Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Ним

94' Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Реймс

92' Как он промахнулся? Фомба Ламин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

92' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Де Смет Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Рейне Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Сирхейс Кай пробил со штрафного прямо в стенку

85' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Ним

82' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Сирхейс Кай

78' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хорошую попытку сделал Элиассон Никлас . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Реймс

73' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Коне Мусса II изменил счет на табло!

71' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Реймс

68' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Реймс

60' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Лопи Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Де Смет Тибо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Реймс

53' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Реймс

52' Мелинг Биргер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лопи Дион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Реймс

49' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ним будет все-таки засчитан.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Г О О О О Л - Рипар Рено изменил счет на табло!

47' Плохо сыграл Фокет Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля