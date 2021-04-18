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Бордо
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Монако
0' 12'
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
8
Бен
Арфа
Хатем
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
11
Желсон
Мартиньш
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
Бордо
4-3-3
Монако
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 11 (2) 0.33
2. Уден Реми 4 0.12
3. Калу Сэмьюэл 4 0.12
4. Башич Тома 4 0.12
5. Бен Арфа Хатем 2 0.06
6. Байсс Пол 2 0.06
7. Майя Джош 2 0.06
8. Адли Ясин 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Косельни Лоран 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
16. Зеркан Мехди 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 17 (9) 0.52
2. Фолланд Кевин 14 0.42
3. Диоп Софьян 7 0.21
4. Марипан Гильермо 5 0.15
5. Йоветич Стеван 5 0.15
6. Головин Александр 4 0.12
7. Дисаси Аксель 3 0.09
8. Чуамени Орельен 2 0.06
9. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
10. Желсон Мартиньш 2 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Оньекуру Генри 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
21. Матазо Элио 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 5 1
2. Башич Тома 6 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Кастро Пабло 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Сери Жан-Мишель 2 0
16. Уден Реми 2 0
17. Майя Джош 2 0
18. Мешер Андре 1 0
19. Хван Ый-Чжо 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 7 1
2. Фофана Юссуф 7 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 4 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Сидибе Джибриль 3 0
8. Фолланд Кевин 3 0
9. Желсон Мартиньш 3 0
10. Дьятта Крепен 3 0
11. Жеббель Виллем 3 0
12. Бадьяшиль Бенуа 3 0
13. Фабрегас Сеск 2 0
14. Бен-Йеддер Виссам 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5) 8.82% (3) 20.59% (7)
 Монако 13.43% (9) 11.94% (8) 8.96% (6) 23.88% (16) 17.91% (12) 23.88% (16)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо
Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако
Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Монако 4:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Монако Лига 1
Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако 0:0 Заявка 33 20 6 7 67 - 38 66
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Бордо 0:0 Заявка 33 10 7 16 35 - 45 37
15. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
16. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Бордо 0:0 Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
13. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
5. Монако 0:0 Заявка 16 9 1 6 28 - 21 28
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо 0:0 Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 12'
    Пока вторым номером играет "Бордо", выжидая возможность для проведения контратаки. 
  • 11'
    Затяжную позиционную атаку проводят гости, но слишком медленно. Хозяева закрыли зоны и в прессинг не вступают. 
  • 10'
    Александр Головин выполнил подачу в штрафную площадку, но партнёров не нашёл. 
  • 9'
    Пока без центра поля играют команды, но и к обилию опасных моментов это не приводит, не хватает креатива в передней линии. 
  • 7'
    Тома Башич пробует обострить ситуацию при помощи заброса в центр штрафной площади, но выходит из ворот Лекомт и мяч забирает. 
  • 6'
    Джибриль Сидибе прошёл по правому флангу, а вот выполнить навес не смог, Бенито помешал и отобрал мяч. 
  • 5'
    Кайо Оливейра Силва выполнил навес в штрафную площадь, но сделал это слишком сильно - мяч покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию. 
  • 3'
    Угловой удар в исполнении "Монако" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за защитниками "Бордо". 
  • Угловой
    2'
    Прострел Головина с правого фланга приводит к первому корнеру в матче. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Монако

Исход игры
Бордо
7% (10)
Ничья
9.2% (13)
Монако
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
61.43% (86)
Меньше
38.57% (54)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.1% (57)
0:1 Монако
16.2% (23)
1:3 Монако
13.4% (19)
0:2 Монако
12% (17)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:1 Бордо
4.9% (7)
1:0 Бордо
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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