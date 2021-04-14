Бордо
Позже
Стадион: Матмю Атлантик
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|11 (2)
|0.34
|2.
|Уден Реми
|4
|0.13
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.13
|4.
|Башич Тома
|4
|0.13
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.06
|6.
|Байсс Пол
|2
|0.06
|7.
|Майя Джош
|2
|0.06
|8.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|11.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|12.
|Отавио II
|1
|0.03
|13.
|Косельни Лоран
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|16.
|Зеркан Мехди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (9)
|0.53
|2.
|Фолланд Кевин
|14
|0.44
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.22
|4.
|Марипан Гильермо
|5
|0.16
|5.
|Йоветич Стеван
|5
|0.16
|6.
|Головин Александр
|4
|0.13
|7.
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|8.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|9.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.06
|10.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|15.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|16.
|Кайо Энрике
|0
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|18.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|19.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|20.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|21.
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|5
|1
|2.
|Башич Тома
|6
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Кастро Пабло
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Косельни Лоран
|3
|0
|8.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|9.
|Кватенг Энок
|3
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|12.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|13.
|Бриан Джимми
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|16.
|Уден Реми
|2
|0
|17.
|Майя Джош
|2
|0
|18.
|Мешер Андре
|1
|0
|19.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|7
|1
|2.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|4
|0
|6.
|Диоп Софьян
|4
|0
|7.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|8.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|9.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|10.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|11.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|12.
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|13.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|14.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|15.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|16.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|20.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|21.
|Головин Александр
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|Монако
|13.43% (9)
|11.94% (8)
|8.96% (6)
|23.88% (16)
|17.91% (12)
|23.88% (16)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|52 - 53
|46
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|34 - 47
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 47
|39
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 58
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|3.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 31
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо - Монако
Исход игры
Бордо
13.5% (7)
Ничья
11.5% (6)
Монако
75% (39)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (26)
Меньше
49.02% (25)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
1:2 Монако
38.5% (20)
0:1 Монако
17.3% (9)
1:1 Ничья
11.5% (6)
0:2 Монако
11.5% (6)
1:3 Монако
5.8% (3)
1:0 Бордо
5.8% (3)
2:1 Бордо
5.8% (3)
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