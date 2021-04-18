Дижон
0:0
Перерыв
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ницца
19' Желтая карточкаШафик Фуад
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
10
Бензия
Яссин
14
Мари
Жордан
15
Ассале
Рожер
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Добре МихайНападающий
-
32 Jacques Siwe
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.18
|2.
|Конате Мусса
|5 (1)
|0.15
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.06
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.06
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.06
|6.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|7.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.03
|8.
|Шедлер Орельен
|1
|0.03
|9.
|Целина Берсант
|0
|0
|10.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|11.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|12.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|12 (4)
|0.36
|2.
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.15
|3.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.12
|4.
|Маолида Мизиан
|3
|0.09
|5.
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.09
|6.
|Данте Бонфим
|2
|0.06
|7.
|Лопеш Рони
|2
|0.06
|8.
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|9.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|10.
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|11.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|12.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|13.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|14.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|15.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
|16.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ндонг Ибраим
|7
|0
|2.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|3.
|Кулибали Сену
|4
|1
|4.
|Шафик Фуад
|5
|0
|5.
|Шейх Пап
|5
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|7.
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|8.
|Музинга Нгонда
|5
|0
|9.
|Конате Мусса
|4
|0
|10.
|Целина Берсант
|4
|0
|11.
|Бальде Мама
|4
|0
|12.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|13.
|Лаутоа Веслей
|3
|0
|14.
|Камара Абубакар
|1
|1
|15.
|Манга Экеле
|2
|0
|16.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|17.
|Ассале Рожер
|0
|1
|18.
|Бензия Яссин
|1
|0
|19.
|Мари Жордан
|1
|0
|20.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|21.
|Боэ Саша
|1
|0
|22.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|7
|1
|2.
|Будауи Хишем
|7
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|5
|0
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Бенитес Вальтер
|3
|0
|8.
|Камара Ассан
|3
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|10.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|11.
|Данте Бонфим
|2
|0
|12.
|Данило Барбоза
|2
|0
|13.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|2
|0
|15.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|16.
|Лопеш Рони
|1
|0
|17.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|18.
|Маю Хишам
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|22.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|Ницца
|10% (4)
|22.5% (9)
|10% (4)
|20% (8)
|17.5% (7)
|20% (8)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +1 =4 -15Монако 3:0 Дижон Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо
Ницца Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца
Последние игры между собой
Дижон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Ницца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|0:1 Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 45
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 42
|44
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Брест
|1:0 Заявка
|33
|11
|6
|16
|45 - 55
|39
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 50
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|33
|8
|7
|18
|31 - 59
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|33
|2
|10
|21
|20 - 56
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 26
|30
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|17
|0
|7
|10
|5 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 23
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 17
|26
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 27
|21
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|1:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Ницца
Исход игры
Дижон
9.3% (13)
Ничья
14.3% (20)
Ницца
76.4% (107)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (54)
Меньше
61.15% (85)
Обе команды забьют
Да
50.36% (70)
Нет
49.64% (69)
Популярный счёт
1:2 Ницца
30% (42)
0:1 Ницца
29.3% (41)
0:2 Ницца
12.9% (18)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:1 Дижон
4.3% (6)
1:0 Дижон
4.3% (6)
0:3 Ницца
1.4% (2)
1:3 Ницца
1.4% (2)
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