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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
Виллем II
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
ПСВ
0' 22'
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
3
Хееркенс
Фреек
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
14
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
53
Вертессен
Йорбе
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
23
Мадуэке
Нони
Виллем II
5-3-2
ПСВ
4-2-2-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 9 0.28
2. Вридт Квази 7 0.22
3. Нуннели Че 6 0.19
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.13
5. Саглам Геркем 2 0.06
6. Хольмен Себастьян 2 0.06
7. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.06
8. Замора Джон 1 0.03
9. Кёлерт Матс 0 0
10. Хееркенс Фреек 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
12. Кён Деррик 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 17 0.53
2. Захави Эран 10 (2) 0.31
3. Мадуэке Нони 7 0.22
4. Гакпо Коди 7 0.22
5. Макс Филипп 5 (2) 0.16
6. Гётце Марио 5 0.16
7. Ихаттарен Мохаммед 3 0.09
8. Дюмфрис Дензел 2 (1) 0.06
9. Боскальи Оливье 2 0.06
10. Жуниор Мауро 2 0.06
11. Росарио Пабло 1 0.03
12. Томас Райан 1 0.03
13. Сангаре Ибрахим 1 0.03
14. Файн Адриан 1 0.03
15. Вертессен Йорбе 1 0.03
16. Ромеро Максимильяно 1 0.03
17. Пиру Йоэл 1 0.03
18. Тезе Джордан 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 5 1
2. Хольмен Себастьян 5 0
3. Питерс Йорденс 3 1
4. Кён Деррик 3 1
5. Саглам Геркем 4 0
6. Овюсу Лерой 3 0
7. Павлидис Вангелис 3 0
8. Ндайишимий Майк 3 0
9. Вридт Квази 1 1
10. Нелом Микел 2 0
11. Хееркенс Фреек 2 0
12. Селахи Линдон 2 0
13. Спиерингс Уэсли 2 0
14. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
15. Кёлерт Матс 1 0
16. Саддики Дрейс 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Сангаре Ибрахим 6 0
2. Росарио Пабло 6 0
3. Дюмфрис Дензел 5 0
4. Захави Эран 3 0
5. Виргевер Ник 3 0
6. Тезе Джордан 3 0
7. Макс Филипп 2 0
8. Гутьеррес Эрик 2 0
9. Гакпо Коди 2 0
10. Брума Арминду 1 0
11. Боскальи Оливье 1 0
12. Мален Дониэлл 1 0
13. Жуниор Мауро 1 0
14. Ледесма Ричард 1 0
15. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 15.15% (5) 9.09% (3) 6.06% (2) 36.36% (12) 9.09% (3) 24.24% (8)
 ПСВ 14.93% (10) 16.42% (11) 11.94% (8) 22.39% (15) 7.46% (5) 26.87% (18)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар
Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес
АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ПСВ 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 ПСВ Товарищеские матчи ПСВ 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 ПСВ Эредивизие
Виллем II 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 4 2 96 - 21 82
2. АЗ Алкмаар Заявка 32 20 7 5 70 - 41 67
3. ПСВ 0:0 Заявка 32 19 9 4 67 - 32 66
4. Витесс Заявка 32 18 6 8 48 - 32 60
5. Фейеноорд Заявка 32 15 10 7 60 - 35 55
6. Утрехт Заявка 32 13 12 7 51 - 40 51
7. Гронинген Заявка 32 14 7 11 40 - 36 49
8. Спарта Роттердам Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
9. Хераклес Заявка 32 12 7 13 41 - 47 43
10. Фортуна Ситтард Заявка 32 12 4 16 46 - 53 40
11. Херенвен Заявка 32 9 12 11 41 - 44 39
12. Твенте Заявка 32 9 11 12 44 - 46 38
13. ПЕК Зволле Заявка 32 8 11 13 41 - 49 35
14. Ваалвейк Заявка 32 6 9 17 31 - 51 27
15. Виллем II 0:0 Заявка 32 6 8 18 34 - 64 26
16. Эммен Заявка 32 5 9 18 33 - 67 24
17. ВВВ-Венло Заявка 32 6 5 21 42 - 84 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 32 4 10 18 26 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 50 - 13 41
2. ПСВ 0:0 Заявка 16 12 3 1 35 - 11 39
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 16 7 5 4 17 - 13 26
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 30 - 27 21
12. Виллем II 0:0 Заявка 16 5 3 8 20 - 30 18
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
14. Ваалвейк Заявка 16 4 4 8 19 - 24 16
15. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
16. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
17. Эммен Заявка 16 3 4 9 23 - 40 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 16 1 6 9 16 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 9 5 2 36 - 23 32
3. ПСВ 0:0 Заявка 16 7 6 3 32 - 21 27
4. Утрехт Заявка 16 7 6 3 25 - 16 27
5. Фейеноорд Заявка 16 7 4 5 28 - 22 25
6. Твенте Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
7. Витесс Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 16 3 7 6 20 - 28 16
13. ПЕК Зволле Заявка 16 3 5 8 23 - 31 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
16. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II 0:0 Заявка 16 1 5 10 14 - 34 8

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
3. ПСВ Мален Дониэлл 17 0 7
4. Хераклес Влут Рай 16 3 7
5. Твенте Перейра Данило II 16 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Таннан Уссама 8 1
2. Витесс Базур Рихедли 6 2
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
ПСВ
6.20
4.90
1.57
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