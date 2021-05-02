Дижон
1:5
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Метц
4' Желтая карточкаЯд Папа Ндиага
0:1
36' ГолГуйе Ламин
0:2
41' ГолСарр Пап
42' Красная карточкаЦелина Берсант
1:2
47' ГолБальде Мама
1:3
70' Гол в свои воротаШафик Фуад
1:4
81' ГолВагнер да Силва
82' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
1:5
84' ГолБронн Дилан
25
Манга
Экеле
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
13
Чала
Анибаль
17
Бальде
Мама
21
Бойе
Джон
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чала АнибальПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
32 Jacques Siwe
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
0:1
41'
0:2
42'
47'
70'
1:3
81'
1:4
82'
84'
1:5
84'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|7
|0.2
|2.
|Конате Мусса
|5 (1)
|0.14
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.06
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.06
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.06
|6.
|Бензия Яссин
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|8.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.03
|9.
|Шафик Фуад
|1
|0.03
|10.
|Шедлер Орельен
|1
|0.03
|11.
|Целина Берсант
|0
|0
|12.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|13.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|14.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|15.
|Боэ Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.17
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.14
|3.
|Вагнер да Силва
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.11
|5.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0.09
|6.
|Гуйе Ламин
|3
|0.09
|7.
|Нгетт Опа
|3
|0.09
|8.
|Делен Тома
|3
|0.09
|9.
|Сарр Пап
|3
|0.09
|10.
|Бронн Дилан
|2 (1)
|0.06
|11.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|12.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|13.
|Сентонз Фабьен
|1
|0.03
|14.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|15.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|16.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|17.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ндонг Ибраим
|7
|0
|2.
|Целина Берсант
|5
|1
|3.
|Кулибали Сену
|5
|1
|4.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|5.
|Шафик Фуад
|5
|0
|6.
|Шейх Пап
|5
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|8.
|Панзо Джонатан
|5
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|10.
|Музинга Нгонда
|5
|0
|11.
|Лаутоа Веслей
|4
|0
|12.
|Конате Мусса
|4
|0
|13.
|Бальде Мама
|4
|0
|14.
|Камара Абубакар
|1
|1
|15.
|Манга Экеле
|2
|0
|16.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|17.
|Ассале Рожер
|0
|1
|18.
|Бензия Яссин
|1
|0
|19.
|Мари Жордан
|1
|0
|20.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|21.
|Боэ Саша
|1
|0
|22.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|9
|0
|2.
|Бойе Джон
|5
|2
|3.
|Сентонз Фабьен
|8
|0
|4.
|Маига Хабиб
|8
|0
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Ангбан Викторьен
|5
|0
|7.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|8.
|Сарр Пап
|4
|0
|9.
|Делен Тома
|4
|0
|10.
|Яд Папа Ндиага
|4
|0
|11.
|Укидья Александр
|2
|1
|12.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|13.
|Пажо Венсан
|3
|0
|14.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|15.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|16.
|Эмброуз Тьерри
|2
|0
|17.
|Бронн Дилан
|2
|0
|18.
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|19.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|20.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|Метц
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|15% (6)
|30% (12)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =3 -15Ренн 5:1 Дижон Дижон 2:0 Ницца Монако 3:0 Дижон Марсель 2:0 Дижон
Метц Последние 20 матчей: +7 =5 -8Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц
Последние игры между собой
Дижон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Метц: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Метц 1:2 Дижон Лига 1 Метц 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Дижон Товарищеские матчи Дижон 0:4 Метц Лига 2 Метц 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Метц Кубок лиги Дижон 2:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Дижон Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|35
|22
|10
|3
|59 - 22
|76
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|55 - 48
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 52
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|46 - 62
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 53
|34
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Дижон 1:5 Метц
Исход игры
Дижон
23% (31)
Ничья
24.4% (33)
Метц
52.6% (71)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
1:2 Метц
25.9% (35)
0:1 Метц
23% (31)
1:1 Ничья
20.7% (28)
1:0 Дижон
12.6% (17)
2:1 Дижон
7.4% (10)
2:0 Дижон
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Метц
2.2% (3)
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