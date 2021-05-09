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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
Виллем II
0:2
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
26' Гол
Мален Дониэлл
0:2
51' Гол в свои ворота
Кён Деррик
82' Желтая карточка
Дюмфрис Дензел
90'+5
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
3
Хееркенс
Фреек
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
14
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
53
Вертессен
Йорбе
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
23
Мадуэке
Нони
Виллем II
5-3-2
ПСВ
4-2-2-2

Ход матча

26'
0:1
Мален Дониэлл
(Вертессен Йорбе)
51'
0:2
Кён Деррик
68'
Селахи Линдон
Саддики Дрейс
 
69'
Вридт Квази
Нуннели Че
 
69'
Вертессен Йорбе
Хееркенс Фреек
 
69'
Кёлерт Матс
Росарио Пабло
 
70'
 
Файн Адриан
Гакпо Коди
82'
 
Дюмфрис Дензел
87'
 
Пиру Йоэл
Мадуэке Нони
87'
 
Обиспо Армандо
Ван Гинкел Марко
87'
Спиерингс Уэсли
Льонч Поль
 
90'
 
Виргевер Ник
Мален Дониэлл

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 9 0.28
2. Вридт Квази 7 0.22
3. Нуннели Че 6 0.19
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.13
5. Саглам Геркем 2 0.06
6. Хольмен Себастьян 2 0.06
7. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.06
8. Замора Джон 1 0.03
9. Кёлерт Матс 0 0
10. Хееркенс Фреек 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
12. Кён Деррик 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 18 0.56
2. Захави Эран 10 (2) 0.31
3. Мадуэке Нони 7 0.22
4. Гакпо Коди 7 0.22
5. Макс Филипп 5 (2) 0.16
6. Гётце Марио 5 0.16
7. Ихаттарен Мохаммед 3 0.09
8. Дюмфрис Дензел 2 (1) 0.06
9. Боскальи Оливье 2 0.06
10. Жуниор Мауро 2 0.06
11. Росарио Пабло 1 0.03
12. Томас Райан 1 0.03
13. Вертессен Йорбе 1 0.03
14. Сангаре Ибрахим 1 0.03
15. Файн Адриан 1 0.03
16. Ромеро Максимильяно 1 0.03
17. Пиру Йоэл 1 0.03
18. Тезе Джордан 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 5 1
2. Хольмен Себастьян 5 0
3. Питерс Йорденс 3 1
4. Кён Деррик 3 1
5. Саглам Геркем 4 0
6. Овюсу Лерой 3 0
7. Павлидис Вангелис 3 0
8. Ндайишимий Майк 3 0
9. Вридт Квази 1 1
10. Нелом Микел 2 0
11. Хееркенс Фреек 2 0
12. Селахи Линдон 2 0
13. Спиерингс Уэсли 2 0
14. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
15. Кёлерт Матс 1 0
16. Саддики Дрейс 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Дюмфрис Дензел 6 0
2. Сангаре Ибрахим 6 0
3. Росарио Пабло 6 0
4. Захави Эран 3 0
5. Виргевер Ник 3 0
6. Тезе Джордан 3 0
7. Макс Филипп 2 0
8. Гутьеррес Эрик 2 0
9. Гакпо Коди 2 0
10. Брума Арминду 1 0
11. Боскальи Оливье 1 0
12. Мален Дониэлл 1 0
13. Жуниор Мауро 1 0
14. Ледесма Ричард 1 0
15. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 15.15% (5) 9.09% (3) 6.06% (2) 36.36% (12) 9.09% (3) 24.24% (8)
 ПСВ 14.71% (10) 17.65% (12) 11.76% (8) 22.06% (15) 7.35% (5) 26.47% (18)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар
Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес
АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ПСВ 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 ПСВ Товарищеские матчи ПСВ 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 ПСВ Эредивизие
Виллем II 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 4 2 96 - 21 82
2. ПСВ Заявка 32 20 8 4 69 - 32 68
3. АЗ Алкмаар Заявка 32 20 7 5 70 - 41 67
4. Витесс Заявка 32 18 6 8 48 - 32 60
5. Фейеноорд Заявка 32 15 10 7 60 - 35 55
6. Утрехт Заявка 32 13 12 7 51 - 40 51
7. Гронинген Заявка 32 14 7 11 40 - 36 49
8. Спарта Роттердам Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
9. Хераклес Заявка 32 12 7 13 41 - 47 43
10. Фортуна Ситтард Заявка 32 12 4 16 46 - 53 40
11. Херенвен Заявка 32 9 12 11 41 - 44 39
12. Твенте Заявка 32 9 11 12 44 - 46 38
13. ПЕК Зволле Заявка 32 8 11 13 41 - 49 35
14. Ваалвейк Заявка 32 6 9 17 31 - 51 27
15. Виллем II Заявка 32 6 7 19 34 - 66 25
16. Эммен Заявка 32 5 9 18 33 - 67 24
17. ВВВ-Венло Заявка 32 6 5 21 42 - 84 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 32 4 10 18 26 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 50 - 13 41
2. ПСВ Заявка 16 12 3 1 35 - 11 39
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 16 7 5 4 17 - 13 26
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 30 - 27 21
12. Фортуна Ситтард Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
13. Виллем II Заявка 16 5 2 9 20 - 32 17
14. Ваалвейк Заявка 16 4 4 8 19 - 24 16
15. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
16. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
17. Эммен Заявка 16 3 4 9 23 - 40 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 16 1 6 9 16 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 9 5 2 36 - 23 32
3. ПСВ Заявка 16 8 5 3 34 - 21 29
4. Утрехт Заявка 16 7 6 3 25 - 16 27
5. Фейеноорд Заявка 16 7 4 5 28 - 22 25
6. Твенте Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
7. Витесс Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 16 3 7 6 20 - 28 16
13. ПЕК Зволле Заявка 16 3 5 8 23 - 31 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
16. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II Заявка 16 1 5 10 14 - 34 8

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. ПСВ Мален Дониэлл 18 0 7
3. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
4. Хераклес Влут Рай 16 3 7
5. Твенте Перейра Данило II 16 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Таннан Уссама 8 1
2. Витесс Базур Рихедли 6 2
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 0:2 ПСВ онлайн

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