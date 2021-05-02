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Дижон
1:5
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
4' Желтая карточка
Яд Папа Ндиага
0:1
36' Гол
Гуйе Ламин
0:2
41' Гол
Сарр Пап
42' Красная карточка
Целина Берсант
1:2
47' Гол
Бальде Мама
1:3
70' Гол в свои ворота
Шафик Фуад
1:4
81' Гол
Вагнер да Силва
82' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
1:5
84' Гол
Бронн Дилан
90'+1
16
Альягбе
Сатурнин
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
24
Лаутоа
Веслей
8
Эбимбе
Эрик
13
Чала
Анибаль
17
Бальде
Мама
9
Целина
Берсант
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
15
Сарр
Пап
4
Н'Дорам
Кевин
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
7
Ньяне
Ибраима
26
Яд
Папа
Ндиага
Дижон
3-5-2
Метц
4-3-3

Ход матча

4'
 
Яд Папа Ндиага
36'
0:1
Гуйе Ламин
41'
0:2
Сарр Пап
42'
Целина Берсант
 
46'
Саммаритано Фредерик
Чала Анибаль
 
46'
Музинга Нгонда
Панзо Джонатан
 
46'
 
Эмброуз Тьерри
Яд Папа Ндиага
47'
Бальде Мама
(Саммаритано Фредерик)
1:2
58'
 
Вагнер да Силва
Ньяне Ибраима
58'
 
Булая Фарид
Н'Дорам Кевин
67'
 
Ангбан Викторьен
Гуйе Ламин
70'
1:3
Шафик Фуад
74'
Добре Михай
Бальде Мама
 
74'
Шуиар Мунир
Эбимбе Эрик
 
81'
1:4
Вагнер да Силва
(Булая Фарид)
82'
Лаутоа Веслей
 
84'
1:5
Бронн Дилан
(Булая Фарид)
84'
 
Мазиз Юссеф
Сарр Пап
85'
Jacques Siwe
Лаутоа Веслей
 

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 7 0.2
2. Конате Мусса 5 (1) 0.14
3. Манга Экеле 2 0.06
4. Кулибали Сену 2 0.06
5. Музинга Нгонда 2 0.06
6. Бензия Яссин 2 (2) 0.06
7. Ассале Рожер 1 0.03
8. Эбимбе Эрик 1 0.03
9. Шафик Фуад 1 0.03
10. Шедлер Орельен 1 0.03
11. Целина Берсант 0 0
12. Саммаритано Фредерик 0 0
13. Шуиар Мунир 0 0
14. Ндонг Ибраим 0 0
15. Боэ Саша 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.17
2. Булая Фарид 5 0.14
3. Вагнер да Силва 4 (2) 0.11
4. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.11
5. Яд Папа Ндиага 3 0.09
6. Гуйе Ламин 3 0.09
7. Нгетт Опа 3 0.09
8. Делен Тома 3 0.09
9. Сарр Пап 3 0.09
10. Бронн Дилан 2 (1) 0.06
11. Маига Хабиб 1 0.03
12. Бойе Джон 1 0.03
13. Сентонз Фабьен 1 0.03
14. Куяте Кики 1 0.03
15. Юдоль Матьё 0 0
16. Эмброуз Тьерри 0 0
17. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Целина Берсант 5 1
3. Кулибали Сену 5 1
4. Саммаритано Фредерик 4 1
5. Шафик Фуад 5 0
6. Шейх Пап 5 0
7. Шуиар Мунир 5 0
8. Панзо Джонатан 5 0
9. Эбимбе Эрик 5 0
10. Музинга Нгонда 5 0
11. Лаутоа Веслей 4 0
12. Конате Мусса 4 0
13. Бальде Мама 4 0
14. Камара Абубакар 1 1
15. Манга Экеле 2 0
16. Альягбе Сатурнин 2 0
17. Ассале Рожер 0 1
18. Бензия Яссин 1 0
19. Мари Жордан 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0
Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 9 0
2. Бойе Джон 5 2
3. Сентонз Фабьен 8 0
4. Маига Хабиб 8 0
5. Булая Фарид 5 0
6. Ангбан Викторьен 5 0
7. Лейя-Исека Аарон 4 0
8. Сарр Пап 4 0
9. Делен Тома 4 0
10. Яд Папа Ндиага 4 0
11. Укидья Александр 2 1
12. Вагнер да Силва 3 0
13. Пажо Венсан 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Эмброуз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Метц 7.5% (3) 12.5% (5) 22.5% (9) 12.5% (5) 15% (6) 30% (12)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Ренн 5:1 Дижон Дижон 2:0 Ницца Монако 3:0 Дижон Марсель 2:0 Дижон
Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако
Метц Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц
Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо

Последние игры между собой

Дижон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Метц: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Метц 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Метц Товарищеские матчи Дижон 2:2 Метц Лига 1 Дижон 1:1 Метц Лига 1
Метц 1:2 Дижон Лига 1 Метц 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Дижон Товарищеские матчи Дижон 0:4 Метц Лига 2 Метц 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Метц Кубок лиги Дижон 2:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Дижон Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 35 22 10 3 59 - 22 76
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 35 15 11 9 55 - 48 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 35 11 6 18 37 - 52 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 35 7 13 15 39 - 53 34
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Дижон 23% (31)
X 24.4% (33)
Метц 52.6% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Дижон 1:5 Метц

Исход игры
Дижон
23% (31)
Ничья
24.4% (33)
Метц
52.6% (71)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
1:2 Метц
25.9% (35)
0:1 Метц
23% (31)
1:1 Ничья
20.7% (28)
1:0 Дижон
12.6% (17)
2:1 Дижон
7.4% (10)
2:0 Дижон
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Метц
2.2% (3)
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