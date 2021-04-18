Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Саймон Мозес из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Нант

44' Пакета Лукас из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион забивает с точки!

36' Пакета Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Удар от ворот произведет Лион

27' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Нант

25' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Лион

23' Чиривелла Педро не смог попасть в створ ударом издали

23' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Нант

16' Какере Максанс не смог попасть в створ ударом издали

16' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

5' Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля