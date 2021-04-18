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Ним
1:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
29' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
48' Красная карточка
Гильберт Фредерик
1:0
55' Пенальти
Рипар Рено
61' Желтая карточка
Томассон Адриен
1:0
82' Не забитый пенальти
Льенар Димитри
1:1
82' Гол
Льенар Димитри
90'+7
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
26
Мигель
Флориан
2
Гессум
Кельян
3
Мелинг
Биргер
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
8
До
Лука
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
28
Коне
Мусса
II
1
Селс
Матц
4
Гильберт
Фредерик
24
Джику
Александр
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Ним
4-1-4-1
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

29'
 
Аолу Жан-Эде
48'
 
Гильберт Фредерик
55'
Рипар Рено
1:0
55'
 
Кароль Лионель
Ажорк Людовик
61'
 
Томассон Адриен
67'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Томассон Адриен
76'
 
Шахири Мехди
Аолу Жан-Эде
76'
 
Сахи Дион
Диалло Хабиб
82'
1:0
Льенар Димитри
82'
1:1
Льенар Димитри
83'
Элиассон Никлас
Бенрау Яссин
 
89'
Ру Нолан
Коне Мусса II
 
89'
Ариби Карим
Рипар Рено
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 9 (5) 0.27
2. Коне Мусса II 6 0.18
3. Ферхат Зинедин 4 0.12
4. Элиассон Никлас 4 0.12
5. Мелинг Биргер 2 0.06
6. Ахлинви Маттео 2 0.06
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 12 (4) 0.36
2. Диалло Хабиб 8 (1) 0.24
3. Томассон Адриен 5 0.15
4. Лала Кенни 3 (3) 0.09
5. Льенар Димитри 2 (1) 0.06
6. Аолу Жан-Эде 2 0.06
7. Шахири Мехди 2 0.06
8. Гильберт Фредерик 1 0.03
9. Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
10. Симакан Мохамед 1 0.03
11. Коне Ламин 1 0.03
12. Митрович Стефан 1 0.03
13. Зохи Кевин 1 0.03
14. Сахи Дион 1 0.03
15. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
16. Каси Антони 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 7 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. До Лука 4 1
4. Мигель Флориан 2 2
5. Бриансон Антони 4 0
6. Алакуш Софьян 4 0
7. Ландре Лоик 2 1
8. Рейне Батист 3 0
9. Рипар Рено 3 0
10. Мелинг Биргер 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Гессум Кельян 2 0
15. Бенрау Яссин 2 0
16. Элиассон Никлас 1 0
17. Мартинеc Пабло 1 0
18. Сарр Сиди 1 0
19. Дулевич Харис 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 8 0
2. Томассон Адриен 6 1
3. Джику Александр 6 0
4. Сиссоко Ибраима 6 0
5. Ажорк Людовик 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Гильберт Фредерик 2 1
8. Беллегард Жан-Рикнер 3 0
9. Коне Ламин 2 0
10. Льенар Димитри 2 0
11. Симакан Мохамед 2 0
12. Кавасима Эйдзи 1 0
13. Кароль Лионель 1 0
14. Прчич Саньин 1 0
15. Лала Кенни 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 15.63% (5) 3.13% (1) 18.75% (6) 21.88% (7) 12.5% (4) 28.13% (9)
 Страсбург 4.76% (2) 28.57% (12) 21.43% (9) 9.52% (4) 11.9% (5) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брест 1:1 Ним Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье
Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс
Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург

Последние игры между собой

Ним: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Страсбург: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Страсбург 5:0 Ним Лига 1 Ним 0:1 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 4:1 Ним Лига 1 Ним 2:2 Страсбург Лига 1
Страсбург 0:1 Ним Лига 1 Ним 2:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:1 Ним Лига 2 Страсбург 1:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Страсбург Лига 2 Ним 0:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 5:0 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако 0:0 Заявка 33 20 6 7 67 - 38 66
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Бордо 0:0 Заявка 33 10 7 16 35 - 45 37
15. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
16. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Бордо 0:0 Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
13. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
5. Монако 0:0 Заявка 16 9 1 6 28 - 21 28
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо 0:0 Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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Прогнозы 140
Ним 23.6% (33)
X 45% (63)
Страсбург 31.4% (44)
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3.47 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Ним 1:1 Страсбург

Исход игры
Ним
23.6% (33)
Ничья
45% (63)
Страсбург
31.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
29.5% (41)
Меньше
70.5% (98)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (57)
1:2 Страсбург
16.4% (23)
0:1 Страсбург
12.9% (18)
1:0 Ним
10.7% (15)
2:1 Ним
10% (14)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Ним
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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