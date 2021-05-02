  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1
Бордо
1:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
8' Красная карточка
Н'Зонзи Стивен
1:0
11' Гол
Мара Секу
69' Желтая карточка
Лакукс Том
74' Желтая карточка
Тэт Флавьен
76' Желтая карточка
Бенито Лорис
82' Желтая карточка
Сиссоко Иссуф
90' Желтая карточка
Мешер Андре
90'+5
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
17
Зеркан
Мехди
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
36
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
5
Далберт
Эстеван
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
20
Тэт
Флавьен
18
Докю
Жереми
7
Терье
Мартен
14
Буриго
Бенжамен
Бордо
4-3-3
Ренн
4-3-3

Ход матча

8'
 
Н'Зонзи Стивен
11'
Мара Секу
(Хван Ый-Чжо)
1:0
54'
 
Мауасса Фет
Далберт Эстеван
54'
 
Гирасси Серу
Буриго Бенжамен
59'
Бен Арфа Хатем
Калу Сэмьюэл
 
59'
Траоре Амаду
Мара Секу
 
60'
Уден Реми
Зеркан Мехди
 
66'
 
Дель Кастильо Ромен
Терье Мартен
69'
Лакукс Том
 
70'
Сиссоко Иссуф
Лакукс Том
 
74'
 
Тэт Флавьен
76'
Бенито Лорис
 
79'
 
Гренье Клеман
Тэт Флавьен
79'
 
Соппи Брэндон
Траоре Амари
82'
Сиссоко Иссуф
 
84'
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо
 
90'
Мешер Андре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 11 (2) 0.31
2. Уден Реми 4 0.11
3. Калу Сэмьюэл 4 0.11
4. Башич Тома 4 0.11
5. Бен Арфа Хатем 2 0.06
6. Байсс Пол 2 0.06
7. Майя Джош 2 0.06
8. Адли Ясин 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Сиссоко Иссуф 1 0.03
14. Мара Секу 1 0.03
15. Косельни Лоран 0 0
16. Сабали Юссуф 0 0
17. Траоре Амаду 0 0
18. Зеркан Мехди 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 9 (1) 0.26
2. Гирасси Серу 8 (1) 0.23
3. Буриго Бенжамен 5 0.14
4. Гренье Клеман 4 (1) 0.11
5. Да Сильва Дамьен 4 0.11
6. Эну Адриен 4 0.11
7. Агер Наиф 3 0.09
8. Докю Жереми 2 0.06
9. Тэт Флавьен 1 0.03
10. Трюффер Адриен 1 0.03
11. Рафинья Диас 1 0.03
12. Камавинга Эдуардо 1 0.03
13. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
14. Траоре Амари 1 0.03
15. Ньянг М'Байе 1 0.03
16. Ньямси Жерзино 1 0.03
17. Дель Кастильо Ромен 0 0
18. Мауасса Фет 0 0
19. Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 6 1
2. Башич Тома 6 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Байсс Пол 4 1
6. Кастро Пабло 5 0
7. Сабали Юссуф 4 0
8. Зеркан Мехди 2 1
9. Лакукс Том 2 1
10. Косельни Лоран 3 0
11. Сери Жан-Мишель 3 0
12. Кватенг Энок 3 0
13. Калу Сэмьюэл 3 0
14. Бен Арфа Хатем 2 0
15. Бриан Джимми 2 0
16. Де Превиль Николя 2 0
17. Мешер Андре 2 0
18. Уден Реми 2 0
19. Майя Джош 2 0
20. Сиссоко Иссуф 2 0
21. Хван Ый-Чжо 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 8 1
2. Да Сильва Дамьен 7 0
3. Буриго Бенжамен 7 0
4. Камавинга Эдуардо 6 0
5. Тэт Флавьен 5 0
6. Терье Мартен 3 1
7. Траоре Амари 4 0
8. Агер Наиф 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Далберт Эстеван 3 0
14. Трюффер Адриен 3 0
15. Докю Жереми 1 1
16. Сален Ромен 2 0
17. Ньямси Жерзино 2 0
18. Боэ Саша 0 1
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Гомис Альфред 1 0
21. Эну Адриен 1 0
22. Дель Кастильо Ромен 1 0
23. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 19.44% (7) 16.67% (6) 19.44% (7) 13.89% (5) 8.33% (3) 22.22% (8)
 Ренн 8.51% (4) 17.02% (8) 12.77% (6) 10.64% (5) 21.28% (10) 29.79% (14)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург
Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн
Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ренн 0:1 Бордо Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Бордо Лига 1
Бордо 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 35 22 10 3 59 - 22 76
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 35 15 11 9 55 - 48 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 35 11 6 18 37 - 52 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 35 7 13 15 39 - 53 34
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Бордо: 48%, Ренн: 52%.
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 46'
    Ренн начинает контратаку
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 46'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 48%, Ренн: 52%.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 43'
    Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 42'
    Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Отличные скиллы показывает Докю Жереми, обводя своих соперников
  • 42'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 42'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мехди Зеркан пострадал.
  • 40'
    Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Ренн: 50%.
  • 40'
    Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 39'
    Костиль Бенуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Хван Ый-Чжо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • Фол, нарушение
    37'
    Кватенг Энок из команды Бордо играет слишком грубо. Докю Жереми оказался на газоне.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Траоре Амари из команды Ренн играет слишком грубо. Калу Сэмьюэл оказался на газоне.
  • 36'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Адли Ясин из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 35'
    Бордо контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Ренн: 58%.
  • 35'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Далберт Эстеван из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 33'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 31'
    Шанс! Хван Ый-Чжо из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • 31'
    Мехди Зеркан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Ренн: 58%.
  • 29'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Калу Сэмьюэл пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
  • 26'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Бенито Лорис из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 26'
    Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Далберт Эстеван из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мехди Зеркан пострадал.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Ренн: 60%.
  • 24'
    Ренн контролирует мяч.
  • 24'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Адли Ясин
  • 21'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 21'
    Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 20'
    Ренн контролирует мяч.
  • 20'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гомис Альфред из команды Ренн.
  • 20'
    Камавинга Эдуардо ошибается в защите.
  • 20'
    Ренн контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 43%, Ренн: 57%.
  • 20'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 19'
    Шанс! Хван Ый-Чжо из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • Угловой
    19'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 19'
    Секу Мара нанес удар головой, но Гомис Альфред перевел мяч на угловой!
  • 19'
    Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мехди Зеркан
  • 18'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 16'
    Адли Ясин делает длинную передачу вперед
  • 16'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бордо контролирует мяч.
  • 15'
    Тэт Флавьен из команды Ренн пасует в штрафную, но Костиль Бенуа выходит и ловит мяч.
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 32%, Ренн: 68%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Хван Ый-Чжо наказан за толчок Далберт Эстеван
  • 14'
    Бордо контролирует мяч.
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 11'
    Хван Ый-Чжо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Секу Мара изменил счет на табло!
  • 11'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 11'
    Мехди Зеркан из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
  • 11'
    Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Адли Ясин
  • 11'
    Бордо контролирует мяч.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 31%, Ренн: 69%.
  • Травма, повреждение
    10'
    Секу Мара на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - Н'Зонзи Стивен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Фол, нарушение
    8'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Секу Мара пострадал.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 5'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 5'
    Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 23%, Ренн: 77%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Том Лаку из команды Бордо играет слишком грубо. Терье Мартен оказался на газоне.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Бордо 18.1% (25)
X 21% (29)
Ренн 60.9% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бордо 1:0 Ренн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Бордо 1:0 Ренн

Исход игры
Бордо
18.1% (25)
Ничья
21% (29)
Ренн
60.9% (84)
Тотал 2.5
Больше
52.55% (72)
Меньше
47.45% (65)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
1:2 Ренн
36.2% (50)
1:1 Ничья
16.7% (23)
0:1 Ренн
15.9% (22)
2:1 Бордо
9.4% (13)
1:0 Бордо
5.1% (7)
0:2 Ренн
4.3% (6)
2:0 Бордо
3.6% (5)
1:3 Ренн
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 