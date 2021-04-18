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  3. Франция
  4. Лига 1
Нант
0:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Лион
0'
0:1
5' Гол
Депай Мемфис
0:2
37' Пенальти
Депай Мемфис
49'
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
5
Чиривелла
Педро
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
7
Экамби
Карл
Токо
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
20
Слимани
Ислам
Нант
4-4-2
Лион
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Депай Мемфис
(Пакета Лукас)
37'
Траоре Шарль
 
37'
0:2
Депай Мемфис
37'
Аппиа Деннис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.21
2. Коло-Муани Рандаль 5 0.15
3. Саймон Мозес 5 (1) 0.15
4. Луза Имран 5 (4) 0.15
5. Бамба Кадер 3 0.09
6. Туре Абдулайе 2 (1) 0.06
7. Эмон Рено 2 0.06
8. Жиротто Андрей 1 0.03
9. Паллуа Николя 1 0.03
10. Траоре Шарль 1 0.03
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 18 (8) 0.55
2. Экамби Карл Токо 12 0.36
3. Кадевере Тино 10 0.3
4. Пакета Лукас 6 0.18
5. Ауа Уссем 5 (2) 0.15
6. Корне Максвелл 2 0.06
7. Дюбуа Лео 2 0.06
8. Фильо Марсело 2 0.06
9. Бруно Моура 1 0.03
10. Слимани Ислам 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Шерки Райан 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Абейд Мехди 5 0
5. Коко Маркус 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
12. Чиривелла Педро 3 0
13. Коло-Муани Рандаль 3 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Саймон Мозес 2 0
16. Лафон Альбан 2 0
17. Бамба Кадер 2 0
18. Кулибали Калифа 1 0
19. Эмон Рено 1 0
20. Ндилю Бридж 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 5 0
6. Депай Мемфис 4 0
7. Де Шильо Маттиа 4 0
8. Ауа Уссем 2 1
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Слимани Ислам 0 1
17. Бар Мельвен 0 1
18. Лопеш Антони 1 0
19. Андерсен Йоаким 1 0
20. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 15.63% (5) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 28.13% (9)
 Лион 6.78% (4) 18.64% (11) 28.81% (17) 8.47% (5) 20.34% (12) 16.95% (10)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант
Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ
Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 3:4 Лион Кубок Лион 0:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако Заявка 33 21 5 7 70 - 38 68
4. Лион 2:0 Заявка 33 19 10 4 65 - 31 67
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
15. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
16. Бордо Заявка 33 10 6 17 35 - 48 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант 0:2 Заявка 33 5 13 15 32 - 51 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион 2:0 Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
13. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант 0:2 Заявка 17 2 8 7 16 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион 2:0 Заявка 17 9 7 1 31 - 15 34
4. Монако Заявка 16 10 0 6 31 - 21 30
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант 0:2 Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Коло-Муани Рандаль наказан за толчок Корне Максвелл
  • 48'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Нант контролирует мяч.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Нант 2.1% (3)
X 7% (10)
Лион 90.8% (129)
+0
выиграет Лион, со счетом 1:2
Лион, я думаю, все же поинтереснее играет и результативней и не зря он на 4 месте в первой Лиге Франции.... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Лион
6.95
7.15
1.50
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Прогнозы на матч Нант 0:2 Лион

Исход игры
Нант
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Лион
90.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
65% (91)
Меньше
35% (49)
Обе команды забьют
Да
70% (98)
Нет
30% (42)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.1% (74)
0:1 Лион
16.9% (24)
0:2 Лион
12% (17)
1:3 Лион
7% (10)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:1 Нант
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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