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Бордо
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 11 (2) 0.34
2. Уден Реми 4 0.13
3. Калу Сэмьюэл 4 0.13
4. Башич Тома 4 0.13
5. Бен Арфа Хатем 2 0.06
6. Байсс Пол 2 0.06
7. Майя Джош 2 0.06
8. Адли Ясин 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Косельни Лоран 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
16. Зеркан Мехди 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 17 (9) 0.53
2. Фолланд Кевин 14 0.44
3. Диоп Софьян 7 0.22
4. Марипан Гильермо 5 0.16
5. Йоветич Стеван 5 0.16
6. Головин Александр 4 0.13
7. Дисаси Аксель 3 0.09
8. Чуамени Орельен 2 0.06
9. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
10. Желсон Мартиньш 2 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Оньекуру Генри 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
21. Матазо Элио 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 5 1
2. Башич Тома 6 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Кастро Пабло 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Сери Жан-Мишель 2 0
16. Уден Реми 2 0
17. Майя Джош 2 0
18. Мешер Андре 1 0
19. Хван Ый-Чжо 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 7 1
2. Фофана Юссуф 7 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 4 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Сидибе Джибриль 3 0
8. Фолланд Кевин 3 0
9. Желсон Мартиньш 3 0
10. Дьятта Крепен 3 0
11. Жеббель Виллем 3 0
12. Бадьяшиль Бенуа 3 0
13. Фабрегас Сеск 2 0
14. Бен-Йеддер Виссам 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5) 8.82% (3) 20.59% (7)
 Монако 13.43% (9) 11.94% (8) 8.96% (6) 23.88% (16) 17.91% (12) 23.88% (16)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо
Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако
Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Монако 4:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Монако Лига 1
Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 32 11 8 13 34 - 47 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 32 2 9 21 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
3. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
4. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 8 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Бордо 13.5% (7)
    X 11.5% (6)
    Монако 75% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бордо
    Ничья
    Монако
    5.85
    4.14
    1.71
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Бордо - Монако

    Исход игры
    Бордо
    13.5% (7)
    Ничья
    11.5% (6)
    Монако
    75% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    38.5% (20)
    0:1 Монако
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    0:2 Монако
    11.5% (6)
    1:3 Монако
    5.8% (3)
    1:0 Бордо
    5.8% (3)
    2:1 Бордо
    5.8% (3)
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