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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1
Ним
2:2
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
21' Желтая карточка
Зенели Арбер
0:1
30' Гол
Мбюкю Натанаэль
45' Желтая карточка
Пакье Гаэтан
1:1
47' Гол
Рипар Рено
56' Желтая карточка
Де Смет Тибо
2:1
71' Гол
Коне Мусса II
72' Желтая карточка
Коне Мусса II
2:2
80' Гол
Флипс Алексис
90'+5
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
27
Уэда
Наомиси
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
8
До
Лука
6
Сарр
Сиди
20
Рипар
Рено
22
Бенрау
Яссин
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
34
Лопи
Дион
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
Ним
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

Ход матча

21'
 
Зенели Арбер
30'
0:1
Мбюкю Натанаэль
(Шавалерин Ксавье)
45'
Пакье Гаэтан
 
46'
Фомба Ламин
Сарр Сиди
 
47'
Рипар Рено
(Ферхат Зинедин)
1:1
56'
 
Де Смет Тибо
64'
 
Кутеса Дерек
Зенели Арбер
64'
Элиассон Никлас
Бенрау Яссин
 
71'
Коне Мусса II
(Ферхат Зинедин)
2:1
72'
Коне Мусса II
 
73'
 
Флипс Алексис
Кассама Морету
80'
 
Сирхейс Кай
Мбюкю Натанаэль
80'
2:2
Флипс Алексис
(Фокет Томас)
85'
Ахлинви Маттео
До Лука
 
86'
Дулевич Харис
Коне Мусса II
 
87'
Бюрнер Патрик
Пакье Гаэтан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 10 (5) 0.29
2. Коне Мусса II 7 0.2
3. Ферхат Зинедин 5 (1) 0.14
4. Элиассон Никлас 4 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.06
6. Ахлинви Маттео 2 0.06
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.4
2. Кафаро Матьё 4 0.11
3. Мбюкю Натанаэль 4 0.11
4. Зенели Арбер 3 0.09
5. Туре Эль Билал 3 0.09
6. Абдельамид Юнис 3 0.09
7. Конан Гислен 2 0.06
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Кассама Морету 1 0.03
10. Фас Ваут 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Флипс Алексис 1 0.03
13. Бериша Валон 0 0
14. Шавалерин Ксавье 0 0
15. Фокет Томас 0 0
16. Думбия Мусса 0 0
17. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 7 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. Мигель Флориан 3 2
4. До Лука 4 1
5. Бриансон Антони 4 0
6. Алакуш Софьян 4 0
7. Ландре Лоик 2 1
8. Рейне Батист 3 0
9. Рипар Рено 3 0
10. Мелинг Биргер 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Коне Мусса II 2 0
15. Гессум Кельян 2 0
16. Бенрау Яссин 2 0
17. Элиассон Никлас 1 0
18. Мартинеc Пабло 1 0
19. Сарр Сиди 1 0
20. Пакье Гаэтан 1 0
21. Дулевич Харис 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 12 2
2. Кассама Морету 8 3
3. Шавалерин Ксавье 8 0
4. Манетси Маршал 6 1
5. Конан Гислен 5 0
6. Абдельамид Юнис 4 0
7. Фокет Томас 4 0
8. Туре Эль Билал 4 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Де Смет Тибо 3 0
11. Мбюкю Натанаэль 3 0
12. Бериша Валон 2 0
13. Райкович Предраг 2 0
14. Кутеса Дерек 2 0
15. Сирхейс Кай 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Зенели Арбер 1 0
19. Думбия Мусса 1 0
20. Хорнби Фрэйзер 1 0
21. Драмме Муамаду 1 0
22. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 14.29% (5) 2.86% (1) 17.14% (6) 25.71% (9) 14.29% (5) 25.71% (9)
 Реймс 21.05% (8) 10.53% (4) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ланс 2:1 Ним Ним 1:1 Страсбург Брест 1:1 Ним Ним 0:2 Сент-Этьен
Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним
Реймс Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн
Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Ним: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Реймс 0:1 Ним Лига 1 Ним 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Ним Лига 1 Реймс 0:3 Ним Лига 1
Ним 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Ним 3:0 Реймс Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Реймс 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 35 22 10 3 59 - 22 76
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 35 15 11 9 55 - 48 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 35 11 6 18 37 - 52 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 35 7 13 15 39 - 53 34
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Реймс играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ним: 51%, Реймс: 49%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 48'
    Ферхат Зинедин из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 48'
    Ним пытается что-то создать.
  • 48'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Ним контролирует мяч.
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    45'
    Пакье Гаэтан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    45'
    Назначен штрафной. Пострадал Зенели Арбер, его свалил Пакье Гаэтан.
  • 45'
    Диа Булайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 45'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    45'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 44'
    Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Бенрау Яссин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    44'
    Диа Булайе фолит на сопернике
  • 44'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья свистит. Уэда Наомиси атаковал сзади соперника. Это Зенели Арбер заработал своей команде штрафной
  • 43'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Зенели Арбер задерживает мяч рукой
  • 42'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Мелинг Биргер наказан за толчок Натанаэль Мбуку
  • 41'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 41'
    До Лука не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 41'
    Мелинг Биргер из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 43%, Реймс: 57%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 40'
    Лопи Дион из команды Реймс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 40'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 39'
    Ним контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 37'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
  • 36'
    Ландре Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 43%, Реймс: 57%.
  • 35'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Лопи Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Рипар Рено из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    35'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 35'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ним контролирует мяч.
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ним контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 42%, Реймс: 58%.
  • 30'
    Шавалерин Ксавье сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Натанаэль Мбуку из команды Реймс переиграл вратаря дальним ударом!
  • 30'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 30'
    Сарр Сиди ошибается в защите.
  • 30'
    Ним контролирует мяч.
  • 30'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Коне Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Ним контролирует мяч.
  • 30'
    Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Назначен штрафной. Пострадал Манетси Маршал, его свалил Сарр Сиди.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Сарр Сиди из команды Ним поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 28'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Натанаэль Мбуку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Бенрау Яссин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    27'
    Де Смет Тибо задерживает мяч рукой
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 26'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 26'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Сарр Сиди из команды Ним поставил подножку. Пострадал Диа Булайе
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 41%, Реймс: 59%.
  • 25'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Ним контролирует мяч.
  • 25'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Ним контролирует мяч.
  • 24'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Диа Булайе из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ним контролирует мяч.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Ландре Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    21'
    Зенели Арбер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Безумный фол. Зенели Арбер грубо играет против соперника. Пострадал Ландре Лоик
  • 21'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 42%, Реймс: 58%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Фокет Томас наказан за толчок Коне Мусса II
  • 19'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 19'
    Де Смет Тибо из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Реймс контролирует мяч.
  • 18'
    Ним контролирует мяч.
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Бенрау Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Шавалерин Ксавье ошибается в защите.
  • 17'
    Реймс контролирует мяч.
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Кассама Морету наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 49%, Реймс: 51%.
  • 15'
    Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
  • 15'
    Рейне Батист из команды Ним сделал отличный сейв!
  • 15'
    Должен был быть гол! Диа Булайе имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
  • 15'
    Де Смет Тибо из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Реймс контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 14'
    Сарр Сиди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Кассама Морету из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бенрау Яссин
  • 13'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ферхат Зинедин и Бенрау Яссин из команды Ним.
  • 13'
    Ним контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    12'
    Сарр Сиди возвращается на поле.
  • 12'
    Ним контролирует мяч.
  • 12'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Сиди получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 40%, Реймс: 60%.
  • Травма, повреждение
    10'
    Сарр Сиди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 9'
    Де Смет Тибо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    9'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 8'
    Райкович Предраг вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Ферхат Зинедин. Отличный был шанс, чтобы забить!
  • 8'
    Сарр Сиди из команды Ним делает отличный кросс...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 7'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 7'
    Зенели Арбер из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зенели Арбер и Диа Булайе из команды Реймс.
  • 7'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 40%, Реймс: 60%.
  • 5'
    Ферхат Зинедин имел все шансы забить, но Райкович Предраг сделал отличный сейв!
  • 5'
    Мелинг Биргер из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • 5'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Ним пытается что-то создать.
  • 4'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • 3'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Сарр Сиди из команды Ним поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
  • 2'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Ним контролирует мяч.
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Ним 36.3% (49)
X 48.9% (66)
Реймс 14.8% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ним 2:2 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Ним 2:2 Реймс

Исход игры
Ним
36.3% (49)
Ничья
48.9% (66)
Реймс
14.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
20.74% (28)
Меньше
79.26% (107)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (58)
1:0 Ним
20% (27)
2:1 Ним
14.8% (20)
0:1 Реймс
7.4% (10)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Реймс
5.2% (7)
0:2 Реймс
2.2% (3)
2:0 Ним
1.5% (2)
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