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Дижон
2:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
19' Желтая карточка
Шафик Фуад
1:0
49' Гол
Шафик Фуад
51' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
2:0
77' Пенальти
Бензия Яссин
90'+4
16
Альягбе
Сатурнин
26
Шафик
Фуад
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
10
Бензия
Яссин
14
Мари
Жордан
9
Целина
Берсант
15
Ассале
Рожер
27
Камара
Абубакар
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
18
Салиба
Вильям
25
Тодибо
Жан-Клер
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
22
Лопеш
Рони
9
Дольберг
Каспер
7
Маолида
Мизиан
Дижон
5-3-2
Ницца
4-3-3

Ход матча

19'
Шафик Фуад
 
49'
Шафик Фуад
1:0
51'
 
Шнайдерлин Морган
64'
 
Нсоки Стенли
Камара Ассан
64'
 
Аталь Юсеф
Лопеш Рони
64'
 
Будауи Хишем
Лис-Мелу Пьерр
75'
Добре Михай
Ассале Рожер
 
77'
Бензия Яссин
2:0
81'
Саммаритано Фредерик
Бензия Яссин
 
85'
 
Селлуки Малик
Маолида Мизиан
88'
Jacques Siwe
Камара Абубакар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 9
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.18
2. Конате Мусса 5 (1) 0.15
3. Манга Экеле 2 0.06
4. Кулибали Сену 2 0.06
5. Музинга Нгонда 2 0.06
6. Ассале Рожер 1 0.03
7. Эбимбе Эрик 1 0.03
8. Шафик Фуад 1 0.03
9. Шедлер Орельен 1 0.03
10. Бензия Яссин 1 (1) 0.03
11. Целина Берсант 0 0
12. Шуиар Мунир 0 0
13. Саммаритано Фредерик 0 0
14. Ндонг Ибраим 0 0
15. Боэ Саша 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 12 (4) 0.36
2. Дольберг Каспер 5 (2) 0.15
3. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.12
4. Маолида Мизиан 3 0.09
5. Клод-Морис Алексис 3 0.09
6. Данте Бонфим 2 0.06
7. Лопеш Рони 2 0.06
8. Тюрам Кефрен 2 0.06
9. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
10. Будауи Хишем 1 0.03
11. Ндой Дан 1 0.03
12. Лотомба Жордан 1 0.03
13. Аталь Юсеф 1 0.03
14. Данилюк Флавиус 1 0.03
15. Селлуки Малик 1 0.03
16. Камара Ассан 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Саммаритано Фредерик 4 1
3. Кулибали Сену 4 1
4. Шафик Фуад 5 0
5. Шейх Пап 5 0
6. Шуиар Мунир 5 0
7. Эбимбе Эрик 5 0
8. Музинга Нгонда 5 0
9. Конате Мусса 4 0
10. Целина Берсант 4 0
11. Бальде Мама 4 0
12. Панзо Джонатан 4 0
13. Лаутоа Веслей 3 0
14. Камара Абубакар 1 1
15. Манга Экеле 2 0
16. Альягбе Сатурнин 2 0
17. Ассале Рожер 0 1
18. Бензия Яссин 1 0
19. Мари Жордан 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 8 1
2. Будауи Хишем 7 0
3. Лотомба Жордан 5 0
4. Гуйри Амин 5 0
5. Бамбу Робсон 3 1
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Бенитес Вальтер 3 0
8. Камара Ассан 3 0
9. Лис-Мелу Пьерр 3 0
10. Тодибо Жан-Клер 3 0
11. Данте Бонфим 2 0
12. Данило Барбоза 2 0
13. Дольберг Каспер 2 0
14. Маолида Мизиан 2 0
15. Тюрам Кефрен 2 0
16. Лопеш Рони 1 0
17. Рен-Аделед Жефф 1 0
18. Маю Хишам 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Аталь Юсеф 1 0
22. Клод-Морис Алексис 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Ницца 10% (4) 22.5% (9) 10% (4) 20% (8) 17.5% (7) 20% (8)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Монако 3:0 Дижон Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо
Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон
Ницца Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца
Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион

Последние игры между собой

Дижон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Ницца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Ницца 1:3 Дижон Лига 1 Ницца 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:4 Дижон Лига 1
Дижон 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Дижон Кубок лиги Ницца 1:1 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако 0:0 Заявка 33 20 6 7 67 - 38 66
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Бордо 0:0 Заявка 33 10 7 16 35 - 45 37
15. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
16. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Бордо 0:0 Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
13. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
5. Монако 0:0 Заявка 16 9 1 6 28 - 21 28
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо 0:0 Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Дижон 9.3% (13)
X 14.3% (20)
Ницца 76.4% (107)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Дижон 2:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 2:0 Ницца

Исход игры
Дижон
9.3% (13)
Ничья
14.3% (20)
Ницца
76.4% (107)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (54)
Меньше
61.15% (85)
Обе команды забьют
Да
50.36% (70)
Нет
49.64% (69)
Популярный счёт
1:2 Ницца
30% (42)
0:1 Ницца
29.3% (41)
0:2 Ницца
12.9% (18)
1:1 Ничья
12.9% (18)
1:0 Дижон
4.3% (6)
2:1 Дижон
4.3% (6)
0:3 Ницца
1.4% (2)
1:3 Ницца
1.4% (2)
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