Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Том Лаку получил желтую карточку от судьи

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Том Лаку уходит с поля и его заменяет Issouf Sissokho

Глупую желтую получил Issouf Sissokho за то, что отбил ногой мяч после свистка

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Бордо

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Бордо

43' Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали

42' Отличные скиллы показывает Докю Жереми , обводя своих соперников

41' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Костиль Бенуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Адли Ясин из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Ренн

31' Мехди Зеркан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Калу Сэмьюэл пробил со штрафного прямо в стенку

26' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бенито Лорис из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Ренн

23' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Бордо

21' Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гомис Альфред из команды Ренн

20' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Ренн

19' Секу Мара нанес удар головой, но Гомис Альфред перевел мяч на угловой!

19' Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Удар от ворот произведет Ренн

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Бордо

11' Г О О О О Л - Секу Мара изменил счет на табло!

11' Мехди Зеркан из команды Бордо делает передачу одноклубнику.

11' Матч возобновлен

10' Секу Мара на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Бордо

5' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля