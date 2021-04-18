Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Альягбе Сатурнин взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Дижон

44' Камара Ассан не смог попасть в створ ударом издали

44' Альягбе Сатурнин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Дижон

41' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

40' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Ницца

36' Удар от ворот произведет Дижон

33' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Целина Берсант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличные скиллы показывает Маолида Мизиан , обводя своих соперников

32' Кулибали Сену из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Удар от ворот произведет Ницца

30' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Чала Анибаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

21' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Клод-Морис Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Шафик Фуад получил желтую карточку от судьи

18' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Матч остановлен

17' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

15' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Дижон

13' ШАНС! Маолида Мизиан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

13' Плохо сыграл Мари Жордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' [team] контролирует мяч.

12' Отличные скиллы показывает Маолида Мизиан , обводя своих соперников

8' Чала Анибаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Клод-Морис Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ницца начинает с центра поля

1' Дижон начинает с центра поля