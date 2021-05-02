Ним
2:2
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Реймс
21' Желтая карточкаЗенели Арбер
0:1
30' ГолМбюкю Натанаэль
45' Желтая карточкаПакье Гаэтан
1:1
47' ГолРипар Рено
56' Желтая карточкаДе Смет Тибо
2:1
71' ГолКоне Мусса II
72' Желтая карточкаКоне Мусса II
2:2
80' ГолФлипс Алексис
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
27
Уэда
Наомиси
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
22
Бенрау
Яссин
32
Фокет
Томас
28
Де
Смет
Тибо
34
Лопи
Дион
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
34 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
30'
45'
46'
47'
1:1
56'
71'
2:1
72'
80'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 7
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|10 (5)
|0.29
|2.
|Коне Мусса II
|7
|0.2
|3.
|Ферхат Зинедин
|5 (1)
|0.14
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.06
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.06
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|14 (5)
|0.4
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.11
|3.
|Мбюкю Натанаэль
|4
|0.11
|4.
|Зенели Арбер
|3
|0.09
|5.
|Туре Эль Билал
|3
|0.09
|6.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.09
|7.
|Конан Гислен
|2
|0.06
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|10.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Флипс Алексис
|1
|0.03
|13.
|Бериша Валон
|0
|0
|14.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|15.
|Фокет Томас
|0
|0
|16.
|Думбия Мусса
|0
|0
|17.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|7
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|Мигель Флориан
|3
|2
|4.
|До Лука
|4
|1
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|7.
|Ландре Лоик
|2
|1
|8.
|Рейне Батист
|3
|0
|9.
|Рипар Рено
|3
|0
|10.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Коне Мусса II
|2
|0
|15.
|Гессум Кельян
|2
|0
|16.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|17.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|18.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|19.
|Сарр Сиди
|1
|0
|20.
|Пакье Гаэтан
|1
|0
|21.
|Дулевич Харис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Шавалерин Ксавье
|8
|0
|4.
|Манетси Маршал
|6
|1
|5.
|Конан Гислен
|5
|0
|6.
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|7.
|Фокет Томас
|4
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|4
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|10.
|Де Смет Тибо
|3
|0
|11.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|12.
|Бериша Валон
|2
|0
|13.
|Райкович Предраг
|2
|0
|14.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|15.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|16.
|Диа Булайе
|2
|0
|17.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|18.
|Зенели Арбер
|1
|0
|19.
|Думбия Мусса
|1
|0
|20.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|21.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|22.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|14.29% (5)
|2.86% (1)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|Реймс
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ланс 2:1 Ним Ним 1:1 Страсбург Брест 1:1 Ним Ним 0:2 Сент-Этьен
Реймс Последние 20 матчей: +6 =10 -4Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн
Последние игры между собой
Ним: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|35
|22
|10
|3
|59 - 22
|76
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|55 - 48
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 52
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|46 - 62
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 53
|34
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ним 2:2 Реймс
Исход игры
Ним
36.3% (49)
Ничья
48.9% (66)
Реймс
14.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
20.74% (28)
Меньше
79.26% (107)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (58)
1:0 Ним
20% (27)
2:1 Ним
14.8% (20)
0:1 Реймс
7.4% (10)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Реймс
5.2% (7)
0:2 Реймс
2.2% (3)
2:0 Ним
1.5% (2)
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