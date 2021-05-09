Голландия: Эредивизие 2020-2021
14' Желтая карточкаФер Лерой
0:1
21' Гол в свои воротаСенеси Маркос
38' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
44' Желтая карточкаАльварес Эдсон
45' Красная карточкаАльварес Эдсон
0:1
45' Не забитый пенальтиФер Лерой
60' Вторая желтая карточкаМаласиа Тирелл
0:2
67' Гол в свои воротаХапс Ридгесиано
79' Желтая карточкаМартинес Лисандро
0:3
79' ГолКудус Мохаммед
23
Кекчю
Оркун
15
Ренсх
Девайн
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Марсман НикВратарь
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
21'
0:1
38'
44'
45'
45'
0:1
60'
67'
0:2
76'
79'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|17 (8)
|0.53
|2.
|Линссен Брайан
|8
|0.25
|3.
|Тоорнстра Йенс
|7
|0.22
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|5
|0.16
|5.
|Йоргенсен Николай
|4
|0.13
|6.
|Синистерра Луис
|3
|0.09
|7.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.09
|8.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.09
|9.
|Сенеси Маркос
|3
|0.09
|10.
|Кекчю Оркун
|2
|0.06
|11.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.03
|12.
|Боттегин Эрик
|1
|0.03
|13.
|Боженик Роберт
|1
|0.03
|14.
|Баннис Науфаль
|1
|0.03
|15.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|16.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|17.
|Aliou Balde
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|14 (7)
|0.44
|2.
|Классен Дэви
|12 (1)
|0.38
|3.
|Алле Себастьян
|9
|0.28
|4.
|Антони
|8
|0.25
|5.
|Траоре Лассина
|7
|0.22
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.22
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.19
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.16
|9.
|Гравенберх Райан
|3
|0.09
|10.
|Нерес Давид
|3
|0.09
|11.
|Кудус Мохаммед
|3
|0.09
|12.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.09
|13.
|Броббей Брайан
|3
|0.09
|14.
|Альварес Эдсон
|2
|0.06
|15.
|Ренсх Девайн
|2
|0.06
|16.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.06
|17.
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|18.
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|19.
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|20.
|Тимбер Юррьен
|1
|0.03
|21.
|Клейбер Шон
|0
|0
|22.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|5
|1
|2.
|Маласиа Тирелл
|4
|1
|3.
|Бергёйс Стивен
|3
|1
|4.
|Спайич Урош
|4
|0
|5.
|Сенеси Маркос
|4
|0
|6.
|Фер Лерой
|3
|0
|7.
|Синистерра Луис
|3
|0
|8.
|Кекчю Оркун
|1
|1
|9.
|Боттегин Эрик
|2
|0
|10.
|Линссен Брайан
|2
|0
|11.
|Марсман Ник
|1
|0
|12.
|Пратто Лукас
|1
|0
|13.
|Димерс Марк
|1
|0
|14.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|15.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|16.
|Боженик Роберт
|1
|0
|17.
|Верманн Йорди
|1
|0
|18.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Эдсон
|4
|2
|2.
|Тальяфико Николас
|5
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|4.
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|5.
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|6.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|7.
|Алле Себастьян
|2
|0
|8.
|Классен Дэви
|2
|0
|9.
|Шуурс Перр
|2
|0
|10.
|Тадич Душан
|1
|0
|11.
|Антони
|1
|0
|12.
|Клейбер Шон
|1
|0
|13.
|Онана Андре
|1
|0
|14.
|Нерес Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|11.86% (7)
|11.86% (7)
|16.95% (10)
|18.64% (11)
|20.34% (12)
|20.34% (12)
|Аякс
|16.13% (15)
|12.9% (12)
|19.35% (18)
|11.83% (11)
|18.28% (17)
|21.51% (20)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =5 -6АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Витесс Утрехт 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 1:1 Эммен ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Гронинген 0:0 Фейеноорд Твенте 2:2 Фейеноорд Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +16 =3 -1Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|96 - 21
|82
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|70 - 41
|67
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|32
|19
|9
|4
|67 - 32
|66
|4.
|Витесс
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 32
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|60 - 35
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|51 - 40
|51
|7.
|Гронинген
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|40 - 36
|49
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|9.
|Хераклес
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 47
|43
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|46 - 53
|40
|11.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 44
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|44 - 46
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|41 - 49
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|31 - 51
|27
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|32
|6
|8
|18
|34 - 64
|26
|16.
|Эммен
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|33 - 67
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|6
|5
|21
|42 - 84
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|26 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|50 - 13
|41
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|30 - 27
|21
|12.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 30
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|15.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|17.
|Эммен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 40
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|32 - 21
|27
|4.
|Утрехт
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|6.
|Твенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|7.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|8.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 28
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 31
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 34
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|3.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|17
|0
|7
|4.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
|5.
|Твенте
|Перейра Данило II
|16
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Витесс
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0