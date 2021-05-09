Голландия: Эредивизие 2020-2021
Виллем II
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Конинг Виллем II
ПСВ
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Вридт КвазиЗащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|9
|0.28
|2.
|Вридт Квази
|7
|0.22
|3.
|Нуннели Че
|6
|0.19
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.13
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.06
|6.
|Хольмен Себастьян
|2
|0.06
|7.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.06
|8.
|Замора Джон
|1
|0.03
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|12.
|Кён Деррик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|17
|0.53
|2.
|Захави Эран
|10 (2)
|0.31
|3.
|Мадуэке Нони
|7
|0.22
|4.
|Гакпо Коди
|7
|0.22
|5.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.16
|6.
|Гётце Марио
|5
|0.16
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|3
|0.09
|8.
|Дюмфрис Дензел
|2 (1)
|0.06
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.06
|10.
|Жуниор Мауро
|2
|0.06
|11.
|Росарио Пабло
|1
|0.03
|12.
|Томас Райан
|1
|0.03
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.03
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.03
|15.
|Вертессен Йорбе
|1
|0.03
|16.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.03
|17.
|Пиру Йоэл
|1
|0.03
|18.
|Тезе Джордан
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|5
|1
|2.
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|3.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|4.
|Кён Деррик
|3
|1
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|3
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|9.
|Вридт Квази
|1
|1
|10.
|Нелом Микел
|2
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|12.
|Селахи Линдон
|2
|0
|13.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|16.
|Саддики Дрейс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|2.
|Росарио Пабло
|6
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|5
|0
|4.
|Захави Эран
|3
|0
|5.
|Виргевер Ник
|3
|0
|6.
|Тезе Джордан
|3
|0
|7.
|Макс Филипп
|2
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|9.
|Гакпо Коди
|2
|0
|10.
|Брума Арминду
|1
|0
|11.
|Боскальи Оливье
|1
|0
|12.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|13.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|15.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|36.36% (12)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|ПСВ
|14.93% (10)
|16.42% (11)
|11.94% (8)
|22.39% (15)
|7.46% (5)
|26.87% (18)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар
Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|96 - 21
|82
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|70 - 41
|67
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|32
|19
|9
|4
|67 - 32
|66
|4.
|Витесс
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 32
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|60 - 35
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|51 - 40
|51
|7.
|Гронинген
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|40 - 36
|49
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|9.
|Хераклес
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 47
|43
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|46 - 53
|40
|11.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 44
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|44 - 46
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|41 - 49
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|31 - 51
|27
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|32
|6
|8
|18
|34 - 64
|26
|16.
|Эммен
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|33 - 67
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|6
|5
|21
|42 - 84
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|26 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|50 - 13
|41
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|30 - 27
|21
|12.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 30
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|15.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|17.
|Эммен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 40
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|32 - 21
|27
|4.
|Утрехт
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|6.
|Твенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|7.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|8.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 28
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 31
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 34
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|3.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|17
|0
|7
|4.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
|5.
|Твенте
|Перейра Данило II
|16
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Витесс
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0