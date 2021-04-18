Лион, я думаю, все же поинтереснее играет и результативней и не зря он на 4 месте в первой Лиге Франции.... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.21
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.15
|3.
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.15
|4.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.15
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.09
|6.
|Туре Абдулайе
|2 (1)
|0.06
|7.
|Эмон Рено
|2
|0.06
|8.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|14.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|15.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|18 (8)
|0.55
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.36
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.3
|4.
|Пакета Лукас
|6
|0.18
|5.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.15
|6.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|7.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|8.
|Фильо Марсело
|2
|0.06
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.03
|10.
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|11.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|13.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|14.
|Шерки Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|7
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Абейд Мехди
|5
|0
|5.
|Коко Маркус
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Саймон Мозес
|2
|0
|16.
|Лафон Альбан
|2
|0
|17.
|Бамба Кадер
|2
|0
|18.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|19.
|Эмон Рено
|1
|0
|20.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|5
|0
|6.
|Депай Мемфис
|4
|0
|7.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|8.
|Ауа Уссем
|2
|1
|9.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|10.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|11.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|12.
|Кадевере Тино
|3
|0
|13.
|Диоманде Синали
|3
|0
|14.
|Шерки Райан
|1
|1
|15.
|Какере Максанс
|2
|0
|16.
|Слимани Ислам
|0
|1
|17.
|Бар Мельвен
|0
|1
|18.
|Лопеш Антони
|1
|0
|19.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|20.
|Лукас Жан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|Лион
|6.78% (4)
|18.64% (11)
|28.81% (17)
|8.47% (5)
|20.34% (12)
|16.95% (10)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|70 - 38
|68
|4.
|Лион
|2:0 Заявка
|33
|19
|10
|4
|65 - 31
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|52 - 45
|53
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|10.
|Ницца
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|14.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 51
|37
|15.
|Брест
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 56
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|35 - 48
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|32 - 60
|31
|19.
|Нант
|0:2 Заявка
|33
|5
|13
|15
|32 - 51
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|22 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|2:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|0:2 Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|2:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 15
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|0
|6
|31 - 21
|30
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|0:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9