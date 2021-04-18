Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Вагнер нанес удар, мяч был парирован, но Райкович Предраг не удержал его в руках.

46' Удар от ворот произведет Реймс

46' Бронн Дилан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Реймс

43' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

42' Удар от ворот произведет Реймс

41' Удар от ворот произведет Реймс

41' Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали

40' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Удар от ворот произведет Метц

37' Удар от ворот произведет Метц

36' Удар от ворот произведет Метц

34' Удар от ворот произведет Реймс

34' Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

33' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Натанаэль Мбуку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.

30' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Метц

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

20' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку

18' Манетси Маршал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Удар от ворот произведет Метц

17' Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали

17' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Натанаэль Мбуку из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.

16' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.

12' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Диа Булайе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

10' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Метц

7' Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Реймс

2' Удар от ворот произведет Реймс

1' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Метц начинает с центра поля