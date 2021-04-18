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  3. Франция
  4. Лига 1
ПСЖ
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 66'
16
Рико
Серхио
24
Флоренци
Алессандро
4
Керер
Тило
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
15
Данилу
Перейра
21
Эррера
Андер
19
Сарабия
Пабло
12
Рафинья
Алькантара
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Пап
Абу
13
Трауко
Мигель
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
8
Камара
Махди
22
Монне-Паке
Кевин
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
ПСЖ
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

46'
 
Буанга Денис
Монне-Паке Кевин
46'
 
Норден Арно
Юссуф Зейду
56'
 
Муэффек Аймен
Дебюши Матьё

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 21 (5) 0.64
2. Кин Мойзе 12 0.36
3. Сарабия Пабло 6 0.18
4. Неймар 6 (3) 0.18
5. Ди Мария Анхель 5 0.15
6. Икарди Мауро 5 0.15
7. Дракслер Юлиан 4 0.12
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Данилу Перейра 2 0.06
11. Паредес Леандро 1 0.03
12. Дагба Колин 1 0.03
13. Кюрзава Левен 1 0.03
14. Эррера Андер 1 0.03
15. Маркиньос Маркос 1 0.03
16. Пембеле Тимоте 1 0.03
17. Рафинья Алькантара 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 6 (3) 0.18
2. Хазри Вахби 6 (3) 0.18
3. Амума Ромен 4 0.12
4. Норден Арно 3 0.09
5. Аби Шарль 3 0.09
6. Мукуди Ароль 3 0.09
7. Камара Махди 3 0.09
8. Аушиш Адиль 2 0.06
9. Неу Иван 1 0.03
10. Дебюши Матьё 1 0.03
11. Юссуф Зейду 1 0.03
12. Масон Иван 1 0.03
13. Будебуз Риад 0 0
14. Трауко Мигель 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Диалло Абду 2 2
4. Верратти Марко 5 0
5. Кимпембе Преснел 5 0
6. Кюрзава Левен 3 1
7. Мбаппе Килиан 4 0
8. Кин Мойзе 4 0
9. Гуэйе Идрисса 3 0
10. Дракслер Юлиан 3 0
11. Данилу Перейра 3 0
12. Дагба Колин 3 0
13. Сарабия Пабло 2 0
14. Рафинья Алькантара 2 0
15. Бернат Хуан 2 0
16. Эррера Андер 2 0
17. Керер Тило 2 0
18. Ди Мария Анхель 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Буанга Денис 7 0
2. Неу Иван 7 0
3. Гурна-Дуат Люка 7 0
4. Мукуди Ароль 6 0
5. Хазри Вахби 4 1
6. Дебюши Матьё 5 0
7. Амума Ромен 5 0
8. Колодзейчак Тимоти 3 1
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Аушиш Адиль 2 0
14. Масон Иван 2 0
15. Мулен Жесси 1 0
16. Модест Антони 1 0
17. Трауко Мигель 1 0
18. Сиссе Пап Абу 1 0
19. Норден Арно 1 0
20. Юссуф Зейду 1 0
21. Аби Шарль 1 0
22. Фофана Уэсли 1 0
23. Сидибе Абдулайе 1 0
24. Габар Баптист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 9.86% (7) 19.72% (14) 18.31% (13) 12.68% (9) 14.08% (10) 25.35% (18)
 Сент-Этьен 14.71% (5) 23.53% (8) 8.82% (3) 14.71% (5) 23.53% (8) 14.71% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль
Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Лига 1
Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ 0:0 Заявка 33 21 4 8 71 - 23 67
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен 0:0 Заявка 33 10 10 13 36 - 47 40
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 32 2 9 21 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. ПСЖ 0:0 Заявка 17 10 2 5 35 - 11 32
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ 0:0 Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
6. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
7. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
8. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 21 22
12. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 66'
    Мбаппе выполнил слишком резкий пас в направлении Рафиньи, и в итоге мяч вышел за лицевую линию. Грин теперь неторопливо готовится к возвращению мяча в игру ударом от ворот.
  • 65'
    Флоренци с Сарабией затеяли перепасовку в касание на правом краю атаки, но в итоге дело закончилось банальной потерей мяча.
  • 64'
    Мойзе Кин много перемещается по всему фронту атак "ПСЖ", однако партнёры как-то маловато на него пасуют.
  • Угловой
    63'
    Угловой на левом фланге неудачно разыграли парижане, просто подарив мяч соперникам. Не выходит никак обострить игру у чужих ворот игрокам "ПСЖ" после многочисленных корнеров.
  • 62'
    Амума из-за пределов штрафной площади точно пробил по воротам хозяев, но слишком слабо получилось и Рико без лишних проблем забрал мяч в свои руки.
  • 61'
    Активно приступили к разогреву за пределами поля запасные игроки "ПСЖ". В первую очередь, конечно, мы ждём выхода на поле Мауро Икарди. Также Верратти, ди Мария и Дракслер могли бы помочь всё же вскрыть организованную защиту гостей.
  • 60'
    Рафинья слишком долго готовил дальний удар, приближаясь к штрафной площадке. Неудивительно, что из-за этого выстрел бьющего был блокирован сразу двумя соперниками.
  • Опасный момент
    59'
    Мпаппе неплохо пробивал со стандарта, но немного промахнулся, метя в левый угол ворот. Грин, как мне показалось, ситуацию в этом эпизоде контролировал.
  • Желтая карточка
    58'
    Сарабия заработал штрафной удар в 28-ми метрах от ворот соперника по центральной оси. Мукуди за свой фол получил первую жёлтую карточку в этом матче.
  • Замена
    57'
    Третья замена в составе "Сент-Этьена": вместо прихрамывающего Матьё Дебюши в игру вошёл Аймен Муэффек.
  • 56'
    У "Сент-Этьена" после перерыва пока что совершенно не клеится контратакующая игра - все подборы в центре поля выигрывают футболисты "ПСЖ".
  • 55'
    Мбаппе пытался на рывке с места пройти двух соперников. Слишком оптимистичное решение даже для такого мастера.
  • Угловой
    54'
    Угловой на правом фланге заработали парижане. Снова следовала невысокая подача в район ближней штанги, и опять никому из них не удалось добраться до мяча.
  • 53'
    По центру пытались с помощью коротких передачи приблизиться к чужим владениям игроки "ПСЖ", но ничего не получилось - один из пасов был перехвачен.
  • 52'
    Парижане продолжают играть в среднем темпе, не пытаясь включить свои максимальные скорости. Всё ещё верят хозяева, что смогут победить сегодня благодаря преимуществу в классе.
  • Травма, повреждение
    51'
    Дебюши получил повреждение в одном из жёстких стыков. Требуется опытному французском крайнему защитнику медицинская помощь.
  • 50'
    У Маурисио Почеттино также есть варианты для усиления атакующего потенциала своей команды, но он пока что предпочитает не торопиться с кадровыми перестановками, доверяя своему первоначальному выбору.
  • Фол, нарушение
    49'
    Штрафной удар в глубине поля заработали парижане. Со стандарта следовала мягкая подача в штрафную площадку, но защитники "зелёных" отбились. Ликвидирована была командой Клода Пюэля и атака "ПСЖ" вторым темпом.
  • 48'
    Перестраиваясь на схему 4-3-3, гости этого матча дают понять, что они не намерены просто играть на 0:0, а будут искать возможность вырвать победу.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве произошла в составе "Сент-Этьена: вместо Зейду Юссуфа и Кевина Монне-Паке на поле вышли Арно Норден и Денис Буанга.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в Париже. Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге заработали гости, но их подача стандарта опасной не получилось. Ещё повезло "зелёным", что на разящий контрвыпад они не нарвались.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Травма, повреждение
    44'
    Получил повреждение Мбаппе в предыдущем эпизоде. Уже после удара один из защитников врезался ему в ногу в подкате по инерции.
  • Опасный момент
    43'
    Мбаппе по центру продрался к линии штрафной площади соперника, откуда пробил над воротами. Хороший шанс был у Килиана, но мяч не лёг ему на ногу как следует.
  • 42'
    Рафинья с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку. Мяч немного свалился у него с ноги и летел под перекладину, но там снаряд остановили перчатки Грина.
  • 41'
    Букмекеры сегодня видели очень большим фаворитом матча "ПСЖ", оценивая победу хозяев коэффициентом 1.30, но пока что парижане единственный голевой шанс имели лишь после удара со штрафного удара.
  • 40'
    Подустали уже обе команды под конец первого тайма. Темп игры постепенно падает.
  • Угловой
    39'
    После ещё одной подачи углового кто-то из игроков "ПСЖ" попытался провести удар по воротам, но после двойного рикошета мяч просто оказался в руках Грина.
  • Угловой
    38'
    Угловые у парижан сегодня опасными не получаются - снова "зелёные" без лишних проблем разрядили обстановку у своих ворот.
  • Опасный момент
    37'
    Рафинья со средней дистанции опасно пробивал низом по воротам соперника - Грин парировал мяч лишь перед собой, но первым на отскоке оказался защитник, который выбил мяч на угловой.
  • 36'
    Сам Мбаппе подавал со стандарта от углового флажка, но низко полетел мяч в штрафную площадку, и защитнику на ближней штанге удалось вынести мяч в поле.
  • Угловой
    35'
    Мбаппе совершил прорыв с мячом по левому флангу, откуда простреливал вдоль ворот, но защитникам команды Клода Пюэля удалось вынести мяч на угловой.
  • Офсайд
    34'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивает Хазри, но взятие ворот сразу же отменяется бригадой арбитров в поле из-за очевидного офсайда. Сам Вахби даже не стал протестовать.
  • 33'
    Сиссе пробивал головой из неудобного положения после подачи углового справа, но получилось несильно и неточно.
  • Угловой
    32'
    Две атаки правым флангом провели игроки "Сент-Этьена", и в итоге сумели выиграть для себя только угловой.
  • 31'
    Неймар в белой шубе сидит на трибунах. В этом матче он не имеет право принимать участие из-за дисквалификации.
  • Штанга
    30'
    ОПАСНО! Сарабия здорово пробивал со штрафного удара над "стенкой", но гостей спасла штанга, а Данилу на добивании с 11-ти метров запустил мяч в небеса.
  • Фол, нарушение
    29'
    Рафинья заработал штрафной удар для парижан метрах в 29-ти от ворот соперника, немного правее центральной оси.
  • 28'
    Очередное подключение Флоренци на правый фланг атаки закончилось прострельной передачей низом в штрафную площадку, но там на местах были защитники "зелёных".
  • Офсайд
    27'
    Ответная атака "Сент-Этьена" снова закончилась офсайдом. На этот раз за защитную линию парижан раньше времени забежал Хазри.
  • 26'
    Флоренци на правом краю штрафной площади соперника полечил передачу от Мбаппе, после чего мягко подавал мяч на дальнюю штангу, но там Мукуди сумели выбить снаряд подальше в высоком прыжке.
  • Офсайд
    25'
    Гости попытались ответить такой же атакой, с забросом мяча из глубины поля за спины защитников соперника, но здесь в положение "вне игры" забрался Амума.
  • Угловой
    24'
    После подачи углового Кимпембе пытался пробить по воротам соперника ногой, но мяч попал в защитника, после чего по высокой дуге опустился в руки вратарю.
  • Опасный момент
    23'
    Эррера здорово забросил мяч за спины защитникам "Сент-Этьена", но Мбаппе упустил возможность выйти на рандеву с Грином, не лучшим образом приняв игровой снаряд.
  • Опасный момент
    22'
    Резкая подача следовала на ближний угол вратарской площади, откуда головой пробивал Монне-Паке - мяч полетел над воротами.
  • Угловой
    21'
    Правым флангом достаточно симпатичную атаку на скорости провели гости, и после прострельной передачи от Хазри защитникам "ПСЖ" пришлось просто на угловой выбивать мяч.
  • 20'
    Эррера выполнил передачу на левый край чужой штрафной площади, и Мбаппе с полного хода пробивал по воротам с очень острого угла, откуда попасть в цель было практически нереально.
  • 19'
    По центру быструю контратаку провели "зелёные", и с дальней дистанции по воротам пробивал Амума, но мяч прямо в Рико полетел, при этом не слишком сильно.
  • 18'
    91 процент точных передач футболисты "ПСЖ" делают в этом матче, но половина из них идёт поперёк поля, либо вовсе назад.
  • Фол, нарушение
    17'
    Немало фолов фиксируется арбитром в средней зоне. Фолят не только гости, но и хозяева также, опасаясь нарваться на контрвыпад.
  • 16'
    Мбаппе по центральной оси пытался прорваться к чужой штрафной площади, но обыграть на своём пути сразу троих соперников Килиан не сумел.
  • Опасный момент
    15'
    Флоренци на правом фланге атаки обыграл соперника и выполнял прострельную передачу в центр, но мяч мяч срикошетил от пятки защитника во вратарскую площадь, где Грину удалось на мгновение опередить Сарабию.
  • 14'
    70 на 30 - таково преимущество "ПСЖ" по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.
  • Фол, нарушение
    13'
    Рафинья на левом фланге боролся с двумя соперниками, и сумел выиграть у них мяч только с нарушением правил.
  • 12'
    Маурисио Почеттино пока что выглядит спокойным, несмотря на то, что у его подопечных мало что получается. Явно наставник "ПСЖ" и не ставил цель перед командой забить быстрый гол в этом поединке.
  • 11'
    Сарабия с правого фланга пасовал в полукружие штрафной площади на Кина, который в касание пытался выполнить тонкий пас в штрафную площадку на набегающего Флоренци, но мяч был перехвачен защитником.
  • 10'
    Рафинья с дальней дистанции решил пробить по воротам соперника, но плохо получилось - мяч пролетел на добрых три метра мимо правого угла ворот.
  • 9'
    Напомним, что накануне "Лилль" не сумел выиграть свой матч 33-го тура Лиги 1, благодаря чему "ПСЖ" имеет шанс сократить отставание в чемпионской гонке до одного очка, но для этого столичному коллективу необходимо побеждать здесь.
  • 8'
    Первую контратаку провели подопечные Клода Пюэля, но Юссуф не сумел преуспеть в дриблинге, смещаясь с правого фланга в чужую штрафную площадку.
  • 7'
    Флоренци забежал в атаку по правому флангу, откуда от лицевой линии выполнил слишком сильную и высокую подачу в центр - мяч вышел в аут на противоположной бровке.
  • 6'
    Гости пока что не пытаются навязывать контригру чемпиону Франции, всем составом работая только на своей половине поля.
  • 5'
    Правым флангом теперь пытались выстроить атаку игроки "ПСЖ", но заброс на забегание Сарабии оказался сильным, и мяч вышел за лицевую линию поля.
  • Угловой
    4'
    Ещё два угловых кряду с левого фланга выполнили хозяева поля, но пока что обходится без какой-либо опасности для ворот Грина.
  • Угловой
    3'
    В первой своей атаке левым флангом команда Маурисио Почеттино заработала угловой. Мяч был разыгран накоротке, после чего Мбаппе подавал в штрафную площадку, но "зелёные" отбились.
  • 2'
    В спокойном темпе начались первые секунды поединка. Парижане никуда спешить не будут. Принялись хозяева просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
ПСЖ
97.9% (140)
Ничья
1.4% (2)
Сент-Этьен
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
37.59% (53)
Нет
62.41% (88)
Популярный счёт
2:0 Paris Saint Germain
44.1% (63)
3:1 Paris Saint Germain
22.4% (32)
3:0 Paris Saint Germain
11.9% (17)
2:1 Paris Saint Germain
10.5% (15)
1:0 Paris Saint Germain
2.8% (4)
4:1 Paris Saint Germain
2.8% (4)
4:0 Paris Saint Germain
2.1% (3)
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