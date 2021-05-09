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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
Фейеноорд
0:3
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
14' Желтая карточка
Фер Лерой
0:1
21' Гол в свои ворота
Сенеси Маркос
38' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
44' Желтая карточка
Альварес Эдсон
45' Красная карточка
Альварес Эдсон
0:1
45' Не забитый пенальти
Фер Лерой
60' Вторая желтая карточка
Маласиа Тирелл
0:2
67' Гол в свои ворота
Хапс Ридгесиано
79' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
0:3
79' Гол
Кудус Мохаммед
90'+3
1
Бейло
Юстин
22
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
20
Тейшейра
Жоау
8
Фер
Лерой
23
Кекчю
Оркун
11
Линссен
Брайан
19
Боженик
Роберт
17
Синистерра
Луис
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
15
Ренсх
Девайн
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Фейеноорд
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

14'
Фер Лерой
 
21'
0:1
Сенеси Маркос
38'
Маласиа Тирелл
 
44'
 
Альварес Эдсон
45'
 
Альварес Эдсон
45'
Фер Лерой
0:1
46'
 
Шуурс Перр
Мазрауи Нуссер
46'
 
Кудус Мохаммед
Алле Себастьян
60'
Маласиа Тирелл
 
62'
Хапс Ридгесиано
Боженик Роберт
 
67'
0:2
Хапс Ридгесиано
72'
 
Клейбер Шон
Ренсх Девайн
72'
 
Эккеленкамп Юрген
Гравенберх Райан
73'
Йоргенсен Николай
Кекчю Оркун
 
76'
 
Нерес Давид
Антони
79'
 
Мартинес Лисандро
79'
Пратто Лукас
Линссен Брайан
 
79'
0:3
Кудус Мохаммед
(Тадич Душан)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 17 (8) 0.53
2. Линссен Брайан 8 0.25
3. Тоорнстра Йенс 7 0.22
4. Гертрейда Лютсхарел 5 0.16
5. Йоргенсен Николай 4 0.13
6. Синистерра Луис 3 0.09
7. Димерс Марк 3 (1) 0.09
8. Хапс Ридгесиано 3 0.09
9. Сенеси Маркос 3 0.09
10. Кекчю Оркун 2 0.06
11. Нарсинг Лусиано 1 0.03
12. Боттегин Эрик 1 0.03
13. Боженик Роберт 1 0.03
14. Баннис Науфаль 1 0.03
15. Тейшейра Жоау 0 0
16. Маласиа Тирелл 0 0
17. Aliou Balde 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 14 (7) 0.44
2. Классен Дэви 12 (1) 0.38
3. Алле Себастьян 9 0.28
4. Антони 8 0.25
5. Траоре Лассина 7 0.22
6. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.22
7. Промес Куинси 6 (1) 0.19
8. Лабьяд Закария 5 0.16
9. Гравенберх Райан 3 0.09
10. Нерес Давид 3 0.09
11. Кудус Мохаммед 3 0.09
12. Эккеленкамп Юрген 3 0.09
13. Броббей Брайан 3 0.09
14. Альварес Эдсон 2 0.06
15. Ренсх Девайн 2 0.06
16. Мартинес Лисандро 2 0.06
17. Тальяфико Николас 1 0.03
18. Блинд Дэйли 1 0.03
19. Шуурс Перр 1 0.03
20. Тимбер Юррьен 1 0.03
21. Клейбер Шон 0 0
22. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 5 1
2. Маласиа Тирелл 4 1
3. Бергёйс Стивен 3 1
4. Спайич Урош 4 0
5. Сенеси Маркос 4 0
6. Фер Лерой 3 0
7. Синистерра Луис 3 0
8. Кекчю Оркун 1 1
9. Боттегин Эрик 2 0
10. Линссен Брайан 2 0
11. Марсман Ник 1 0
12. Пратто Лукас 1 0
13. Димерс Марк 1 0
14. Хапс Ридгесиано 1 0
15. Ниукоп Барт 1 0
16. Боженик Роберт 1 0
17. Верманн Йорди 1 0
18. Баннис Науфаль 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Альварес Эдсон 4 2
2. Тальяфико Николас 5 1
3. Блинд Дэйли 3 0
4. Мартинес Лисандро 3 0
5. Кудус Мохаммед 3 0
6. Гравенберх Райан 3 0
7. Алле Себастьян 2 0
8. Классен Дэви 2 0
9. Шуурс Перр 2 0
10. Тадич Душан 1 0
11. Антони 1 0
12. Клейбер Шон 1 0
13. Онана Андре 1 0
14. Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 11.86% (7) 11.86% (7) 16.95% (10) 18.64% (11) 20.34% (12) 20.34% (12)
 Аякс 16.13% (15) 12.9% (12) 19.35% (18) 11.83% (11) 18.28% (17) 21.51% (20)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Витесс Утрехт 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 1:1 Эммен ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Гронинген 0:0 Фейеноорд Твенте 2:2 Фейеноорд Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс
Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Аякс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Аякс 4:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:3 Аякс Кубок Фейеноорд 6:2 Аякс Эредивизие
Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 4 2 96 - 21 82
2. АЗ Алкмаар Заявка 32 20 7 5 70 - 41 67
3. ПСВ 0:0 Заявка 32 19 9 4 67 - 32 66
4. Витесс Заявка 32 18 6 8 48 - 32 60
5. Фейеноорд Заявка 32 15 10 7 60 - 35 55
6. Утрехт Заявка 32 13 12 7 51 - 40 51
7. Гронинген Заявка 32 14 7 11 40 - 36 49
8. Спарта Роттердам Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
9. Хераклес Заявка 32 12 7 13 41 - 47 43
10. Фортуна Ситтард Заявка 32 12 4 16 46 - 53 40
11. Херенвен Заявка 32 9 12 11 41 - 44 39
12. Твенте Заявка 32 9 11 12 44 - 46 38
13. ПЕК Зволле Заявка 32 8 11 13 41 - 49 35
14. Ваалвейк Заявка 32 6 9 17 31 - 51 27
15. Виллем II 0:0 Заявка 32 6 8 18 34 - 64 26
16. Эммен Заявка 32 5 9 18 33 - 67 24
17. ВВВ-Венло Заявка 32 6 5 21 42 - 84 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 32 4 10 18 26 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 50 - 13 41
2. ПСВ 0:0 Заявка 16 12 3 1 35 - 11 39
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 16 7 5 4 17 - 13 26
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 30 - 27 21
12. Виллем II 0:0 Заявка 16 5 3 8 20 - 30 18
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
14. Ваалвейк Заявка 16 4 4 8 19 - 24 16
15. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
16. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
17. Эммен Заявка 16 3 4 9 23 - 40 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 16 1 6 9 16 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 9 5 2 36 - 23 32
3. ПСВ 0:0 Заявка 16 7 6 3 32 - 21 27
4. Утрехт Заявка 16 7 6 3 25 - 16 27
5. Фейеноорд Заявка 16 7 4 5 28 - 22 25
6. Твенте Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
7. Витесс Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 16 3 7 6 20 - 28 16
13. ПЕК Зволле Заявка 16 3 5 8 23 - 31 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
16. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II 0:0 Заявка 16 1 5 10 14 - 34 8

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
3. ПСВ Мален Дониэлл 17 0 7
4. Хераклес Влут Рай 16 3 7
5. Твенте Перейра Данило II 16 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Таннан Уссама 8 1
2. Витесс Базур Рихедли 6 2
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
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Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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