  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1
Брест
1:0
Перерыв

Стадион:
Ланс
0'
35' Желтая карточка
Баде Луак
1:0
37' Гол
Лукас Жан
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
6
Лукас
Жан
12
Филиппото
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
16
Лека
Жан-Луи
15
Фортес
Стивен
4
Баде
Луак
3
Силла
Иссиага
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
29
Мюинга
Арно
Брест
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

3'
Ле Дуарон Жереми
Филиппото Ромен
 
35'
 
Баде Луак
37'
Лукас Жан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 8 0.24
2. Мунье Стив 7 (1) 0.21
3. Кардона Ирвин 7 0.21
4. Февр Ромен 5 (1) 0.15
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.12
6. Перро Ромен 3 0.09
7. Шардонне Брендан 3 0.09
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
9. Брассье Лилиан 1 0.03
10. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
11. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
12. Фоссурье Жюльен 0 0
13. Лукас Жан 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 10 (6) 0.3
2. Сотока Флорьян 8 (2) 0.24
3. Мюинга Арно 7 0.21
4. Банса Саймон 5 (1) 0.15
5. Ганаго Игнатиус 5 0.15
6. Клаусс Джонатан 3 0.09
7. Фофана Секо 2 0.06
8. Дукуре Шейк 2 0.06
9. Медина Факундо 2 0.06
10. Айдара Массадио 1 0.03
11. Жан Корентин 1 0.03
12. Каюзак Янник 1 0.03
13. Силла Иссиага 1 0.03
14. Кошта Давид 1 0.03
15. Мишлен Клеман 0 0
16. Маурисио Тони 0 0
17. Гради Жонатан 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 5 1
2. Ласне Пол 4 1
3. Мунье Стив 5 0
4. Эрей Кристоф 4 0
5. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
6. Дюверн Жан-Кевин 4 0
7. Перро Ромен 4 0
8. Шардонне Брендан 2 1
9. Шарбонье Гаэтан 3 0
10. Онора Франк 3 0
11. Маньетти Уго 3 0
12. Брассье Лилиан 3 0
13. Фоссурье Жюльен 2 0
14. Кардона Ирвин 2 0
15. Ларсонне Готье 1 0
16. Лукас Жан 1 0
17. Диалло Ибраима 1 0
18. Мбок Хианга 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 8 1
2. Медина Факундо 9 0
3. Баде Луак 7 1
4. Каюзак Янник 8 0
5. Дукуре Шейк 8 0
6. Сотока Флорьян 6 0
7. Айдара Массадио 5 0
8. Фортес Стивен 4 0
9. Банса Саймон 4 0
10. Лека Жан-Луи 3 0
11. Жан Корентин 3 0
12. Маурисио Тони 3 0
13. Мишлен Клеман 1 1
14. Какута Гаэль 2 0
15. Фофана Секо 2 0
16. Перес Мануэль 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 14.29% (6) 21.43% (9) 21.43% (9) 9.52% (4) 9.52% (4) 23.81% (10)
 Ланс 14.29% (7) 18.37% (9) 20.41% (10) 16.33% (8) 12.24% (6) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест
Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест
Ланс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц
Ред Стар (Франция) 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс

Последние игры между собой

Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс 2:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ланс Лига 2 Ланс 2:1 Брест Лига 2 Брест 1:1 Ланс Лига 2
Ланс 2:4 Брест Лига 2 Ланс 0:2 Брест Лига 2 Брест 1:2 Ланс Лига 2 Ланс 2:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:1 Брест Лига 2 Брест 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Брест Лига 1 Брест 4:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:1 Брест Кубок Брест 3:1 Ланс Лига 2 Ланс 2:0 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс 0:1 Заявка 33 14 10 9 51 - 45 52
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Ницца 0:0 Заявка 33 12 8 13 41 - 42 44
10. Метц 0:0 Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс 0:0 Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Брест 1:0 Заявка 33 11 6 16 45 - 55 39
14. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
15. Страсбург 0:0 Заявка 33 10 7 16 41 - 50 37
16. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним 0:0 Заявка 33 8 7 18 31 - 59 31
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон 0:0 Заявка 33 2 10 21 20 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест 1:0 Заявка 17 9 3 5 31 - 26 30
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс 0:1 Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс 0:0 Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Метц 0:0 Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца 0:0 Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург 0:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним 0:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 31 13
20. Дижон 0:0 Заявка 17 0 7 10 5 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс 0:1 Заявка 17 8 4 5 25 - 23 28
5. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
6. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
7. Ницца 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 17 26
8. Метц 0:0 Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург 0:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 27 21
15. Ним 0:0 Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест 1:0 Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон 0:0 Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Брест: 48%, Ланс: 52%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Какута Гаэль наказан за толчок Перро Ромен
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 47%, Ланс: 53%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Жан Корентин наказан за толчок Перро Ромен
  • 44'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Офсайд
    43'
    Силла Иссиага из команды Ланс в офсайде
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Лукас Жан наказан за толчок Какута Гаэль
  • Фол, нарушение
    42'
    Жан Корентин задерживает мяч рукой
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Контроль мяча: Брест: 48%, Ланс: 52%.
  • 41'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Лукас Жан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Лукас Жан забивает!
  • Угловой
    37'
    Лукас Жан из команды Брест подал угловой слева.
  • 36'
    Контроль мяча: Брест: 49%, Ланс: 51%.
  • 36'
    Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    35'
    Лоик Баде получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Лоик Баде из команды Ланс играет слишком грубо. Мунье Стив оказался на газоне.
  • 35'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Брест пытается что-то создать.
  • 34'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 33'
    Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Силла Иссиага из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Ланс контролирует мяч.
  • 32'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Назначен штрафной. Пострадал Жереми Ле Дуарон, его свалил Клаусс Джонатан.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ланс контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Ланс: 50%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 30'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 29'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 29'
    Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 28'
    Жан Корентин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 28'
    Мюинга Арно из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Ланс имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 26'
    Лукас Жан пробует нанести удар издали, но Лека Жан-Луи держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    26'
    Назначен штрафной. Пострадал Маньетти Уго, его свалил Лоик Баде.
  • 25'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Какута Гаэль из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 22'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 22'
    Контроль мяча: Брест: 46%, Ланс: 54%.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Пьер-Габриэль Ронаэль наказан за толчок Силла Иссиага
  • 20'
    Мунье Стив из команды Брест делает передачу одноклубнику.
  • 20'
    Брест контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 18'
    Клаусс Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Каюзак Янник из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    18'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 17'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 17'
    Силла Иссиага из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Ланс: 50%.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Клаусс Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Жан Корентин из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 15'
    Каюзак Янник из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    15'
    Пьер-Габриэль Ронаэль задерживает мяч рукой
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Безумный фол. Дукуре Шейк грубо играет против соперника. Пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 14'
    Брест контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 13'
    Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Жан Корентин пробует нанести удар издали, но Ларсонне Готье держит все под контролем
  • 12'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 11'
    Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 44%, Ланс: 56%.
  • 9'
    Брест пытается что-то создать.
  • Офсайд
    9'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест в офсайде
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 8'
    Кардона Ирвин из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Ланс контролирует мяч.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Ланс: 50%.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Филиппото Ромен получил травму и заменен. Жереми Ле Дуарон выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Филиппото Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Филиппото Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Брест 16.4% (23)
X 37.9% (53)
Ланс 45.7% (64)
Все прогнозы
3.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ланс
2.96
3.50
2.57
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Где смотреть матч Брест 1:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Брест 1:0 Ланс

Исход игры
Брест
16.4% (23)
Ничья
37.9% (53)
Ланс
45.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:2 Ланс
27.1% (38)
0:1 Ланс
12.1% (17)
2:1 Брест
10% (14)
1:0 Брест
5% (7)
0:2 Ланс
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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