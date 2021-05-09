Второй тайм

93' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Пратто Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Йоргенсен Николай имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

88' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Аякс

85' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Г О О О О Л - Кудус Мохаммед изменил счет на табло!

79' Мартинес Лисандро получил желтую карточку от судьи

78' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

78' Тейшейра Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Удар от ворот произведет Аякс

76' Синистерра Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Девайн Ренш получил травму и заменен. Клейбер Шон выходит на поле.

72' Ох, нехорошо это выглядит. Девайн Ренш получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хапс Ридгесиано нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

70' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Как он промахнулся? Тейшейра Жоау имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' Г О О О О Л - Хапс Ридгесиано уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

67' Девайн Ренш из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.

67' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Аякс

65' Кекчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали

64' Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Девайн Ренш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

61' Удар от ворот произведет Фейеноорд

61' Тадич Душан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Маласиа Тирелл получает вторую желтую карточку

58' Девайн Ренш из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

58' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Тейшейра Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Матч возобновлен

58' Матч остановлен

56' Удар от ворот произведет Аякс

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Кудус Мохаммед из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Удар от ворот произведет Фейеноорд