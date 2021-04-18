Амума из-за пределов штрафной площади точно пробил по воротам хозяев, но слишком слабо получилось и Рико без лишних проблем забрал мяч в свои руки.

Угловой на левом фланге неудачно разыграли парижане, просто подарив мяч соперникам. Не выходит никак обострить игру у чужих ворот игрокам "ПСЖ" после многочисленных корнеров.

Мойзе Кин много перемещается по всему фронту атак "ПСЖ", однако партнёры как-то маловато на него пасуют.

Флоренци с Сарабией затеяли перепасовку в касание на правом краю атаки, но в итоге дело закончилось банальной потерей мяча.

Мбаппе выполнил слишком резкий пас в направлении Рафиньи, и в итоге мяч вышел за лицевую линию. Грин теперь неторопливо готовится к возвращению мяча в игру ударом от ворот.

Двойная замена в перерыве произошла в составе "Сент-Этьена: вместо Зейду Юссуфа и Кевина Монне-Паке на поле вышли Арно Норден и Денис Буанга.

Перестраиваясь на схему 4-3-3, гости этого матча дают понять, что они не намерены просто играть на 0:0, а будут искать возможность вырвать победу.

Штрафной удар в глубине поля заработали парижане. Со стандарта следовала мягкая подача в штрафную площадку, но защитники "зелёных" отбились. Ликвидирована была командой Клода Пюэля и атака "ПСЖ" вторым темпом.

У Маурисио Почеттино также есть варианты для усиления атакующего потенциала своей команды, но он пока что предпочитает не торопиться с кадровыми перестановками, доверяя своему первоначальному выбору.

Парижане продолжают играть в среднем темпе, не пытаясь включить свои максимальные скорости. Всё ещё верят хозяева, что смогут победить сегодня благодаря преимуществу в классе.

По центру пытались с помощью коротких передачи приблизиться к чужим владениям игроки "ПСЖ", но ничего не получилось - один из пасов был перехвачен.

Угловой на правом фланге заработали парижане. Снова следовала невысокая подача в район ближней штанги, и опять никому из них не удалось добраться до мяча.

Мбаппе пытался на рывке с места пройти двух соперников. Слишком оптимистичное решение даже для такого мастера.

У "Сент-Этьена" после перерыва пока что совершенно не клеится контратакующая игра - все подборы в центре поля выигрывают футболисты "ПСЖ".

Сарабия заработал штрафной удар в 28-ми метрах от ворот соперника по центральной оси. Мукуди за свой фол получил первую жёлтую карточку в этом матче.

Мпаппе неплохо пробивал со стандарта, но немного промахнулся, метя в левый угол ворот. Грин, как мне показалось, ситуацию в этом эпизоде контролировал.

Рафинья слишком долго готовил дальний удар, приближаясь к штрафной площадке. Неудивительно, что из-за этого выстрел бьющего был блокирован сразу двумя соперниками.

Активно приступили к разогреву за пределами поля запасные игроки "ПСЖ". В первую очередь, конечно, мы ждём выхода на поле Мауро Икарди. Также Верратти, ди Мария и Дракслер могли бы помочь всё же вскрыть организованную защиту гостей.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в Париже. Отдыхаем...

45' Угловой на левом фланге заработали гости, но их подача стандарта опасной не получилось. Ещё повезло "зелёным", что на разящий контрвыпад они не нарвались.

45' 1 минута компенсирована.

44' Получил повреждение Мбаппе в предыдущем эпизоде. Уже после удара один из защитников врезался ему в ногу в подкате по инерции.

43' Мбаппе по центру продрался к линии штрафной площади соперника, откуда пробил над воротами. Хороший шанс был у Килиана, но мяч не лёг ему на ногу как следует.

42' Рафинья с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку. Мяч немного свалился у него с ноги и летел под перекладину, но там снаряд остановили перчатки Грина.

41' Букмекеры сегодня видели очень большим фаворитом матча "ПСЖ", оценивая победу хозяев коэффициентом 1.30, но пока что парижане единственный голевой шанс имели лишь после удара со штрафного удара.

40' Подустали уже обе команды под конец первого тайма. Темп игры постепенно падает.

39' После ещё одной подачи углового кто-то из игроков "ПСЖ" попытался провести удар по воротам, но после двойного рикошета мяч просто оказался в руках Грина.

38' Угловые у парижан сегодня опасными не получаются - снова "зелёные" без лишних проблем разрядили обстановку у своих ворот.

37' Рафинья со средней дистанции опасно пробивал низом по воротам соперника - Грин парировал мяч лишь перед собой, но первым на отскоке оказался защитник, который выбил мяч на угловой.

36' Сам Мбаппе подавал со стандарта от углового флажка, но низко полетел мяч в штрафную площадку, и защитнику на ближней штанге удалось вынести мяч в поле.

35' Мбаппе совершил прорыв с мячом по левому флангу, откуда простреливал вдоль ворот, но защитникам команды Клода Пюэля удалось вынести мяч на угловой.

34' ГО-О-О-О-ОЛ забивает Хазри, но взятие ворот сразу же отменяется бригадой арбитров в поле из-за очевидного офсайда. Сам Вахби даже не стал протестовать.

33' Сиссе пробивал головой из неудобного положения после подачи углового справа, но получилось несильно и неточно.

32' Две атаки правым флангом провели игроки "Сент-Этьена", и в итоге сумели выиграть для себя только угловой.

31' Неймар в белой шубе сидит на трибунах. В этом матче он не имеет право принимать участие из-за дисквалификации.

30' ОПАСНО! Сарабия здорово пробивал со штрафного удара над "стенкой", но гостей спасла штанга, а Данилу на добивании с 11-ти метров запустил мяч в небеса.

29' Рафинья заработал штрафной удар для парижан метрах в 29-ти от ворот соперника, немного правее центральной оси.

28' Очередное подключение Флоренци на правый фланг атаки закончилось прострельной передачей низом в штрафную площадку, но там на местах были защитники "зелёных".

27' Ответная атака "Сент-Этьена" снова закончилась офсайдом. На этот раз за защитную линию парижан раньше времени забежал Хазри.

26' Флоренци на правом краю штрафной площади соперника полечил передачу от Мбаппе, после чего мягко подавал мяч на дальнюю штангу, но там Мукуди сумели выбить снаряд подальше в высоком прыжке.

25' Гости попытались ответить такой же атакой, с забросом мяча из глубины поля за спины защитников соперника, но здесь в положение "вне игры" забрался Амума.

24' После подачи углового Кимпембе пытался пробить по воротам соперника ногой, но мяч попал в защитника, после чего по высокой дуге опустился в руки вратарю.

23' Эррера здорово забросил мяч за спины защитникам "Сент-Этьена", но Мбаппе упустил возможность выйти на рандеву с Грином, не лучшим образом приняв игровой снаряд.

22' Резкая подача следовала на ближний угол вратарской площади, откуда головой пробивал Монне-Паке - мяч полетел над воротами.

21' Правым флангом достаточно симпатичную атаку на скорости провели гости, и после прострельной передачи от Хазри защитникам "ПСЖ" пришлось просто на угловой выбивать мяч.

20' Эррера выполнил передачу на левый край чужой штрафной площади, и Мбаппе с полного хода пробивал по воротам с очень острого угла, откуда попасть в цель было практически нереально.

19' По центру быструю контратаку провели "зелёные", и с дальней дистанции по воротам пробивал Амума, но мяч прямо в Рико полетел, при этом не слишком сильно.

18' 91 процент точных передач футболисты "ПСЖ" делают в этом матче, но половина из них идёт поперёк поля, либо вовсе назад.

17' Немало фолов фиксируется арбитром в средней зоне. Фолят не только гости, но и хозяева также, опасаясь нарваться на контрвыпад.

16' Мбаппе по центральной оси пытался прорваться к чужой штрафной площади, но обыграть на своём пути сразу троих соперников Килиан не сумел.

15' Флоренци на правом фланге атаки обыграл соперника и выполнял прострельную передачу в центр, но мяч мяч срикошетил от пятки защитника во вратарскую площадь, где Грину удалось на мгновение опередить Сарабию.

14' 70 на 30 - таково преимущество "ПСЖ" по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.

13' Рафинья на левом фланге боролся с двумя соперниками, и сумел выиграть у них мяч только с нарушением правил.

12' Маурисио Почеттино пока что выглядит спокойным, несмотря на то, что у его подопечных мало что получается. Явно наставник "ПСЖ" и не ставил цель перед командой забить быстрый гол в этом поединке.

11' Сарабия с правого фланга пасовал в полукружие штрафной площади на Кина, который в касание пытался выполнить тонкий пас в штрафную площадку на набегающего Флоренци, но мяч был перехвачен защитником.

10' Рафинья с дальней дистанции решил пробить по воротам соперника, но плохо получилось - мяч пролетел на добрых три метра мимо правого угла ворот.

9' Напомним, что накануне "Лилль" не сумел выиграть свой матч 33-го тура Лиги 1, благодаря чему "ПСЖ" имеет шанс сократить отставание в чемпионской гонке до одного очка, но для этого столичному коллективу необходимо побеждать здесь.

8' Первую контратаку провели подопечные Клода Пюэля, но Юссуф не сумел преуспеть в дриблинге, смещаясь с правого фланга в чужую штрафную площадку.

7' Флоренци забежал в атаку по правому флангу, откуда от лицевой линии выполнил слишком сильную и высокую подачу в центр - мяч вышел в аут на противоположной бровке.

6' Гости пока что не пытаются навязывать контригру чемпиону Франции, всем составом работая только на своей половине поля.

5' Правым флангом теперь пытались выстроить атаку игроки "ПСЖ", но заброс на забегание Сарабии оказался сильным, и мяч вышел за лицевую линию поля.

4' Ещё два угловых кряду с левого фланга выполнили хозяева поля, но пока что обходится без какой-либо опасности для ворот Грина.

3' В первой своей атаке левым флангом команда Маурисио Почеттино заработала угловой. Мяч был разыгран накоротке, после чего Мбаппе подавал в штрафную площадку, но "зелёные" отбились.

2' В спокойном темпе начались первые секунды поединка. Парижане никуда спешить не будут. Принялись хозяева просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне.