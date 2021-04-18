Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Ним имеет хороший шанс забить.

93' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Страсбург

90' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Ним

88' Dion Sahi не смог попасть в створ ударом издали

87' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Страсбург

84' Как он промахнулся? Мигель Флориан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Элиассон Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' После проверки VAR судья не изменил решения - Страсбург пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Удар от ворот произведет Страсбург

79' ШАНС! Коне Мусса II нанес удар с лета, но не попал по воротам!

77' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Тактическая замена. Диалло Хабиб уходит с поля и его заменяет Dion Sahi

75' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Ним

71' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

67' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Страсбург имеет хороший шанс забить.

64' Хорошую попытку сделал Кароль Лионель . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Опасность! Льенар Димитри из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

64' Страсбург имеет хороший шанс забить.

62' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи

61' Удар от ворот произведет Страсбург

61' Отличный пас сделал Мелинг Биргер из команды Ним . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

59' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

57' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Г О О О О Л - Рипар Рено из команды Ним забивает с точки!

53' Опасность! Бенрау Яссин из команды Ним отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

53' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

48' До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' УДАЛЕНИЕ! - Гильберт Фредерик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля