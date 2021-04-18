Нант
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Лион
0:1
5' ГолДепай Мемфис
0:2
37' ПенальтиДепай Мемфис
1:2
60' ГолПаллуа Николя
67' Желтая карточкаДенайер Джейсон
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
10 Депай МемфисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
0:1
37'
37'
0:2
37'
60'
1:2
67'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.21
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.15
|3.
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.15
|4.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.15
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.09
|6.
|Туре Абдулайе
|2 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|2
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|2
|0.06
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|14.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|15.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|18 (8)
|0.55
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.36
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.3
|4.
|Пакета Лукас
|6
|0.18
|5.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.15
|6.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|7.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|8.
|Фильо Марсело
|2
|0.06
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.03
|10.
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|11.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|13.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|14.
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|7
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Абейд Мехди
|5
|0
|5.
|Коко Маркус
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Саймон Мозес
|2
|0
|16.
|Лафон Альбан
|2
|0
|17.
|Бамба Кадер
|2
|0
|18.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|19.
|Эмон Рено
|1
|0
|20.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|5
|0
|6.
|Депай Мемфис
|4
|0
|7.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|8.
|Ауа Уссем
|2
|1
|9.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|10.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|11.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|12.
|Кадевере Тино
|3
|0
|13.
|Диоманде Синали
|3
|0
|14.
|Шерки Райан
|1
|1
|15.
|Какере Максанс
|2
|0
|16.
|Слимани Ислам
|0
|1
|17.
|Бар Мельвен
|0
|1
|18.
|Лопеш Антони
|1
|0
|19.
|Денайер Джейсон
|1
|0
|20.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|21.
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|Лион
|8.2% (5)
|18.03% (11)
|29.51% (18)
|8.2% (5)
|19.67% (12)
|16.39% (10)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|70 - 38
|68
|4.
|Лион
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|65 - 32
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|52 - 45
|53
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|10.
|Ницца
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|14.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 51
|37
|15.
|Брест
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 56
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|35 - 48
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|32 - 60
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 51
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|22 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|0
|6
|31 - 21
|30
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нант 1:2 Лион
Исход игры
Нант
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Лион
90.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
65% (91)
Меньше
35% (49)
Обе команды забьют
Да
70% (98)
Нет
30% (42)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.1% (74)
0:1 Лион
16.9% (24)
0:2 Лион
12% (17)
1:3 Лион
7% (10)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:1 Нант
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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