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ПСЖ
 
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Стадион:
Сент-Этьен

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 21 (5) 0.66
2. Кин Мойзе 12 0.38
3. Сарабия Пабло 6 0.19
4. Неймар 6 (3) 0.19
5. Ди Мария Анхель 5 0.16
6. Икарди Мауро 5 0.16
7. Дракслер Юлиан 4 0.13
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Данилу Перейра 2 0.06
11. Паредес Леандро 1 0.03
12. Дагба Колин 1 0.03
13. Кюрзава Левен 1 0.03
14. Эррера Андер 1 0.03
15. Маркиньос Маркос 1 0.03
16. Пембеле Тимоте 1 0.03
17. Рафинья Алькантара 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 6 (3) 0.19
2. Хазри Вахби 6 (3) 0.19
3. Амума Ромен 4 0.13
4. Норден Арно 3 0.09
5. Аби Шарль 3 0.09
6. Мукуди Ароль 3 0.09
7. Камара Махди 3 0.09
8. Аушиш Адиль 2 0.06
9. Неу Иван 1 0.03
10. Дебюши Матьё 1 0.03
11. Юссуф Зейду 1 0.03
12. Масон Иван 1 0.03
13. Будебуз Риад 0 0
14. Трауко Мигель 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Диалло Абду 2 2
4. Верратти Марко 5 0
5. Кимпембе Преснел 5 0
6. Кюрзава Левен 3 1
7. Мбаппе Килиан 4 0
8. Кин Мойзе 4 0
9. Гуэйе Идрисса 3 0
10. Дракслер Юлиан 3 0
11. Данилу Перейра 3 0
12. Дагба Колин 3 0
13. Сарабия Пабло 2 0
14. Рафинья Алькантара 2 0
15. Бернат Хуан 2 0
16. Эррера Андер 2 0
17. Керер Тило 2 0
18. Ди Мария Анхель 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Буанга Денис 7 0
2. Неу Иван 7 0
3. Гурна-Дуат Люка 7 0
4. Мукуди Ароль 6 0
5. Хазри Вахби 4 1
6. Дебюши Матьё 5 0
7. Амума Ромен 5 0
8. Колодзейчак Тимоти 3 1
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Аушиш Адиль 2 0
14. Масон Иван 2 0
15. Мулен Жесси 1 0
16. Модест Антони 1 0
17. Трауко Мигель 1 0
18. Сиссе Пап Абу 1 0
19. Норден Арно 1 0
20. Юссуф Зейду 1 0
21. Аби Шарль 1 0
22. Фофана Уэсли 1 0
23. Сидибе Абдулайе 1 0
24. Габар Баптист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 9.86% (7) 19.72% (14) 18.31% (13) 12.68% (9) 14.08% (10) 25.35% (18)
 Сент-Этьен 14.71% (5) 23.53% (8) 8.82% (3) 14.71% (5) 23.53% (8) 14.71% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль
Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Лига 1
Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 32 11 8 13 34 - 47 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 32 2 9 21 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
3. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
4. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 4 часа 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    ПСЖ 93.1% (54)
    X 5.2% (3)
    Сент-Этьен 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.36
    5.77
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Сент-Этьен

    Исход игры
    ПСЖ
    93.2% (55)
    Ничья
    5.1% (3)
    Сент-Этьен
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (32)
    Меньше
    44.83% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    39.66% (23)
    Нет
    60.34% (35)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    39% (23)
    3:1 ПСЖ
    20.3% (12)
    3:0 ПСЖ
    16.9% (10)
    2:1 ПСЖ
    11.9% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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