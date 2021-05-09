Голландия: Эредивизие 2020-2021
Виллем II
0:2
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
ПСВ
0:1
26' ГолМален Дониэлл
0:2
51' Гол в свои воротаКён Деррик
82' Желтая карточкаДюмфрис Дензел
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Вридт КвазиЗащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
0:1
51'
0:2
82'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|9
|0.28
|2.
|Вридт Квази
|7
|0.22
|3.
|Нуннели Че
|6
|0.19
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.13
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.06
|6.
|Хольмен Себастьян
|2
|0.06
|7.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.06
|8.
|Замора Джон
|1
|0.03
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|12.
|Кён Деррик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|18
|0.56
|2.
|Захави Эран
|10 (2)
|0.31
|3.
|Мадуэке Нони
|7
|0.22
|4.
|Гакпо Коди
|7
|0.22
|5.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.16
|6.
|Гётце Марио
|5
|0.16
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|3
|0.09
|8.
|Дюмфрис Дензел
|2 (1)
|0.06
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.06
|10.
|Жуниор Мауро
|2
|0.06
|11.
|Росарио Пабло
|1
|0.03
|12.
|Томас Райан
|1
|0.03
|13.
|Вертессен Йорбе
|1
|0.03
|14.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Файн Адриан
|1
|0.03
|16.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.03
|17.
|Пиру Йоэл
|1
|0.03
|18.
|Тезе Джордан
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|5
|1
|2.
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|3.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|4.
|Кён Деррик
|3
|1
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|3
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|9.
|Вридт Квази
|1
|1
|10.
|Нелом Микел
|2
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|12.
|Селахи Линдон
|2
|0
|13.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|16.
|Саддики Дрейс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюмфрис Дензел
|6
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|3.
|Росарио Пабло
|6
|0
|4.
|Захави Эран
|3
|0
|5.
|Виргевер Ник
|3
|0
|6.
|Тезе Джордан
|3
|0
|7.
|Макс Филипп
|2
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|9.
|Гакпо Коди
|2
|0
|10.
|Брума Арминду
|1
|0
|11.
|Боскальи Оливье
|1
|0
|12.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|13.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|15.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|36.36% (12)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|ПСВ
|14.71% (10)
|17.65% (12)
|11.76% (8)
|22.06% (15)
|7.35% (5)
|26.47% (18)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар
Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|96 - 21
|82
|2.
|ПСВ
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|69 - 32
|68
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|70 - 41
|67
|4.
|Витесс
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 32
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|60 - 35
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|51 - 40
|51
|7.
|Гронинген
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|40 - 36
|49
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|9.
|Хераклес
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 47
|43
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|46 - 53
|40
|11.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 44
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|44 - 46
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|41 - 49
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|31 - 51
|27
|15.
|Виллем II
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|34 - 66
|25
|16.
|Эммен
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|33 - 67
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|6
|5
|21
|42 - 84
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|26 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|50 - 13
|41
|2.
|ПСВ
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|30 - 27
|21
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|13.
|Виллем II
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|15.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|17.
|Эммен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 40
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|3.
|ПСВ
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|6.
|Твенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|7.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|8.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 28
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 31
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 34
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|18
|0
|7
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
|5.
|Твенте
|Перейра Данило II
|16
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Витесс
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0