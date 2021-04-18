Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Лион

93' Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Яя Сумаре

92' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

87' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Нант

83' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Какере Максанс из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ох, нехорошо это выглядит. Пакета Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Синали Диоманде

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Слимани Ислам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бамба Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Матч возобновлен

67' Судья подбегает и показывает Денайер Джейсон из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

64' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

62' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нант будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Головой пробил Коло-Муани Рандаль , но голкипер отбил его в поле!

59' Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Лион

58' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

57' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Удар от ворот произведет Нант

56' Экамби Карл Токо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Аппиа Деннис не смог попасть в створ ударом издали

55' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Лион

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля