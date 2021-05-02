Бордо
1:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Ренн
8' Красная карточкаН'Зонзи Стивен
1:0
11' ГолМара Секу
69' Желтая карточкаЛакукс Том
74' Желтая карточкаТэт Флавьен
76' Желтая карточкаБенито Лорис
82' Желтая карточкаСиссоко Иссуф
90' Желтая карточкаМешер Андре
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
17
Зеркан
Мехди
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
36
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
69'
74'
76'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|11 (2)
|0.31
|2.
|Уден Реми
|4
|0.11
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.11
|4.
|Башич Тома
|4
|0.11
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.06
|6.
|Байсс Пол
|2
|0.06
|7.
|Майя Джош
|2
|0.06
|8.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|11.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|12.
|Отавио II
|1
|0.03
|13.
|Сиссоко Иссуф
|1
|0.03
|14.
|Мара Секу
|1
|0.03
|15.
|Косельни Лоран
|0
|0
|16.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|17.
|Траоре Амаду
|0
|0
|18.
|Зеркан Мехди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|9 (1)
|0.26
|2.
|Гирасси Серу
|8 (1)
|0.23
|3.
|Буриго Бенжамен
|5
|0.14
|4.
|Гренье Клеман
|4 (1)
|0.11
|5.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.11
|6.
|Эну Адриен
|4
|0.11
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.09
|8.
|Докю Жереми
|2
|0.06
|9.
|Тэт Флавьен
|1
|0.03
|10.
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|11.
|Рафинья Диас
|1
|0.03
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.03
|13.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амари
|1
|0.03
|15.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|16.
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|17.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|18.
|Мауасса Фет
|0
|0
|19.
|Далберт Эстеван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|6
|1
|2.
|Башич Тома
|6
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Байсс Пол
|4
|1
|6.
|Кастро Пабло
|5
|0
|7.
|Сабали Юссуф
|4
|0
|8.
|Зеркан Мехди
|2
|1
|9.
|Лакукс Том
|2
|1
|10.
|Косельни Лоран
|3
|0
|11.
|Сери Жан-Мишель
|3
|0
|12.
|Кватенг Энок
|3
|0
|13.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|14.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|15.
|Бриан Джимми
|2
|0
|16.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|17.
|Мешер Андре
|2
|0
|18.
|Уден Реми
|2
|0
|19.
|Майя Джош
|2
|0
|20.
|Сиссоко Иссуф
|2
|0
|21.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|8
|1
|2.
|Да Сильва Дамьен
|7
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|7
|0
|4.
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|5.
|Тэт Флавьен
|5
|0
|6.
|Терье Мартен
|3
|1
|7.
|Траоре Амари
|4
|0
|8.
|Агер Наиф
|4
|0
|9.
|Мауасса Фет
|4
|0
|10.
|Гренье Клеман
|3
|0
|11.
|Мартин Йонас
|3
|0
|12.
|Гирасси Серу
|3
|0
|13.
|Далберт Эстеван
|3
|0
|14.
|Трюффер Адриен
|3
|0
|15.
|Докю Жереми
|1
|1
|16.
|Сален Ромен
|2
|0
|17.
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|18.
|Боэ Саша
|0
|1
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Гомис Альфред
|1
|0
|21.
|Эну Адриен
|1
|0
|22.
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|23.
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|Ренн
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|12.77% (6)
|10.64% (5)
|21.28% (10)
|29.79% (14)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург
Ренн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Бордо 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|35
|22
|10
|3
|59 - 22
|76
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|55 - 48
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 52
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|46 - 62
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 53
|34
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Ренн
Исход игры
Бордо
18.1% (25)
Ничья
21% (29)
Ренн
60.9% (84)
Тотал 2.5
Больше
52.55% (72)
Меньше
47.45% (65)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
1:2 Ренн
36.2% (50)
1:1 Ничья
16.7% (23)
0:1 Ренн
15.9% (22)
2:1 Бордо
9.4% (13)
1:0 Бордо
5.1% (7)
0:2 Ренн
4.3% (6)
2:0 Бордо
3.6% (5)
1:3 Ренн
2.9% (4)
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