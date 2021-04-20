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Стадион:
Лилль

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 18 (8) 0.55
2. Экамби Карл Токо 12 0.36
3. Кадевере Тино 10 0.3
4. Пакета Лукас 6 0.18
5. Ауа Уссем 5 (2) 0.15
6. Корне Максвелл 2 0.06
7. Дюбуа Лео 2 0.06
8. Фильо Марсело 2 0.06
9. Бруно Моура 1 0.03
10. Слимани Ислам 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Шерки Райан 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 10 (2) 0.3
2. Дэвид Джонатан 10 0.3
3. Язиджи Юсуф 7 0.21
4. Бамба Джонатан 6 0.18
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.12
6. Араужо Луис 4 0.12
7. Фонте Жозе 3 0.09
8. Веа Тимоти 3 0.09
9. Челик Зеки 2 0.06
10. Шека 1 0.03
11. Саншеш Ренату 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 5 0
6. Депай Мемфис 4 0
7. Де Шильо Маттиа 4 0
8. Ауа Уссем 2 1
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Слимани Ислам 0 1
17. Бар Мельвен 0 1
18. Лопеш Антони 1 0
19. Денайер Джейсон 1 0
20. Андерсен Йоаким 1 0
21. Лукас Жан 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 8 0
2. Фонте Жозе 6 0
3. Челик Зеки 6 0
4. Йилмаз Бурак 5 0
5. Шека 5 0
6. Джало Тьягу 3 1
7. Араужо Луис 4 0
8. Брадарич Домагой 4 0
9. Мандава Рейнилду 2 1
10. Саншеш Ренату 3 0
11. Бамба Джонатан 2 0
12. Сумаре Бубакари 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 8.2% (5) 18.03% (11) 29.51% (18) 8.2% (5) 19.67% (12) 16.39% (10)
 Лилль 3.85% (2) 21.15% (11) 11.54% (6) 23.08% (12) 11.54% (6) 28.85% (15)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион
Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс
Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним
ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 2:2 Лилль Кубок лиги Лион 0:1 Лилль Лига 1
Лион 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако Заявка 33 21 5 7 70 - 38 68
4. Лион Заявка 33 19 10 4 65 - 32 67
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
15. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
16. Бордо Заявка 33 10 6 17 35 - 48 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 33 5 13 15 33 - 51 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
13. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 16 10 0 6 31 - 21 30
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Лион 60% (24)
    X 32.5% (13)
    Лилль 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Лилль
    2.21
    3.64
    3.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лион - Лилль онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Лилль

    Исход игры
    Лион
    60% (24)
    Ничья
    32.5% (13)
    Лилль
    7.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    37.5% (15)
    1:1 Ничья
    30% (12)
    1:0 Лион
    12.5% (5)
    1:2 Лилль
    5% (2)
    3:1 Лион
    5% (2)
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