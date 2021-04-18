Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Ланс

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

43' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Лукас Жан забивает!

36' Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Лоик Баде получил желтую карточку от судьи

35' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Назначен штрафной. Пострадал Жереми Ле Дуарон, его свалил Клаусс Джонатан

31' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Брест

29' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Ланс

29' Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Брест

27' Ланс имеет хороший шанс забить.

27' Удар от ворот произведет Брест

26' Назначен штрафной. Пострадал Маньетти Уго , его свалил Лоик Баде.

25' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Какута Гаэль из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брест

22' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Брест

18' Клаусс Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

18' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Удар от ворот произведет Ланс

13' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Филиппото Ромен получил травму и заменен. Жереми Ле Дуарон выходит на поле.

3' Ох, нехорошо это выглядит. Филиппото Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Филиппото Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ланс начинает с центра поля