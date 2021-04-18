Бордо
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Матмю Атлантик
Монако
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|11 (2)
|0.33
|2.
|Уден Реми
|4
|0.12
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.12
|4.
|Башич Тома
|4
|0.12
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.06
|6.
|Байсс Пол
|2
|0.06
|7.
|Майя Джош
|2
|0.06
|8.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|11.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|12.
|Отавио II
|1
|0.03
|13.
|Косельни Лоран
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|16.
|Зеркан Мехди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (9)
|0.52
|2.
|Фолланд Кевин
|14
|0.42
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.21
|4.
|Марипан Гильермо
|5
|0.15
|5.
|Йоветич Стеван
|5
|0.15
|6.
|Головин Александр
|4
|0.12
|7.
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|8.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|9.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.06
|10.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|15.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|16.
|Кайо Энрике
|0
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|18.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|19.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|20.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|21.
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|5
|1
|2.
|Башич Тома
|6
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Кастро Пабло
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Косельни Лоран
|3
|0
|8.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|9.
|Кватенг Энок
|3
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|12.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|13.
|Бриан Джимми
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|16.
|Уден Реми
|2
|0
|17.
|Майя Джош
|2
|0
|18.
|Мешер Андре
|1
|0
|19.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|7
|1
|2.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|4
|0
|6.
|Диоп Софьян
|4
|0
|7.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|8.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|9.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|10.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|11.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|12.
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|13.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|14.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|15.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|16.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|20.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|21.
|Головин Александр
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|Монако
|13.43% (9)
|11.94% (8)
|8.96% (6)
|23.88% (16)
|17.91% (12)
|23.88% (16)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|33
|20
|6
|7
|67 - 38
|66
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|52 - 45
|53
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|10.
|Ницца
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|35 - 45
|37
|15.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 51
|37
|16.
|Брест
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 56
|37
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|32 - 60
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|22 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|13.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 21
|28
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Монако
Исход игры
Бордо
7% (10)
Ничья
9.2% (13)
Монако
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
61.43% (86)
Меньше
38.57% (54)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.1% (57)
0:1 Монако
16.2% (23)
1:3 Монако
13.4% (19)
0:2 Монако
12% (17)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:1 Бордо
4.9% (7)
1:0 Бордо
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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