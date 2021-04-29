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Монако
 
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Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 18 (9) 0.53
2. Фолланд Кевин 15 0.44
3. Диоп Софьян 7 0.21
4. Йоветич Стеван 6 0.18
5. Марипан Гильермо 5 0.15
6. Головин Александр 4 0.12
7. Желсон Мартиньш 3 0.09
8. Дисаси Аксель 3 0.09
9. Чуамени Орельен 2 0.06
10. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
20. Оньекуру Генри 0 0
21. Матазо Элио 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 18 (8) 0.53
2. Экамби Карл Токо 12 0.35
3. Кадевере Тино 10 0.29
4. Пакета Лукас 6 0.18
5. Ауа Уссем 5 (2) 0.15
6. Корне Максвелл 2 0.06
7. Дюбуа Лео 2 0.06
8. Слимани Ислам 2 0.06
9. Фильо Марсело 2 0.06
10. Бруно Моура 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Какере Максанс 0 0
15. Шерки Райан 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 8 1
2. Фофана Юссуф 8 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 4 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Сидибе Джибриль 3 0
8. Бен-Йеддер Виссам 3 0
9. Фолланд Кевин 3 0
10. Желсон Мартиньш 3 0
11. Дьятта Крепен 3 0
12. Жеббель Виллем 3 0
13. Бадьяшиль Бенуа 3 0
14. Фабрегас Сеск 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 5 0
6. Депай Мемфис 4 0
7. Де Шильо Маттиа 4 0
8. Ауа Уссем 2 1
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Слимани Ислам 0 1
17. Бар Мельвен 0 1
18. Лопеш Антони 1 0
19. Денайер Джейсон 1 0
20. Андерсен Йоаким 1 0
21. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 12.68% (9) 12.68% (9) 8.45% (6) 23.94% (17) 16.9% (12) 25.35% (18)
 Лион 8.06% (5) 19.35% (12) 29.03% (18) 8.06% (5) 19.35% (12) 16.13% (10)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон
Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже
Лион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже
Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион

Последние игры между собой

Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лион 0:2 Монако Кубок Лион 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:3 Лион Лига 1 Монако 2:0 Лион Лига 1
Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 3:2 Лион Лига 1 Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 34 21 10 3 57 - 22 73
2. ПСЖ Заявка 34 23 3 8 77 - 26 72
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 34 15 11 8 54 - 46 56
6. Марсель Заявка 34 15 10 9 49 - 42 55
7. Ренн Заявка 34 15 9 10 48 - 36 54
8. Монпелье Заявка 34 12 11 11 54 - 57 47
9. Ницца Заявка 34 13 7 14 44 - 45 46
10. Метц Заявка 34 11 10 13 37 - 41 43
11. Анже Заявка 34 11 8 15 34 - 51 41
12. Реймс Заявка 34 9 14 11 39 - 41 41
13. Брест Заявка 34 11 7 16 47 - 57 40
14. Сент-Этьен Заявка 34 10 9 15 39 - 52 39
15. Страсбург Заявка 34 10 7 17 43 - 53 37
16. Бордо Заявка 34 10 6 18 36 - 52 36
17. Лорьян Заявка 34 9 8 17 44 - 62 35
18. Нант Заявка 34 6 13 15 35 - 52 31
19. Ним Заявка 34 8 7 19 33 - 62 31
20. Дижон Заявка 34 3 9 22 23 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
8. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
9. Лорьян Заявка 17 8 2 7 27 - 28 26
10. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
11. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
12. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
13. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
10. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
11. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
12. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
13. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
16. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
17. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 5 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Монако 60% (24)
    X 32.5% (13)
    Лион 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лион
    2.41
    3.76
    3.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Монако - Лион

    Исход игры
    Монако
    60% (24)
    Ничья
    32.5% (13)
    Лион
    7.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    32.5% (13)
    1:0 Монако
    10% (4)
    1:2 Лион
    5% (2)
    2:0 Монако
    5% (2)
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