Шарлеруа
3:0
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
Серкль Брюгге
48' Желтая карточкаБейтс Дэвид
1:0
53' ГолAli Gholizadeh
2:0
58' ГолБерахино Сейдо
68' Желтая карточкаМориока Риота
3:0
81' ГолНиколсон Шамар
90' Желтая карточкаКайембе Йорис
10
Резаи
Кавех
21
Warleson
20
Оггас
Кевин
98
Кануте
Франк
9
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Резаи КавехНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Жийе ГийомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ken Tshiend
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
-
21 WarlesonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Thibo Somers
-
-
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
48'
53'
58'
2:0
68'
81'
3:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Резаи Кавех
|5 (1)
|0.5
|2.
|Николсон Шамар
|4
|0.4
|3.
|Mamadou Fall
|3
|0.3
|4.
|Ali Gholizadeh
|2
|0.2
|5.
|Берахино Сейдо
|2
|0.2
|6.
|Мориока Риота
|1
|0.1
|7.
|Дессолей Дорьян
|1
|0.1
|8.
|Илаймахаритра Марко
|0
|0
|9.
|Рибейро Лукас
|0
|0
|10.
|Бузи Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|4 (1)
|0.4
|2.
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.3
|3.
|Guy Mbenza
|2
|0.2
|4.
|Мусаба Антони
|2
|0.2
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.1
|6.
|Кануте Франк
|1
|0.1
|7.
|Марселен Жан
|1
|0.1
|8.
|Victor Vitinho2
|1
|0.1
|9.
|Thibo Somers
|1
|0.1
|10.
|Таравель Жереми
|0
|0
|11.
|Оггас Кевин
|0
|0
|12.
|Dimitar Velkovski
|0
|0
|13.
|Charles Vanhoutte
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мориока Риота
|3
|0
|2.
|Вильямс Стивен
|3
|0
|3.
|Илаймахаритра Марко
|3
|0
|4.
|Бузи Максим
|3
|0
|5.
|Mamadou Fall
|0
|1
|6.
|Пеннето Николя
|1
|0
|7.
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|8.
|Gaetan Hendrickx
|1
|0
|9.
|Jules van Cleemput
|1
|0
|10.
|Кайембе Йорис
|1
|0
|11.
|Ali Gholizadeh
|1
|0
|12.
|Николсон Шамар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|2
|0
|3.
|Азар Килиан
|2
|0
|4.
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|5.
|Хотич Дино
|1
|0
|6.
|Угбо Ике
|1
|0
|7.
|Кануте Франк
|1
|0
|8.
|Марселен Жан
|1
|0
|9.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|10.
|Robbe Decostere
|1
|0
|11.
|Thibo Somers
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шарлеруа
|6.67% (1)
|20% (3)
|0
|20% (3)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|Серкль Брюгге
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|0
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Шарлеруа Последние 20 матчей: + = -Генк 2:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:1 Эндрахт Алст Шарлеруа 1:2 Стандард Хейст 1:0 Шарлеруа
Шарлеруа 1:2 Лех Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 1:0 Кнокке Шарлеруа 2:1 Партизан Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:0 Антверпен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Шарлеруа 1:0 Остенде Брюгге 0:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:2 Аяччо Шарлеруа 0:4 Шарлеруа Метц 3:0 Шарлеруа Жодуань 0:1 Шарлеруа
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Шарлеруа: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 9
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 11
Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа Товарищеские матчи Шарлеруа 0:3 Шарлеруа Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:0 Шарлеруа Кубок Бельгии Серкль Брюгге 2:0 Шарлеруа Кубок Шарлеруа 0:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Шарлеруа 0:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Шарлеруа 2:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 1:0 Шарлеруа Лига Жюпиле Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:4 Шарлеруа Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:0 Шарлеруа Лига Жюпиле Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Шарлеруа 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|7
|0
|4
|28 - 25
|21
|3.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|Брюгге
|10
|6
|1
|3
|23 - 8
|19
|5.
|Генк
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|6.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|7.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|8.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|9.
|Остенде
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|11.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|12.
|Эйпен
|10
|2
|5
|3
|10 - 16
|11
|13.
|Гент
|10
|3
|0
|7
|15 - 18
|9
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шарлеруа» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шарлеруа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шарлеруа» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.80
|1.15
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.06
|1.76
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.25
|3.70
|1.04
|9.00
|1.07
|7.30
|1.06
|8.00
|
|12.50
|1.00
|11.25
|1.01
|—
|—
|4.40
|1.20
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.57
|1.23
|3.80
|1.16
|4.50
|1.04
|7.70
|—
|—
|
|4.46
|1.22
|3.06
|1.40
|2.16
|1.74
|1.81
|2.08
|1.58
|2.47
|1.36
|3.27
|1.92
|1.97
|2.14
|1.76
|1.76
|2.13
|1.38
|3.17
|1.55
|2.54
|1.20
|4.83
|—
|—
|1.17
|5.28
|—
|—
|—
|—