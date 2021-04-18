Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Ним

47' Отличный пас сделал Гильберт Фредерик из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Страсбург имеет хороший шанс забить.

42' Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Страсбург

42' Фомба Ламин из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Страсбург имеет хороший шанс забить.

39' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Страсбург

31' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

25' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Страсбург

21' Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

18' Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Диалло Хабиб из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Матч возобновлен

15' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Мусса II получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Коне Мусса II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ним имеет хороший шанс забить.

14' Гессум Кельян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ним имеет хороший шанс забить.

8' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Ним

5' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Страсбург

2' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Ним начинает с центра поля