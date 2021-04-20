Лион
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Стадион: Гроупама Арена
Лилль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|18 (8)
|0.55
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.36
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.3
|4.
|Пакета Лукас
|6
|0.18
|5.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.15
|6.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|7.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|8.
|Фильо Марсело
|2
|0.06
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.03
|10.
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|11.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|13.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|14.
|Шерки Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|10 (2)
|0.3
|2.
|Дэвид Джонатан
|10
|0.3
|3.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.21
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.18
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.12
|6.
|Араужо Луис
|4
|0.12
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.09
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.09
|9.
|Челик Зеки
|2
|0.06
|10.
|Шека
|1
|0.03
|11.
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|12.
|Брадарич Домагой
|1
|0.03
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|5
|0
|6.
|Депай Мемфис
|4
|0
|7.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|8.
|Ауа Уссем
|2
|1
|9.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|10.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|11.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|12.
|Кадевере Тино
|3
|0
|13.
|Диоманде Синали
|3
|0
|14.
|Шерки Райан
|1
|1
|15.
|Какере Максанс
|2
|0
|16.
|Слимани Ислам
|0
|1
|17.
|Бар Мельвен
|0
|1
|18.
|Лопеш Антони
|1
|0
|19.
|Денайер Джейсон
|1
|0
|20.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|21.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|8
|0
|2.
|Фонте Жозе
|6
|0
|3.
|Челик Зеки
|6
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|5
|0
|5.
|Шека
|5
|0
|6.
|Джало Тьягу
|3
|1
|7.
|Араужо Луис
|4
|0
|8.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|9.
|Мандава Рейнилду
|2
|1
|10.
|Саншеш Ренату
|3
|0
|11.
|Бамба Джонатан
|2
|0
|12.
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|13.
|Ботман Свен
|2
|0
|14.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|15.
|Пье Жереми
|1
|0
|16.
|Меньян Майк
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|8.2% (5)
|18.03% (11)
|29.51% (18)
|8.2% (5)
|19.67% (12)
|16.39% (10)
|Лилль
|3.85% (2)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|11.54% (6)
|28.85% (15)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион
Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лион 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|70 - 38
|68
|4.
|Лион
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|65 - 32
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|52 - 45
|53
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|10.
|Ницца
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|14.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 51
|37
|15.
|Брест
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 56
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|35 - 48
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|32 - 60
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 51
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|22 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|0
|6
|31 - 21
|30
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Прогнозы на матч Лион - Лилль
Исход игры
Лион
60% (24)
Ничья
32.5% (13)
Лилль
7.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
2:1 Лион
37.5% (15)
1:1 Ничья
30% (12)
1:0 Лион
12.5% (5)
1:2 Лилль
5% (2)
3:1 Лион
5% (2)
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