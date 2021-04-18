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Нант
1:2
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
5' Гол
Депай Мемфис
0:2
37' Пенальти
Депай Мемфис
1:2
60' Гол
Паллуа Николя
67' Желтая карточка
Денайер Джейсон
90'+5
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
5
Чиривелла
Педро
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
7
Экамби
Карл
Токо
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
20
Слимани
Ислам
Нант
4-4-2
Лион
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Депай Мемфис
(Пакета Лукас)
37'
Траоре Шарль
 
37'
0:2
Депай Мемфис
37'
Аппиа Деннис
 
60'
Паллуа Николя
1:2
62'
 
Де Шильо Маттиа
Корне Максвелл
62'
 
Мендес Тьяго
Бруно Моура
66'
Бамба Кадер
Саймон Мозес
 
67'
 
Денайер Джейсон
78'
 
Ауа Уссем
Депай Мемфис
78'
 
Диоманде Синали
Дюбуа Лео
80'
Коко Маркус
Кулибали Калифа
 
80'
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
 
90'
 
Сумаре Яя
Экамби Карл Токо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.21
2. Коло-Муани Рандаль 5 0.15
3. Саймон Мозес 5 (1) 0.15
4. Луза Имран 5 (4) 0.15
5. Бамба Кадер 3 0.09
6. Туре Абдулайе 2 (1) 0.06
7. Паллуа Николя 2 0.06
8. Эмон Рено 2 0.06
9. Жиротто Андрей 1 0.03
10. Траоре Шарль 1 0.03
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 18 (8) 0.55
2. Экамби Карл Токо 12 0.36
3. Кадевере Тино 10 0.3
4. Пакета Лукас 6 0.18
5. Ауа Уссем 5 (2) 0.15
6. Корне Максвелл 2 0.06
7. Дюбуа Лео 2 0.06
8. Фильо Марсело 2 0.06
9. Бруно Моура 1 0.03
10. Слимани Ислам 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Шерки Райан 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Абейд Мехди 5 0
5. Коко Маркус 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
12. Чиривелла Педро 3 0
13. Коло-Муани Рандаль 3 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Саймон Мозес 2 0
16. Лафон Альбан 2 0
17. Бамба Кадер 2 0
18. Кулибали Калифа 1 0
19. Эмон Рено 1 0
20. Ндилю Бридж 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 5 0
6. Депай Мемфис 4 0
7. Де Шильо Маттиа 4 0
8. Ауа Уссем 2 1
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Слимани Ислам 0 1
17. Бар Мельвен 0 1
18. Лопеш Антони 1 0
19. Денайер Джейсон 1 0
20. Андерсен Йоаким 1 0
21. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 15.15% (5) 21.21% (7) 12.12% (4) 12.12% (4) 12.12% (4) 27.27% (9)
 Лион 8.2% (5) 18.03% (11) 29.51% (18) 8.2% (5) 19.67% (12) 16.39% (10)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант
Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ
Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 3:4 Лион Кубок Лион 0:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако Заявка 33 21 5 7 70 - 38 68
4. Лион Заявка 33 19 10 4 65 - 32 67
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
15. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
16. Бордо Заявка 33 10 6 17 35 - 48 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 33 5 13 15 33 - 51 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
13. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 16 10 0 6 31 - 21 30
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Нант 2.1% (3)
X 7% (10)
Лион 90.8% (129)
+0
выиграет Лион, со счетом 1:2
Лион, я думаю, все же поинтереснее играет и результативней и не зря он на 4 месте в первой Лиге Франции.... Ещё
Ночной охотник #
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Прогнозы на матч Нант 1:2 Лион

Исход игры
Нант
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Лион
90.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
65% (91)
Меньше
35% (49)
Обе команды забьют
Да
70% (98)
Нет
30% (42)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.1% (74)
0:1 Лион
16.9% (24)
0:2 Лион
12% (17)
1:3 Лион
7% (10)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:1 Нант
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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