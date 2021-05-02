Второй тайм

91' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

91' Метц заслуженно побеждает в отличном матче

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Тактическая замена. Пап Матар Сарр уходит с поля и его заменяет Мазиз Юссеф

84' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Лаутоа Веслей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Г О О О О Л - Вагнер изменил счет на табло!

81' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вагнер и Булая Фарид из команды Метц

81' Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку

80' Альягбе Сатурнин взял и забрал мяч на выходе

79' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

77' Удар от ворот произведет Дижон

77' Вагнер не смог попасть в створ ударом издали

73' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

72' Вагнер из команды Метц делает пас партнеру.

72' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Г О О О О Л - Шафик Фуад уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

69' Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Дижон

66' Отличный пас сделал Булая Фарид из команды Метц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

65' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Дижон имеет хороший шанс забить.

62' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Метц

61' Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Тактическая замена. Ньяне Ибраима уходит с поля и его заменяет Вагнер

56' Удар от ворот произведет Метц

56' Соперник делает почти голевой пас, но Укидья Александр из команды Метц начеку и спасает ситуацию.

55' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

55' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Эбимбе Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Пап Матар Сарр из команды Метц отправил кросс в штрафную...

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Дижон

47' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота