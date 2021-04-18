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  3. Франция
  4. Лига 1
Реймс
0:0
Перерыв

Стадион:
Метц
0'
18' Желтая карточка
Манетси Маршал
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
34
Лопи
Дион
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
27
Туре
Эль
Билал
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
27
Вагнер
да
Силва
10
Булая
Фарид
24
Лейя-Исека
Аарон
Реймс
4-2-3-1
Метц
3-4-2-1

Ход матча

18'
Манетси Маршал
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.42
2. Кафаро Матьё 4 0.12
3. Зенели Арбер 3 0.09
4. Туре Эль Билал 3 0.09
5. Абдельамид Юнис 3 0.09
6. Конан Гислен 2 0.06
7. Мбюкю Натанаэль 2 0.06
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Фас Ваут 1 0.03
10. Кассама Морету 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Бериша Валон 0 0
13. Шавалерин Ксавье 0 0
14. Фокет Томас 0 0
15. Думбия Мусса 0 0
16. Сирхейс Кай 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.18
2. Булая Фарид 5 0.15
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.12
4. Яд Папа Ндиага 3 0.09
5. Нгетт Опа 3 0.09
6. Делен Тома 3 0.09
7. Вагнер да Силва 3 (2) 0.09
8. Гуйе Ламин 2 0.06
9. Сарр Пап 2 0.06
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 8 3
2. Фас Ваут 11 1
3. Шавалерин Ксавье 8 0
4. Манетси Маршал 6 1
5. Абдельамид Юнис 4 0
6. Конан Гислен 4 0
7. Туре Эль Билал 4 0
8. Фокет Томас 3 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Мбюкю Натанаэль 3 0
11. Бериша Валон 2 0
12. Райкович Предраг 2 0
13. Кутеса Дерек 2 0
14. Сирхейс Кай 2 0
15. Де Смет Тибо 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0
Метц
# Игрок      
1. Бойе Джон 5 2
2. Сентонз Фабьен 8 0
3. Маига Хабиб 8 0
4. Куяте Кики 8 0
5. Булая Фарид 5 0
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Сарр Пап 4 0
8. Ангбан Викторьен 4 0
9. Делен Тома 4 0
10. Укидья Александр 2 1
11. Вагнер да Силва 3 0
12. Пажо Венсан 3 0
13. Яд Папа Ндиага 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Эмброуз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 22.86% (8) 8.57% (3) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5)
 Метц 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион
Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс
Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн
Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Метц 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи
Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Метц Лига 2 Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс 0:1 Заявка 33 14 10 9 51 - 45 52
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Ницца 0:0 Заявка 33 12 8 13 41 - 42 44
10. Метц 0:0 Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс 0:0 Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Брест 1:0 Заявка 33 11 6 16 45 - 55 39
14. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
15. Страсбург 0:0 Заявка 33 10 7 16 41 - 50 37
16. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним 0:0 Заявка 33 8 7 18 31 - 59 31
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон 0:0 Заявка 33 2 10 21 20 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест 1:0 Заявка 17 9 3 5 31 - 26 30
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс 0:1 Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс 0:0 Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Метц 0:0 Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца 0:0 Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург 0:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним 0:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 31 13
20. Дижон 0:0 Заявка 17 0 7 10 5 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс 0:1 Заявка 17 8 4 5 25 - 23 28
5. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
6. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
7. Ницца 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 17 26
8. Метц 0:0 Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург 0:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 27 21
15. Ним 0:0 Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест 1:0 Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон 0:0 Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Метц: 52%.
  • 47'
    Метц контролирует мяч.
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 46'
    Вагнер нанес удар, мяч был парирован, но Райкович Предраг не удержал его в руках.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Бронн Дилан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Метц пытается что-то создать.
  • 45'
    Думбия Мусса из команды Реймс пасует в штрафную, но Укидья Александр выходит и ловит мяч.
  • 45'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Метц: 53%.
  • 45'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Диа Булайе из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Метц пытается что-то создать.
  • 44'
    Диа Булайе из команды Реймс делает неудачный навес.
  • 43'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 42'
    Метц контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 41'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Метц: 54%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Укидья Александр пострадал.
  • Угловой
    40'
    Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
  • 40'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    39'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц играет слишком грубо. Абдельамид Юнис оказался на газоне.
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 38'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 37'
    Метц контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Метц: 54%.
  • 35'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    34'
    Туре Эль Билал из команды Реймс в офсайде
  • 34'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 34'
    Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Булая Фарид из команды Метц делает пас партнеру.
  • 34'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц делает передачу одноклубнику.
  • 33'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Метц начинает контратаку
  • 33'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Диа Булайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Манетси Маршал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Натанаэль Мбуку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 31'
    Метц пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Метц: 50%.
  • 30'
    Туре Эль Билал нанес удар головой, но Укидья Александр спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    30'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.
  • 30'
    Укидья Александр отбил мяч на угловой после удара Туре Эль Билал из штрафной площади.
  • 30'
    Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 30'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Манетси Маршал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Метц пытается что-то создать.
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Метц: 53%.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Реймс контролирует мяч.
  • 23'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Вагнер
  • 21'
    Метц контролирует мяч.
  • 21'
    Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 21'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бойе Джон
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    18'
    Манетси Маршал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лейя-Исека Аарон
  • 17'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 17'
    Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
  • 17'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    17'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 16'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Метц: 54%.
  • 14'
    Реймс контролирует мяч.
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 13'
    Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    12'
    Манетси Маршал возвращается на поле.
  • 12'
    Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Диа Булайе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Диа Булайе
  • 10'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Метц: 52%.
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 8'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Метц: 50%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • 4'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 4'
    Метц пытается что-то создать.
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 2'
    Метц пытается что-то создать.
  • 1'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Реймс 56.4% (79)
X 35% (49)
Метц 8.6% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Метц
2.92
3.20
3.41
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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Метц

Исход игры
Реймс
56.4% (79)
Ничья
35% (49)
Метц
8.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (41)
1:0 Реймс
29.3% (41)
2:1 Реймс
25.7% (36)
1:2 Метц
4.3% (6)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:1 Метц
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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