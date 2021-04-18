Первый тайм

12' Пока вторым номером играет "Бордо", выжидая возможность для проведения контратаки.

11' Затяжную позиционную атаку проводят гости, но слишком медленно. Хозяева закрыли зоны и в прессинг не вступают.

10' Александр Головин выполнил подачу в штрафную площадку, но партнёров не нашёл.

9' Пока без центра поля играют команды, но и к обилию опасных моментов это не приводит, не хватает креатива в передней линии.