20
4. Брюгге 10 6 1 3 23 - 8 19
5. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Стандард 10 5 3 2 13 - 9 18
7. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
8. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
9. Остенде 9 4 3 2 15 - 8 15
10. Серкль Брюгге 0:2 10 5 0 5 16 - 14 15
11. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
12. Эйпен 10 2 5 3 10 - 16 11
13. Гент 10 3 0 7 15 - 18 9
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Зульте-Варегем 10 2 1 7 11 - 24 7
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Серкль Брюгге
1.72
4.25
7.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.68 3.15 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.00 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.25 5.30
  1.72 3.00 7.89

Самый высокий коэффициент на матч «Шарлеруа» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шарлеруа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шарлеруа» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.80 1.15 11.00 1.02 1.95 1.80 3.60 1.27 1.28 3.45 2.06 1.76 1.81 2.00 1.07 7.50 1.25 3.70 1.07 7.50 1.07 7.30 1.06 8.00
12.50 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.29 1.69 1.76 2.06 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.50 1.04 7.70
4.46 1.22 3.06 1.40 2.16 1.74 1.81 2.08 1.58 2.47 1.36 3.27 1.92 1.97 1.24 4.28 1.52 2.63 1.71 2.22 1.55 2.54 1.24 4.29 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.33 1.60 1.12 5.55 1.20 4.30 1.11 5.80
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
1.60 2.42 1.35 3.30 1.12 6.91 1.58 2.46 1.42 2.99 1.37 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 1.92 1.82 1.44 2.65
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге онлайн

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