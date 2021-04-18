Брест
1:0
Перерыв
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ланс
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
15
Мунье
Стив
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
29
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
-
40 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Н'Гома ФерриНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Соу АнсуНападающий
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
35'
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|8
|0.24
|2.
|Мунье Стив
|7 (1)
|0.21
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.21
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.15
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.12
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.09
|7.
|Шардонне Брендан
|3
|0.09
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|9.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|10.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|11.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|12.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|13.
|Лукас Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|10 (6)
|0.3
|2.
|Сотока Флорьян
|8 (2)
|0.24
|3.
|Мюинга Арно
|7
|0.21
|4.
|Банса Саймон
|5 (1)
|0.15
|5.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.15
|6.
|Клаусс Джонатан
|3
|0.09
|7.
|Фофана Секо
|2
|0.06
|8.
|Дукуре Шейк
|2
|0.06
|9.
|Медина Факундо
|2
|0.06
|10.
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|11.
|Жан Корентин
|1
|0.03
|12.
|Каюзак Янник
|1
|0.03
|13.
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|14.
|Кошта Давид
|1
|0.03
|15.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|16.
|Маурисио Тони
|0
|0
|17.
|Гради Жонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|5
|1
|2.
|Ласне Пол
|4
|1
|3.
|Мунье Стив
|5
|0
|4.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|5.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|6.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|7.
|Перро Ромен
|4
|0
|8.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|9.
|Шарбонье Гаэтан
|3
|0
|10.
|Онора Франк
|3
|0
|11.
|Маньетти Уго
|3
|0
|12.
|Брассье Лилиан
|3
|0
|13.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|14.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|15.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|16.
|Лукас Жан
|1
|0
|17.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|18.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|8
|1
|2.
|Медина Факундо
|9
|0
|3.
|Баде Луак
|7
|1
|4.
|Каюзак Янник
|8
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|8
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|6
|0
|7.
|Айдара Массадио
|5
|0
|8.
|Фортес Стивен
|4
|0
|9.
|Банса Саймон
|4
|0
|10.
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|11.
|Жан Корентин
|3
|0
|12.
|Маурисио Тони
|3
|0
|13.
|Мишлен Клеман
|1
|1
|14.
|Какута Гаэль
|2
|0
|15.
|Фофана Секо
|2
|0
|16.
|Перес Мануэль
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|Ланс
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
|16.33% (8)
|12.24% (6)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +4 =6 -10Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест
Ланс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц
Последние игры между собой
Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|0:1 Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 45
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 42
|44
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Брест
|1:0 Заявка
|33
|11
|6
|16
|45 - 55
|39
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 50
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|33
|8
|7
|18
|31 - 59
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|33
|2
|10
|21
|20 - 56
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 26
|30
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|17
|0
|7
|10
|5 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 23
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 17
|26
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 27
|21
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|1:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Прогнозы на матч Брест 1:0 Ланс
Исход игры
Брест
16.4% (23)
Ничья
37.9% (53)
Ланс
45.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:2 Ланс
27.1% (38)
0:1 Ланс
12.1% (17)
2:1 Брест
10% (14)
1:0 Брест
5% (7)
0:2 Ланс
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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