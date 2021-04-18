ПСЖ
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Парк де Пренс
Сент-Этьен
16
Рико
Серхио
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
50 Фалл БубакарВратарь
- Защитник
-
35 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|21 (5)
|0.64
|2.
|Кин Мойзе
|12
|0.36
|3.
|Сарабия Пабло
|6
|0.18
|4.
|Неймар
|6 (3)
|0.18
|5.
|Ди Мария Анхель
|5
|0.15
|6.
|Икарди Мауро
|5
|0.15
|7.
|Дракслер Юлиан
|4
|0.12
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.06
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.06
|10.
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|11.
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|12.
|Дагба Колин
|1
|0.03
|13.
|Кюрзава Левен
|1
|0.03
|14.
|Эррера Андер
|1
|0.03
|15.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.03
|16.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|17.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|18.
|Верратти Марко
|0
|0
|19.
|Баккер Митчел
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|6 (3)
|0.18
|2.
|Хазри Вахби
|6 (3)
|0.18
|3.
|Амума Ромен
|4
|0.12
|4.
|Норден Арно
|3
|0.09
|5.
|Аби Шарль
|3
|0.09
|6.
|Мукуди Ароль
|3
|0.09
|7.
|Камара Махди
|3
|0.09
|8.
|Аушиш Адиль
|2
|0.06
|9.
|Неу Иван
|1
|0.03
|10.
|Дебюши Матьё
|1
|0.03
|11.
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|12.
|Масон Иван
|1
|0.03
|13.
|Будебуз Риад
|0
|0
|14.
|Трауко Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|5
|2
|2.
|Паредес Леандро
|6
|1
|3.
|Диалло Абду
|2
|2
|4.
|Верратти Марко
|5
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|3
|1
|7.
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|8.
|Кин Мойзе
|4
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|10.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|11.
|Данилу Перейра
|3
|0
|12.
|Дагба Колин
|3
|0
|13.
|Сарабия Пабло
|2
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|15.
|Бернат Хуан
|2
|0
|16.
|Эррера Андер
|2
|0
|17.
|Керер Тило
|2
|0
|18.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буанга Денис
|7
|0
|2.
|Неу Иван
|7
|0
|3.
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|6
|0
|5.
|Хазри Вахби
|4
|1
|6.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|7.
|Амума Ромен
|5
|0
|8.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Риад
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Аушиш Адиль
|2
|0
|14.
|Масон Иван
|2
|0
|15.
|Мулен Жесси
|1
|0
|16.
|Модест Антони
|1
|0
|17.
|Трауко Мигель
|1
|0
|18.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|19.
|Норден Арно
|1
|0
|20.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|21.
|Аби Шарль
|1
|0
|22.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|23.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|24.
|Габар Баптист
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|9.86% (7)
|19.72% (14)
|18.31% (13)
|12.68% (9)
|14.08% (10)
|25.35% (18)
|Сент-Этьен
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|33
|21
|4
|8
|71 - 23
|67
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|36 - 47
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|4.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|35 - 11
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|12.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Сент-Этьен
Исход игры
ПСЖ
97.9% (140)
Ничья
1.4% (2)
Сент-Этьен
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
37.59% (53)
Нет
62.41% (88)
Популярный счёт
2:0 Paris Saint Germain
44.1% (63)
3:1 Paris Saint Germain
22.4% (32)
3:0 Paris Saint Germain
11.9% (17)
2:1 Paris Saint Germain
10.5% (15)
1:0 Paris Saint Germain
2.8% (4)
4:1 Paris Saint Germain
2.8% (4)
4:0 Paris Saint Germain
2.1% (3)
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