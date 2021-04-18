Ним
0:0
Перерыв
Стадион: Дес Костьерес
Страсбург
29' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
30
Рейне
Батист
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
31 Сахи Дион
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|8 (4)
|0.24
|2.
|Коне Мусса II
|6
|0.18
|3.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.12
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.12
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.06
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.06
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|12 (4)
|0.36
|2.
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.24
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.15
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.09
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.06
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.06
|7.
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|8.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.03
|9.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|10.
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|11.
|Коне Ламин
|1
|0.03
|12.
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|13.
|Зохи Кевин
|1
|0.03
|14.
|Сахи Дион
|1
|0.03
|15.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.03
|16.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|7
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|До Лука
|4
|1
|4.
|Мигель Флориан
|2
|2
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|7.
|Ландре Лоик
|2
|1
|8.
|Рейне Батист
|3
|0
|9.
|Рипар Рено
|3
|0
|10.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Гессум Кельян
|2
|0
|15.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|16.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|17.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|18.
|Сарр Сиди
|1
|0
|19.
|Дулевич Харис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|8
|0
|2.
|Томассон Адриен
|5
|1
|3.
|Джику Александр
|6
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|5.
|Ажорк Людовик
|5
|0
|6.
|Митрович Стефан
|3
|1
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|8.
|Коне Ламин
|2
|0
|9.
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|10.
|Льенар Димитри
|2
|0
|11.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|12.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|13.
|Кароль Лионель
|1
|0
|14.
|Прчич Саньин
|1
|0
|15.
|Лала Кенни
|1
|0
|16.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|16.13% (5)
|3.23% (1)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|Страсбург
|4.88% (2)
|29.27% (12)
|21.95% (9)
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брест 1:1 Ним Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс
Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург
Последние игры между собой
Ним: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Страсбург: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|0:1 Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 45
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 42
|44
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Брест
|1:0 Заявка
|33
|11
|6
|16
|45 - 55
|39
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 50
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|33
|8
|7
|18
|31 - 59
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|33
|2
|10
|21
|20 - 56
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 26
|30
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|17
|0
|7
|10
|5 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 23
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 17
|26
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 27
|21
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|1:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Прогнозы на матч Ним 0:0 Страсбург
Исход игры
Ним
23.6% (33)
Ничья
45% (63)
Страсбург
31.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
29.5% (41)
Меньше
70.5% (98)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (57)
1:2 Страсбург
16.4% (23)
0:1 Страсбург
12.9% (18)
1:0 Ним
10.7% (15)
2:1 Ним
10% (14)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Ним
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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