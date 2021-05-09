Второй тайм

95' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Мален Дониэлл получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Мален Дониэлл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

86' Опасность! Мадуэке Нони из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

83' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Льонч Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Дюмфрис Дензел получил желтую карточку от судьи

82' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Росарио Пабло не смог попасть в створ ударом издали

80' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

79' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет ПСВ

74' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Выглядело как неплохой момент. Дюмфрис Дензел из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

72' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

72' Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони , обводя своих соперников

70' Матч возобновлен

68' Вертессен Йорбе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет ПСВ

67' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сангаре Ибрахим из команды ПСВ

66' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Отличные скиллы показывает Гакпо Коди , обводя своих соперников

62' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали

58' Отличный пас сделал Макс Филипп из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

56' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

55' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет ПСВ

51' Г О О О О Л - Кён Деррик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

49' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

47' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля